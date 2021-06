Stand: 27.06.2021 06:57 Uhr Corona-News-Ticker: Inzidenz in Schleswig-Holstein stagniert

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, 27. Juni 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten und Ereignisse von Sonnabend zum Nachlesen im Blog.

33 neue Corona-Fälle in Niedersachsen gemeldet, 16 in Schleswig-Holstein

RKI: Inzidenz sinkt bundesweit auf 5,7 - 538 Neuinfektionen bestätigt

RKI bestätigt 538 Neuinfektionen bundesweit

Bundesweit ist die Sieben-Tage-Inzidenz nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von heute früh leicht gesunken: Lag der Wert gestern bei 5,9, beträgt er heute 5,7 (Vorwoche: 8,8). Binnen eines Tages wurden 538 Corona-Neuinfektionen gemeldet - vor einer Woche waren es 842. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle stieg um acht auf insgesamt 90.754 seit dem Pandemie-Beginn vor mehr als einem Jahr.

Schleswig-Holstein meldet 16 neue Fälle - Inzidenz stagniert

In Schleswig-Holstein sind binnen eines Tages 16 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Gestern waren es 14, vor einer Woche 19. Wie aus Zahlen des Landesgesundheitsministeriums hervorgeht, bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz gegenüber dem Vortag unverändert bei 3,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. 29 Corona-Patientinnen und -Patienten werden derzeit im Krankenhaus behandelt, 19 davon auf Intensivstationen, 15 davon werden beatmet. Neue Todesfälle wurden nicht verzeichnet. Die am stärksten betroffenen Kreise sind Pinneberg (Inzidenz 9,5) und Stormarn (7,4)

Der NDR möchte Menschen, die in der Corona-Pandemie Besonderes geleistet haben, Dankeschön sagen. Wir suchen den fürsorglichen Nachbarn, der eine Familie in häuslicher Quarantäne unterstützte, die Lehrerin, die ihre Schüler auch auf Distanz begeisterte, Pflegekräfte, Pizza-Lieferanten, Supermarkt-Angestellte - Menschen, die anderen geholfen haben, die Krise zu überstehen. Sie sollen besondere Tickets für ein Konzert des NDR Elbphilharmonie Orchesters, der NDR Radiophilharmonie, des NDR Chores oder der NDR Bigband erhalten. Möchten Sie jemanden vorschlagen? Alle Infos gibt es unter NDR.de/coronaheldInnen.

Guter Ferienauftakt für Hamburgs Tourismusbranche

Der Tourismus an den Hamburger Landungsbrücken erwacht langsam aus der Corona-Starre. Auch die Anzahl an Übernachtungsgästen in der Stadt steigt wieder. "Wir sehen eine rege, unglaublich gute Nachfrage aus Deutschland", sagt Thies Sponholz, Geschäftsführer des Hotels Fontenay. Mit dem Ferienbeginn seien dort derzeit sehr viele Familien mit Kindern eingecheckt.

