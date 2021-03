Stand: 24.03.2021 06:35 Uhr Corona-News-Ticker: Inzidenz in SH sinkt erstmals seit zwei Wochen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 24. März 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern können Sie im Blog vom Dienstag nachlesen.

SH: Inzidenz sinkt erstmals seit zwei Wochen wieder

Schleswig-Holstein: Landtag debattiert über Tourismus

HH: Bürgerschaft diskutiert über Corona-Maßnahmen in Schulen

Lockerungen: Drei Nordländer starten nach Ostern Modellprojekte

Oster-Lockdown: Neue Regeln und Reaktionen

Coronavirus-Update : Die neue Podcast-Folge ist online

Bestätigte Neuinfektionen: 253 in Schleswig-Holstein, bundesweit 15.813

Mehr als 75.000 Corona-Tote in Deutschland

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Mehr als 75.000 Corona-Tote in Deutschland - 15.813 Neuinfektionen gemeldet

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 15.813 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 248 neue Todesfälle verzeichnet. Das geht aus Zahlen des RKI vom Mittwoch hervor. Die Gesamtzahl der Corona-Toten in Deutschland stieg damit auf 75.212. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 13.435 Neuinfektionen und 249 neue Todesfälle verzeichnet. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Morgen bundesweit bei 108,1 - und damit etwas höher als am Vortag (107,3). Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Dienstagabend bei 1,04 (Vortag 1,12). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 104 weitere Menschen anstecken.

Fußball-Saison in Niedersachsen steht vor dem Abbruch

Die Fußball-Saison in Niedersachsen steht wegen der Corona-Pandemie vor dem Abbruch. Weil wegen der Einschränkungen das Mannschaftstraining und der Pflichtspielbetrieb nicht rechtzeitig wieder aufgenommen werden können, zeichne sich derzeit ab, dass man nicht mehr von der sportlichen Fortsetzung und Beendigung der Saison bis maximal zum 21. Juli ausgehen könne, teilte der Niedersächsische Fußballverband am Dienstagabend mit. Deswegen will der Vorstand im Rahmen einer ordentlichen Verbandsvorstandssitzung in der kommenden Woche zur weiteren Planungssicherheit für Vereine und Verband eine alternative und finale Entscheidung zum Umgang mit dem Spieljahr 2020/2021 treffen, hieß es in der Mitteilung. Bevorzugte Variante ist demnach der Abbruch in Form der Annullierung - "unter Berücksichtigung der Schnittstellenlösungen zwischen dem Niedersächsischen Fußballverband und den Spielklassen- und Pokalwettbewerben von übergeordneten Verbänden".

HH: Bürgerschaft debattiert über Corona-Maßnahmen in Schulen

Die Hamburgische Bürgerschaft debattiert heute (ab 13.30 Uhr) auf Antrag der CDU auch über die Anti-Corona-Maßnahmen in den Hamburger Schulen wie Tests, Luftfilter und Digitalisierung. "Schüler, Lehrer und Eltern dürfen nicht Opfer verfehlter Corona-Politik werden", meint die größte Oppositionsfraktion. Zudem werden sich die Abgeordneten in Kurzdebatten unter anderem mit den jüngsten Corona-Eindämmungsverordnungen des rot-grünen Senats befassen.

Schleswig-Holstein: Inzidenz sinkt zum ersten Mal seit zwei Wochen

In Schleswig-Holstein wurden binnen eines Tages 253 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Am Mittwoch vor einer Woche waren es 332 bestätigte neue Corona-Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist binnen eines Tages von 60,2 auf nun 58,4 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche gesunken. Es ist das erste Mal seit dem 9. März, dass dieser für die Pandemie-Bekämpfung maßgeblich herangezogene Wert in Schleswig-Holstein wieder sinkt.

Öffnungen: Nach Ostern starten Modellprojekte in drei Nordländer

Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern haben nach Ostern Modellprojekte mit regionalen Lockerungen angekündigt. In Niedersachsen sollen laut Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zuvor negativ auf das Coronavirus getestete Menschen in Geschäften einkaufen gehen, in der Außengastronomie sitzen und Kulturveranstaltungen wahrnehmen können. Welche Kommunen an dem Projekt teilnehmen, entscheide das Landesgesundheitsamt. In Schleswig-Holstein soll die Außengastronomie in den Regionen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner möglich sein, sagte Regierungschef Daniel Günther (CDU). Die Landeshauptstadt Kiel plant zudem weitere Öffnungen mit Modell-Charakter. Mecklenburg-Vorpommers Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) kündigte für die Zeit nach Ostern ebenfalls Modellprojekte an, dort soll der Fokus auf der Tourismusbranche liegen.

Reicht der Inzidenzwert zur Beurteilung der Pandemie?

Die Sieben-Tage-Inzidenz wird maßgeblich für die Beurteilung der Corona-Lage genutzt. Die Aussagekraft des Wertes ist allerdings umstritten.

Schleswig-Holstein: Landtag debattiert über Tourismus

Der Landtag Schleswig-Holsteins befasst sich heute mit den Ergebnissen des Bund-Länder-Gipfels und deren Umsetzung auf Landesebene. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat bereits angekündigt, dass Schleswig-Holstein keinen Alleingang antreten, sondern die Beschlüsse umsetzen werde. Nach Ostern will Schleswig-Holstein mit Modellprojekten regionale Öffnungen, etwa in der Außengastronomie, ermöglichen. Heute wird im Landtag außerdem nochmal der Tourismus Thema sein. Günther hatte sich beim Bund-Länder-Gipfel erfolglos für eine Öffnung im eigenen Bundesland stark gemacht.

Der Oster-Lockdown: Neue Regeln und Reaktionen

Auch in diesem Jahr wird das Osterfest im Zeichen der Corona-Pandemie stehen: Wegen steigender Infektionszahlen wird der Lockdown in Deutschland bis zum 18. April verlängert - die Ostertage werden dabei zusätzlich zu einer "Ruhephase" mit weitreichenden Kontaktbeschränkungen. Einen Überblick zu den neuen Regeln sowie Reaktionen finden Sie hier:

Der Corona-Ticker am Mittwoch startet

Das Team von NDR.de wünscht einen guten Morgen! Auch am heutigen Mittwoch, 24. März, halten wir Sie über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die bestätigten Corona-Neuinfektionen im Norden vom Dienstag: 572 in Niedersachsen, 395 in Mecklenburg-Vorpommern, 297 in Hamburg, 140 in Schleswig-Holstein, 116 in Bremen; bundesweit 7.485.