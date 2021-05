Stand: 24.05.2021 06:39 Uhr Corona-News-Ticker: Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt auf 30,3

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Pfingstmontag, 24. Mai 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Alle Corona-News von Sonntag können Sie im Ticker von gestern nachlesen.

24 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein registriert

In Schleswig-Holstein sind lediglich 24 Neuinfektionen mit dem Coronavirus amtlich registriert worden. Am Vortag waren es noch 109, am Montag vor einer Woche 66. Ein Grund für die niedrige Zahl könnten allerdings die Pfingst-Feiertage sein. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner sank in Schleswig-Holstein auf 30,3, wie das Gesundheitsministerium in Kiel meldete. Die Regionen mit der höchsten Inzidenz in SH sind die Städte Kiel (43,8) und Neumünster (43,6). Am niedrigsten sind die Werte in Flensburg (5,5) und im Kreis Schleswig-Flensburg (8,5).

Tipps für Freizeitaktivitäten zu Pfingsten

Ob Reise, Restaurantbesuch oder Abstecher zu Tierparks oder Museen: Monatelang war das wegen Corona nicht möglich. Jetzt hoffen viele auf eine Auszeit über Pfingsten. Doch was hat überhaupt wo geöffnet?

