Stand: 22.07.2021 06:19 Uhr Corona-News-Ticker: Inzidenz in Schleswig-Holstein nun über 10

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 22. Juli 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog von Mittwoch nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 56 in Schleswig-Holstein

RKI meldet bundesweit 1.890 Neuinfektionen

Länder setzen mehr auf mobiles Impfen

Nach Informationen des Robert Koch-Instituts (RKI) sinkt die Anzahl der verabreichten Impfdosen in Deutschland. Gestern wurden beispielsweise nur 572.482 Dosen gespritzt, verglichen mit dem Höchststand von 1,5 Millionen am 9. Juni. Besonders die Impfzentren verzeichneten einen Rückgang laut dem Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (ZI). Die geringe Auslastung führt dazu, dass vermehrt Impfzentren schließen. Stattdessen setzen viele Länder auf flexible Impfangebote. Beispielsweise sind mobile Impfteams in Fußgängerzonen, an Universitäten oder vor Fußballstadien unterwegs. Vielerorts kann man nun auch ohne Termin in Impfzentren eine Spritze bekommen.

1.890 Corona-Neuinfektionen, Inzidenz steigt weiter an

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt seit über zwei Wochen kontinuierlich an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Morgen lag sie bei 12,2 - am Vortag betrug der Wert 11,4 und beim jüngsten Tiefststand am 6. Juli 4,9. Demnach meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland dem RKI zuletzt binnen eines Tages 1.890 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 1642 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurde den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 42 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 32 Tote gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.750.503 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3.642.600 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91.458.

56 neue Fälle in Schleswig-Holstein - Inzidenz über 10

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist auf 10,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gestiegen. Gestern lag der Wert noch bei 9,8. Nach Angaben der Landesmeldestelle gab es landesweit 56 Neuinfektionen. Vor einer Woche waren 47 neue Ansteckungen gemeldet worden und die Inzidenz lag bei 5,6. Die Gesamtzahl der im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 Gestorbenen betrug weiterhin 1.628. Seit Freitag ist kein weiterer Todesfall hinzugekommen. Im Krankenhaus wurden den Angaben zufolge 10 Covid-19-Patienten behandelt (minus 1); 3 von ihnen lagen auf der Intensivstation, von denen weiterhin 3 beatmet wurden - beide Zahlen veränderten sich seit Dienstag nicht. Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hat weiter der Kreis Stormarn mit 18,4. Dahinter rangieren weiterhin Lübeck (17,5) und dann Neumünster (16,2). Die niedrigste Inzidenz hat erneut der Kreis Plön mit 2,3.

Sechs Wochen Ferien - und dann hoffen auf entspannteres Lernen

Am letzten Schultag vor den Ferien gab es an der Leonore-Goldschmidt-Schule in Hannover ein kleines Frühstückspicknick mit anschließendem Fußballmatch für die Klasse 9b. Doch trotz aller Freude geht der Blick bereits ins neue Schuljahr. Die Frage ist auch: Wie groß sind die Wissenslücken?

VIDEO: Die Klasse 9b: Letzter Tag eines verrückten Corona-Schuljahrs (3 Min)

NDR.de Live-Ticker am Donnerstag startet

NDR.de wünscht einen schönen guten Morgen! Wir halten Sie auch am heutigen Donnerstag, 22. Juli, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.