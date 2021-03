Stand: 28.03.2021 08:12 Uhr Corona-News-Ticker: Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt weiter

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, 28. März 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Sonnabend.

Das Wichtigste in Kürze:



Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf knapp 130

320 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Kommentar zur "gefühlten" Corona-Lage in Deutschland

Der Chefredakteur der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung", Hendrik Brandt, stellt in seinem Gastkommentar für NDR Info fest, dass sich Pandemie-Müdigkeit in Deutschland breit mache. Er fragt aber auch, ob in der "alten Normalität" wirklich alles gut war.

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf knapp 130

In Deutschland sind binnen eines Tages 17.176 neue Corona-Infektionen registriert worden, wie das Robert Koch-Institut mitteilte. Gestern waren es gut 20.400, am Sonntag vergangener Woche hatte die Zahl bei rund 13.700 gelegen. Die Zahl der Neuinfektionen ist an Wochenenden in der Regel niedriger als im Wochendurchschnitt, weil an den Wochenenden weniger getestet wird und weniger Ergebnisse übermittelt werden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner stieg weiter auf 129,7. Am Sonntag vergangener Woche lag der Wert bei 103,9.

320 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind binnen eines Tages 320 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Heute vor einer Woche waren es 305. Wie aus Zahlen des Landesgesundheitsministeriums hervorgeht, stieg die Sieben-Tage-Inzidenz auf 66,5 neue Fälle pro 100.000 Einwohner. Am Vortag lag der Wert bei 65,5. Weitere Todesfälle unter den Infizierten gab es den Angaben zufolge nicht. Aktuell müssen 186 Menschen Corona-bedingt im Krankenhaus behandelt werden, 45 davon intensivmedizinisch. Mit Abstand am stärksten betroffen sind derzeit die Kreise Segeberg (Inzidenz 107,2), Pinneberg (104,7) sowie die Stadt Flensburg (104,3).

Wieder mehr Covid-19-Patienten auf Intensivstationen

Nach einer Phase der leichten Entspannung in den letzten Wochen werden nun wieder mehr Menschen wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt. Thomas Fühner, Chefarzt und Pneumologe am Klinikum Siloah in Hannover, berichtet, dass die Patienten nun vermehrt aus der Altersgruppe 50 bis 70 stammen, während bei den über 80-Jährigen eine Abnahme der Fallzahlen zu beobachtet sei - eine Folge der Impfkampagne, so Fühner.

VIDEO: Steigende Corona-Fallzahlen: Intensivmediziner schlagen Alarm (4 Min)

Der Corona-Ticker am Sonntag startet

Das Team von NDR.de wünscht einen guten Morgen! Auch am heutigen Sonntag, 28. März, halten wir Sie über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die bestätigten Corona-Neuinfektionen im Norden vom Sonnabend: 1.573 in Niedersachsen, 487 in Hamburg, 378 in Schleswig-Holstein, 272 in Mecklenburg-Vorpommern, 136 im Bundesland Bremen.