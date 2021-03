Stand: 25.03.2021 06:06 Uhr Corona-News-Ticker: Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt wieder an

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 25. März 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Mittwoch nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Bestätigte Neuinfektionen: 361 in Schleswig-Holstein

3.000 Impf-Startpakete für Hausarztpraxen in Mecklenburg-Vorpommern

Sondersitzung des Landtags in Schwerin zur Corona-Lage

Ministerium erwartet bis zu 73,5 Millionen Impfdosen im zweiten Quartal

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen



Britische Mutante könnte andere Varianten verdrängen

Die Infektionszahlen schnellen zurzeit in die Höhe - jede Woche um rund 30 Prozent. Grund dafür ist eine höhere Ansteckungsrate durch die britische Virusvariante. Mittlerweile werden etwa 80 Prozent der Infektionen von B1.1.7 verursacht. Dieser Anstieg lässt sich nicht bremsen, sagt Datenwissenschaftler Cornelius Römer.

VIDEO: Corona: Britische Virusvariante verursacht dritte Welle (6 Min)

3.000 Impf-Startpakete für Hausarztpraxen in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommer sollen heute die ersten Hausarztpraxen mit Impfstoff versorgt werden. Dieser wird nach Angaben des Gesundheitsministeriums zunächst aber vor allem für die Impfung der Ärzte selbst und des Praxispersonals eingesetzt, um deren Schutz vor Ansteckungen sicherzustellen. Dafür nicht benötigte Dosen würden für Risikopatienten genutzt. Für die ersten Starterpakete stünden insgesamt 3.000 Dosen zur Verfügung, in der kommende Woche folgten weitere 3.000, hieß es aus dem Ministerium weiter. Landesweit könnten bis zu 1.700 Haus- und Fachärzte zu den Massenimpfungen eingesetzt werden, sobald ausreichend Impfstoff bereitstehe.

Sondersitzung des Landtags in Schwerin zur Corona-Pandemie

Der Landtag in Schwerin kommt am Mittag zu einer Sondersitzung zusammen, um über die jüngsten Entwicklungen und die weiteren Schritte des Landes in der Corona-Krise zu diskutieren. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will eine Regierungserklärung abgeben. Schwesig hat bereits eine Ausweitung der Tests angekündigt, um in der aktuellen, dritten Infektionswelle für ein Abflauen der Infektionszahlen zu sorgen. Schwesig hält es für geboten, in den kommenden Wochen 40 Prozent der Bevölkerung regelmäßig zu testen, um Infizierte schnell zu erkennen und Infektionsketten zu unterbrechen.

Schleswig-Holstein vermeldet 361 Neuinfektionen - Sieben-Tage-Inzidenz steigt wieder

In Schleswig-Holstein sind binnen eines Tages 361 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Am Donnerstag vor einer Woche waren es 338 bestätigte neue Corona-Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist binnen eines Tages von 58,4 auf nun 59,7 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gestiegen. Die Zahl der Toten stieg um vier auf 1.419. Im Krankenhaus wurden 205 Corona-Patienten behandelt, 46 von ihnen intensivmedizinisch, 24 davon wurden beatmet.

Ministerium erwartet bis zu 73,5 Millionen Impfdosen

Das Bundesgesundheitsministerium erwartet im zweiten Quartal zwischen 70,5 und 73,5 Millionen Corona-Impfdosen für Deutschland. Das geht aus Lieferprognosen hervor, die das Ministerium veröffentlichte. Im ersten Quartal sind es 19,8 Millionen Dosen. Im zweiten Quartal sollen dabei auch 10,1 Millionen Dosen des Impfstoffs des US-Herstellers Johnson & Johnson geliefert werden, von dem anders als bei den bisher eingesetzten Impfstoffen nur eine Dosis nötig ist. Sämtliche Prognosen sind nach Angaben des Ministeriums noch mit Unsicherheiten behaftet.

Für das gesamte Jahr 2021 rechnet das Ressort mit 323,7 Millionen Impfdosen für Deutschland. 100,7 Millionen dieser Corona-Impfdosen werden von dem deutschen Hersteller BioNTech und seinem US-Partner Pfizer erwartet, mindestens 78 Millionen Dosen von Moderna, 56,3 Millionen Dosen von AstraZeneca, 36,7 Millionen Dosen von Johnson & Johnson, 24,5 Millionen von Curevac und 27,5 Millionen von Sanofi/GSK. Die beiden letztere Impfstoffe müssen in Europa noch zugelassen werden.

Der Corona-Ticker am Donnerstag startet

Das Team von NDR.de wünscht einen guten Morgen! Auch am heutigen Donnerstag, 25. März, halten wir Sie über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die bestätigten Corona-Neuinfektionen im Norden vom Mittwoch: 312 in Mecklenburg-Vorpommern, 253 in Schleswig-Holstein, 400 in Hamburg, 1.583 in Niedersachsen und im Bundesland Bremen 187.