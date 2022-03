Stand: 22.03.2022 06:19 Uhr Corona-News-Ticker: Inzidenz in SH steigt auf neuen Höchstwert

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 22. März 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog vom Montag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Inzidenz der Neuinfektionen in SH erreicht neuen Höchstwert

Niedersächsischer Landtag befasst sich mit Corona

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 7.414 in Schleswig-Holstein, 222.080 bundesweit

Bundesweite Inzidenz bei 1.733,4

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche heute mit 1.733,4 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 1.714,2 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1585,4. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 222.080 Corona-Neuinfektionen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 264 Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der in Kliniken gekommenen Corona-infizierten Patienten je 100.000 Einwohner (Hospitalisierungsinzidenz) innerhalb von sieben Tagen gab das RKI zuletzt mit 7,36 an. Darunter sind auch viele Menschen mit positivem Corona-Test, die eine andere Haupterkrankung haben.

Viele Krankenhäuser wegen Personalausfall im eingeschränkten Betrieb

Wegen der hohen Corona-Infektionszahlen haben viele deutsche Kliniken Schwierigkeiten, die komplette Versorgung zu gewährleisten. Nach Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft gibt es flächendeckend Probleme wegen der Personalausfälle durch Quarantäne- und Isolationszeiten. Der Vorsitzende Gaß sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, 75 Prozent der Kliniken seien deshalb nicht mehr in der Lage, ihr normales Angebot zu leisten. "Eine hohe Zahl von positiv getestetem Personal ist für viele Krankenhäuser sehr belastend. So geben derzeit auch wieder 518 von 1320 Intensivstationen an, in einem eingeschränkten Betrieb zu arbeiten", sagte auch der Präsident der Intensivmediziner-Vereinigung DIVI, Gernot Marx, der "Augsburger Allgemeinen".

Niedersächsischer Landtag befasst sich mit Corona

Der niedersächsische Landtag befasst sich heute in einer Aktuellen Stunde mit der Corona-Pandemie. Grund sind die anhaltend hohen Corona-Fallzahlen. Vergangene Woche hatten sowohl SPD und CDU als auch die Grünen die Lockerungen durch den Bund als zu früh bezeichnet - lediglich die FDP verteidigte das Vorgehen. Die Aktuelle Stunde haben die Grünen beantragt, sie steht unter dem Titel: "Corona nicht zu locker nehmen".

7.414 Neuinfektion in Schleswig-Holstein - Inzidenz auf neuem Höchststand

In Schleswig-Holstein ist die Zahl der Corona-Infektionen um 7.414 auf insgesamt 439.830 seit Beginn der Pandemie gestiegen (Vortag: 2.501, Vorwoche: 7.336). Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen in SH stieg auf den neuen Höchstwert von 1.549,5 je 100.000 Einwohner. In dem Bundesland werden aktuell 565 Menschen mit einer Corona-Infektion in Krankenhäusern behandelt, 23 von ihnen intensivmedizinisch. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 6,80.

Ein neuer Corona-Live-Ticker startet

Guten Morgen wünscht Ihnen das Team von NDR.de. Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Dienstag, 22. März 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog vom Sonnabend nachlesen.

