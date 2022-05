Stand: 03.05.2022 05:45 Uhr Corona-News-Ticker: Inzidenz in Schleswig-Holstein unter 900

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 3. Mai 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog vom Montag nachlesen.

Schleswig-Holstein: Inzidenz sinkt weiter - 5.888 neue Fälle

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist erneut gesunken. Der Wert liegt nun bei 884,9, wie aus Zahlen der Landesmeldestelle hervorgeht. Am Tag zuvor hatte die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen 932,9 betragen, am Sonnabend 950,9. Es wurden 5.888 Neuinfektionen gemeldet - nach 252 am Vortag. Allerdings ist bei den Zahlen zu beachten, dass die Gesundheitsbehörden an Wochenenden nur eingeschränkt arbeiten und Daten daher nachgemeldet werden. Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Corona-Erkrankten je 100.000 Menschen binnen einer Woche - die Hospitalisierungsinzidenz - sank im Vergleich zu Freitag von 5,84 auf 4,81.

RKI registriert bundesweit 113.522 neue Fälle

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Morgen mit 632,2 an. (Vortag 639,5; Vormonat: 1457,9). Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionsentwicklung, auch weil die offiziellen Meldedaten vom Testverhalten der Bevölkerung abhängen. Das RKI analysiert deshalb regelmäßig - aber nicht tagesaktuell - weitere Parameter. So gingen die Experten in ihrem am Donnerstag erschienenen Wochenbericht unter anderem davon aus, dass die Kennzahlen zu Krankenhauseinweisungen weiter abgenommen haben. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI seit gestern 113.522 Corona-Neuinfektionen. Zwischen den einzelnen Wochentagen schwanken die Werte deutlich, da insbesondere am Wochenende immer mehr Bundesländer nicht ans RKI übermitteln. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 240 Todesfälle verzeichnet - vor einer Woche waren es 304. Auch diese Zahl schwankt sehr von Tag zu Tag, da dem RKI am Wochenende nur wenige Daten dazu gemeldet werden.

Start für den Live-Ticker zur Corona-Lage am Dienstag

Guten Morgen! Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Dienstag, 3. Mai 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Montag nachlesen.

