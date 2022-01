Stand: 31.01.2022 06:00 Uhr Corona-News-Ticker: Inzidenz in Schleswig-Holstein unter 900

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 31. Januar 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog vom Sonntag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 4.462 in Niedersachsen, 1.102 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 78.318 Neuinfektionen registriert - Inzidenz bei 1176,8

RKI meldet 78.318 Neuinfektionen - Inzidenz steigt auf 1176,8

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat in den vergangenen 24 Stunden 78.318 Positiv-Tests verzeichnet. Das sind 14.925 Fälle mehr als am Montag vor einer Woche, als 63.393 Neuinfektionen gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf einen Höchstwert von 1176,8 von (Vortag: 1156,8). 61 Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 117.786. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 9,81 Millionen Corona-Tests positiv aus.

4.462 Neuinfektionen in Niedersachsen gemeldet

Das Robert Koch-Institut hat für Niedersachsen 4.462 Neuinfektionen in den vergangenen 24 Stunden gemeldet. (Vortag: 9.982 / Vorwoche: 4.479). Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt damit bei 910,5. Es sind demnach keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 verzeichnet worden.

Schleswig-Holstein: Inzidenz sinkt unter 900

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ist unter 900 gesunken: Der Wert liegt aktuell bei 894,7 Neuinfektionen binnen sieben Tagen je 100.000 Einwohner. Am Vortag betrug der Wert 949,9, vor einer Woche hatte er bei 918,1 gelegen. 1.102 registrierte Neuinfektionen wurden gemeldet, das waren weniger als gestern (1.626 Fälle), wie weiter aus den Daten des Landesmeldeamtes hervorgeht. Neue Todesfälle wurden nicht registriert. Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der in Krankenhäusern neu aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche - liegt bei 6,32. Die Zahl der Covid-19-Erkrankten auf Intensivstationen betrug 47, von ihnen mussten 32 beatmet werden. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz haben weiter der Kreis Stormarn (1.401,7), die kreisfreie Stadt Neumünster (1.252,7) und Flensburg (1.224,2). Auch in Lübeck (1.018,8) und Pinneberg (1.009,5) lag der Wert über 1.000. Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz verzeichneten die Kreise Plön (526,5), Dithmarschen (567,4) und Steinburg (661,0).

Rostocker Theater beendet Corona-Pause

Kinos, Theater und Museen im Nordosten dürfen wieder öffnen. Die Compagnie de Comédie in Rostock startet mit einem Kinderstück.

Corona-Live-Ticker von NDR.de am Montag startet

Die Redaktion von NDR.de wünscht einen guten Morgen und einen schönen Start in die neue Woche. Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Montag, 31. Januar 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Sonntag nachlesen.