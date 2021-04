Stand: 11.04.2021 06:30 Uhr Corona-Ticker: Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf über 70

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, 11. April 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Sonnabend.

Schleswig-Holstein meldet 375 neue Fälle - Inzidenz steigt auf 71,8

Inzidenz-Wert in Schleswig-Holstein weiter gestiegen

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist in Schleswig-Holstein weiter von 64,9 auf 71,8 gestiegen. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervor. Vor einer Woche hatte die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen bei 67,5 gelegen. Zwei Kreise überschritten nach den jüngsten Angaben die kritische Marke von 100: Wie am Tag zuvor das Herzogtum Lauenburg (132,8), neu hinzu kam wieder der Kreis Segeberg (100,3). Neumünster rutschte unter den kritischen Wert von 100 (96,0). Die niedrigsten Zahlen wiesen die Kreise Schleswig-Flensburg (28,3) und Nordfriesland (34,3) auf. Die Zahl der für das Land gemeldeten bestätigten Corona-Neuinfektionen betrug 375 (Vortag: 335). Die Zahl der an oder mit Corona gestorbenen Menschen lag bei 1.460. Das Robert Koch-Institut weist darauf hin, dass an den Osterfeiertagen meist weniger Tests gemacht und Daten auch verzögert gemeldet wurden. Mit genaueren Angaben wird erst wieder in der kommenden Woche gerechnet. Die Zahl der in Kliniken behandelten Covid-19-Patienten sank im Vergleich zum Vortag um 2 auf 195.

Fahrrad-Boom lässt die Preise steigen

In der Pandemie hat der Verkauf von Fahrrädern stark zugenommen. Ersatzteile sind mehr als zehn Prozent teurer geworden. Wenn sie denn überhaupt lieferbar sind. Ein Kieler Fahrradhändler erlebt das täglich.

Corona-Live-Ticker am Sonntag startet

Einen schönen guten Morgen aus der Redaktion! Auch am heutigen Sonntag, 11. April, halten wir Sie über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Gemeldete Neuinfektionen in Norddeutschland am Sonnabend: 1.734 in Niedersachsen, 498 in Hamburg, 359 in Schleswig-Holstein, 341 in Mecklenburg-Vorpommern, 116 im Land Bremen, bundesweit 24.097.