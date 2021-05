Stand: 16.05.2021 07:40 Uhr Corona-News-Ticker: Inzidenz in SH sinkt auf 36,5

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, 16. Mai 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern können Sie hier lesen.

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 140 in Schleswig-Holstein

Bundesweit 8.500 neue Fälle

Stiko: Spätestens 2022 Auffrischung des Corona-Impfschutzes nötig

Die Ständige Impfkommission (Stiko) geht davon aus, dass spätestens im kommenden Jahr erneut Impfungen gegen das Coronavirus nötig sind. Der Vorsitzende der Kommission, Thomas Mertens, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, es sei spätestens 2022 mit nötigen Auffrischungen zu rechnen: "Das Virus wird uns nicht wieder verlassen. Die aktuellen Corona-Impfungen werden deswegen nicht die letzten sein." Laut Mertens arbeiten einige Hersteller bereits an modifizierten Impfstoffen. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach rechnet damit, dass die Immunität nach einer Impfung rund sechs Monate hält. Die erste Auffrischung werde deshalb für einige bereits im Herbst fällig sein, sagte er den Funke-Zeitungen. Sollten sich in Deutschland Mutationen verbreiten, gegen die die aktuellen Impfstoffe nicht so stark wirksam seien, müsse man möglicherweise auch schon früher mit einem angepassten Impfstoff beginnen.

140 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist erneut gesunken. Sie liegt nun bei 36,5, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervorgeht. Innerhalb eines Tages kamen 140 neu gemeldete Ansteckungen hinzu (Vortag: 119 / Vorwoche: 181). Elf Menschen starben mit dem Virus. Die Regionen mit der höchsten Inzidenz sind Kiel (69,7) und der Kreis Herzogtum Lauenburg (66,2). Am niedrigsten sind die Werte in Flensburg (12,2) und im Kreis Ostholstein (20,9).

Bundesweit 8.500 Neuinfektionen - Inzidenz sinkt auf 83,1

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 8.500 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 12.656 gelegen. Sonntags sind die vom RKI gemeldeten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird. Aufgrund des Feiertags am 13. Mai sei bei der Interpretation der Fallzahlen zu beachten, dass an Feier- und Brückentagen weniger Personen einen Arzt aufsuchen, wodurch auch weniger Proben genommen und weniger Laboruntersuchungen durchgeführt werden, hieß es im Lagebericht des RKI vom Samstagabend. "Dies führt dazu, dass weniger Erregernachweise an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet werden." Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt laut RKI bundesweit bei 83,1 (Vortag: 87,3; Vorwoche: 118,6). Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 71 neue Todesfälle verzeichnet.

