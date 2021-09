Stand: 09.09.2021 05:45 Uhr Corona-News-Ticker: Inzidenz in SH sinkt dritten Tag in Folge

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 9. September 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog von Mittwoch.

249 neue Corona-Fälle in SH gemeldet

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein ist erneut etwas gesunken. Der aktuell gemeldete Wert liegt bei 47,2, an den beiden Tagen zuvor war er mit 49,1 beziehungsweise 50,8 angegeben worden. Wie aus den Daten der Landesmeldestelle weiter hervorgeht, wurden innerhalb eines Tages landesweit 249 Neuinfektionen gemeldet. Gestern waren es 255, vor einer Woche 305. Es wurde zudem ein weiterer Corona-Todesfall bekannt. 22 Covid-19-Erkrankte liegen den Angaben zufolge auf Intensivstationen (Vortag: 21). Unter den Landkreisen und kreisfreien Städten in Schleswig-Holstein bleibt die Sieben-Tage-Inzidenz in Kiel am höchsten (82,7 / Vortag: 90,0). Die niedrigste Zahl der gemeldeten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen hat weiterhin der Kreis Schleswig-Flensburg mit 16,3 (Vortag: 18,3.).

Aktion "Deutschland spricht": Sollte die 2G-Regel bundesweit gelten?

Mit Blick auf die Bundestagswahl am 26. September beteiligt sich der NDR an der Aktion "Deutschland spricht". Sie bringt Menschen für ein Gespräch zusammen, die bei politischen Themen unterschiedlicher Meinung sind. Sie wollen gerne mit jemandem diskutieren, dessen Ansichten Sie bisher gar nicht nachvollziehen können? Machen Sie mit!

Schleswig-Holsteins Hochschulen starten mit 3G in den Präsenzbetrieb

Nach drei Semestern mit ausschließlich digitalen Vorlesungen bereiten sich die Hochschulen in Schleswig-Holstein nun wieder auf Präsenzveranstaltungen in den Hörsälen vor. Grundlage für die geplanten Präsenzveranstaltungen ist die von der Landesregierung beschlossene Corona-Ampel-Regelung, die ab dem 20. September gelten soll. Sie ermöglicht es den Fachhochschulen und Universitäten im anstehenden Wintersemester, die 3G-Regel anzuwenden - also nur Studenten in Präsenz zu akzeptieren, die getestet, genesen oder geimpft sind. Auch Sicherheitsdienste sollen die Einhaltung der Regeln kontrollieren.

