Stand: 25.12.2021 07:54 Uhr Corona-News-Ticker: Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt auf 150,3

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute am ersten Weihnachtstag - Sonnabend, 25. Dezember 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Heiligabend nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 477 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 22.214 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 242,9

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Auch an den Feiertagen wird im Norden geimpft

Auch an Weihnachten und Silvester können sich Menschen in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein impfen lassen. In Hannover sind die Impfzentren am Zoo, in der Ernst-August-Galerie sowie am Regionshaus geöffnet. Geimpft wird zwischen 9 und 14 Uhr. In Wilhelmshaven ist das Impflokal im Einkaufszentrum Nordseepassage am 31. Dezember von 10 bis 15 Uhr geöffnet. In Mecklenburg-Vorpommern plant nur der Landkreis Rostock in seinem Impfzentrum in Laage Corona-Schutzimpfungen über Weihnachten. Dort können sich Interessierte heute und morgen zwischen 8 und 12 Uhr impfen lassen. Ein Termin ist nicht nötig. In Schleswig-Holstein bieten die Impfstellen in Kiel, Kropp im Kreis Schleswig-Flensburg, Lübeck und Prisdorf (Kreis Pinneberg) Feiertagstermine an: Morgen und Silvester können sich Interessierte dort zwischen 11 Uhr und 15 Uhr gegen Corona impfen lassen. Termine sind buchbar über www.impfen-sh.de.

Günther sieht Mentalität als Hauptgrund für niedrige Corona-Zahlen

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sieht in der Mentalität seiner Landsleute einen Grund für die im Bundesländervergleich niedrigen Infektionszahlen. "Wir sind ein anderer Schlag Menschen", sagte Günther der Deutschen Presse-Agentur. "Wat mutt, dat mutt. Das zeigt sich eben auch in einer solchen Krisensituation." Natürlich hielten sich auch nicht alle Schleswig-Holsteiner gerne an Kontaktbeschränkungen oder andere Corona-Regeln, sagte Günther. "Es ist den Leuten hier im Norden aber klar, dass so eine Krise nur mit Solidarität und mit Gemeinschaftsgefühl und Selbstverantwortung bekämpft werden kann." Diese Einsicht sei offenkundig in Schleswig-Holstein weiter verbreitet als in manchen anderen Bundesländern.

Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt auf 150,3

In Schleswig-Holstein sind 477 Neuinfektionen gemeldet geworden. Das sind erheblich weniger als eine Woche zuvor, als 798 neue Fälle ermittelt wurden. Die Sieben-Tage-Inzidenz der registrierten Neuinfektionen liegt bei 150,3 (Vortag: 163,8; Vorwoche: 166,6). Die Hospitalisierungsinzidenz, die angibt, wie viele Corona-Kranke innerhalb einer Woche je 100.000 Menschen in Kliniken gekommen sind, blieb konstant auf 3,44. 56 Covid-19-Schwerkranke werden auf Intensivstationen betreut. Diese Anzahl blieb ebenfalls konstant zum Vortag. Es gab einen weiteren Corona-Todesfall. Im Vergleich der Kreise liegt bei der Sieben-Tage-Inzidenz Herzogtum Lauenburg weiter an der Spitze - mit 241,5. Flensburg folgt mit 199,0 und danach Stormarn mit 197,2. Den niedrigsten Wert gibt es in Nordfriesland - dort lag er bei 100,5.

RKI: Bundesweit 22.214 Neuinfektionen registriert

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen ist erneut gesunken. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) liegt der Wert bei 242,9. Am Vortag hatte er noch bei 265,8 gelegen, vor einer Woche bei 321,8. Wie das RKI unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter weiter mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 22.214 Neuinfektionen verzeichnet. Die Zahlen sind allerdings vermutlich nicht aussagekräftig. Das RKI weist darauf hin, dass während der Feiertage weniger getestet wird und durch die Gesundheitsämter auch weniger Fälle gemeldet werden. 157 weitere Todesfälle wurden im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet.

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Lage in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein.

Postleitzahl:

XX Neuinfektionen in Schleswig-Holstein - Inzidenz bei XX

Das geht in Norddeutschland - und das geht nicht

Kontaktbeschränkungen und Verbote: Das Weihnachtsfest steht leider auch in diesem Jahr wieder im Zeichen der Corona-Pandemie. Bundesweit sollen die Maßnahmen angesichts der Gefahr einer starken Omikron-Welle spätestens am kommenden Dienstag (28. Dezember) verschärft werden. In den norddeutschen Bundesländern sind teilweise schon seit gestern strengere Regeln in Kraft. Was in Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern gilt, können Sie hier nachlesen:

Weitere Informationen Corona-Regeln zu Weihnachten: Was im Norden erlaubt ist In Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern gelten teils verschärfte Maßnahmen über die Festtage. mehr

Abonnieren Sie den kostenlosen NDR.de Newsletter!

Gerade in Zeiten der Corona-Pandemie bleibt NDR.de Ihre zuverlässige Informationsquelle. Neben diesem Live-Ticker halten wir Sie außerdem von montags bis freitags immer nachmittags mit dem NDR Newsletter über die Ereignisse aus norddeutscher Sicht auf dem Laufenden. Zum kostenlosen Abonnieren reicht die Eingabe Ihrer Mail-Adresse aus.

Frohe Weihnachten - der Corona-Live-Ticker beginnt

Guten Morgen und frohe Weihnachten! Wir wünschen Ihnen einen guten Start in den Tag und halten Sie auch heute am ersten Weihnachtstag - Sonnabend, 25. Dezember - über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Nachrichten und Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Heiligabend nachlesen.