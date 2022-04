Stand: 01.04.2022 06:26 Uhr Corona-News-Ticker: Inzidenz in SH schwankt auf hohem Niveau

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 1. April 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog von Donnerstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 7.141 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit252.530 neue Corona-Fälle - Inzidenz bei 1.586,4

Bundesweite Inzidenz sinkt - 252.530 neue Corona-Fälle registriert

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt heute niedriger als gestern. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert mit 1.586,4 an. Gestern betrug er 1.625,1, vor einer Woche 1.756,4 (Vormonat: 1.213,0). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 252.530 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 296.498 Ansteckungen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 304 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 288 Todesfälle. Experten gehen von einer hohen Dunkelziffer bei den Fällen aus, da Gesundheitsämter überlastet sind und weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen. Nur diese zählen in der Statistik.

Inzidenz in Schleswig-Holstein schwankt auf hohem Niveau

Die Zahl der registrierten neuen Infektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen liegt in Schleswig-Holstein aktuell bei 1.468,3. Am Vortag wurde der Wert mit 1.511,5 angegeben, vor einer Woche lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 1.574,5. Die Landesmeldestelle in Kiel registrierte für Schleswig-Holstein 7.141 Neuinfektionen binnen 24 Stunden (Vortag: 9.453 / Vorwoche: 8.581). Im Zusammenhang mit dem Coronavirus liegen 594 Patienten in Kliniken (Vortag: 628). Von ihnen wurden weiterhin 41 auf einer Intensivstation behandelt und 26 (Vortag: 23) dort beatmet. Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Corona-Erkrankten je 100.000 Menschen binnen einer Woche - die Hospitalisierungsinzidenz - betrug 7,52.

Start für den heutigen Corona-Live-Ticker von NDR.de

Guten Morgen! Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Freitag, 1. April 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog von Donnerstag nachlesen.

