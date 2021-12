Stand: 30.12.2021 05:55 Uhr Corona-News-Ticker: Inzidenz in Schleswig-Holstein springt auf 181,8

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute am Donnerstag, 30. Dezember 2021, aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Mittwoch.

Das Wichtigste in Kürze:



Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 3.513 in Niedersachsen , 1.451 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 42.770 neue Fälle registriert - Inzidenz bei 207,4

Inzidenz in Schleswig-Holstein stark gestiegen

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Fälle ist in Schleswig-Holstein deutlich gestiegen - von 158,1 am Vortag auf 181,8. Auch die Zahl der registrierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus stieg erneut - auf nun 1.451 Fälle. Gestern waren es 1.131. Im Vergleich der Städte und Kreise ist die Sieben-Tage-Inzidenz erneut im Kreis Dithmarschen mit 323,4 am höchsten. Dort sollen heute verschärfte Maßnahmen in Kraft treten. Danach folgen Herzogtum Lauenburg (238,5) und Segeberg (236,3). Den niedrigsten Wert gibt es erneut in Lübeck mit 98,2. Die Zahl der an oder mit dem Virus im Land seit Beginn der Pandemie Verstorbenen stieg um zwei auf 1.883.

Die für Corona-Maßnahmen wichtige Hospitalisierungsinzidenz sank hingegen erneut auf 2,58 (Vortag: 2,61). Im Krankenhaus lagen den Angaben der Landesmeldestelle zufolge 171 Covid-Patienten - acht weniger als am Tag zuvor. Unverändert wurden 47 schwerkranke Infizierte auf Intensivstationen betreut.

RKI registriert bundesweit 42.770 neue Fälle - Inzidenz bei 207,4

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat heute früh eine etwas höhere bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz als am Vortag veröffentlicht - allerdings mit der Einschränkung, dass die Daten aufgrund der geringen Test- und Meldeaktivitäten während der Feiertage ein unvollständiges Bild abgeben können. Das RKI gibt den aktuellen Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche mit 207,4 an. Am Vortag hatte der bundesweite Wert bei 205,5 gelegen, vor einer Woche bei 280,3 (Vormonat: 439,2). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 42.770 Corona-Neuinfektionen. Vor genau einer Woche waren es 44.927 Ansteckungen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge zudem binnen 24 Stunden 383 weitere Todesfälle verzeichnet. Die Gesamtzahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 111.602 seit Beginn der Pandemie. Die Hospitalisierungs-Inzidenz (Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen) gab das RKI gestern mit 3,18 (Dienstag: 3,25) an.

Niedersachsen: Letzte Pk des Corona-Krisenstabs 2021

Wie geht es 2022 mit der Corona-Impfkampagne in Niedersachsen weiter? Welche Maßnahmen werden gegen die Omikron-Variante getroffen? Heute informiert der Krisenstab des Landes zum letzten Mal in diesem Jahr. NDR.de überträgt ab 13.30 Uhr live.

Silvester: Diese Corona-Regeln gelten im Norden

Kontaktbeschränkungen, 2G-Plus, Testpflicht und Verkaufsverbote für Feuerwerk: Auch in diesem Jahr gelten wegen der Corona-Pandemie viele Regeln, die Feiern und Veranstaltungen rund um den Jahreswechsel beeinträchtigen. So gilt morgen zu beachten, dass auch bei privaten Silvester-Feiern maximal zehn Personen zusammenkommen dürfen. Abweichende Regeln in den Nord-Bundesländern finden Sie auf unserer Übersicht.

Guten Morgen! Corona-Live-Ticker startet

Wir wünschen Ihnen einen guten Tag und halten Sie auch heute am Donnerstag, 30. Dezember, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Mittwoch nachlesen.