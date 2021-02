Stand: 17.02.2021 11:06 Uhr Corona-News-Ticker: Inzidenz in Niedersachsen steigt weiter

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, den 17. Februar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die gestrigen Nachrichten und Ereignisse finden Sie im Blog von Dienstag.

Das Wichtigste in Kürze:



Weil gibt in Niedersachsen Regierungserklärung ab

Gemeldete Neuinfektionen heute: 251 in Schleswig-Holstein, 1.057 in Niedersachsen; bundesweit 7.556

Coronavirus-Update: Neue Podcast-Folge mit Virologe Drosten ist online

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Scholz: Bund übernimmt Kosten für Gratis-Schnelltests

Finanzminister Olaf Scholz hat zugesagt, dass der Bund die Finanzierung für die geplanten Gratis-Schnelltests in Apotheken, Testzentren und Praxen übernimmt. "Also da gibt es meine volle Unterstützung, und wir werden das auch finanziell wuppen", sagte der SPD-Politiker bei einer Veranstaltung seiner Partei in Bayern. Er habe Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) seine Unterstützung bereits in der vergangenen Woche zugesichert. Spahn hatte angekündigt, ab dem 1. März könnten sich alle Bürger kostenlos von geschultem Personal mit 15-Minuten-Tests untersuchen lassen.

1.057 neue Corona-Fälle in Niedersachsen - Inzidenz steigt weiter

In Niedersachsen sind binnen eines Tages 1.057 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Gestern waren es 335, heute vor einer Woche 938. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg den dritten Tag in Folge, von 67,0 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gestern auf nun 69,7. Im Landkreis Wesermarsch ist sie mit 215,6 am höchsten. Landesweit starben 65 weitere Infizierte.

Jetzt live: Landtagssitzung in Hannover zum Corona-Kurs

Der niedersächsische Landtag ist zur Stunde in Hannover zusammengekommen. Zum Auftakt der dreitägigen Sitzungswoche will Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) eine Regierungserklärung zur Corona-Pandemie abgeben. Im Anschluss ist eine Debatte über den weiteren Kurs aus der Krise vorgesehen. Die Oppositionsfraktionen von Grünen und FDP haben Verbesserungsvorschläge zum Stufenplan der Landesregierung erarbeitet, der Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Etappen vorsieht. NDR.de überträgt die Sitzung im Livestream.

Beiersdorf mit Einbußen bei Umsatz und Gewinn

Der Hamburger Konsumgüterkonzern Beiersdorf hat wegen der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr deutlich weniger Geschäfte gemacht als erhofft. Der Umsatz lag den Angaben zufolge nominal mit 7,025 Milliarden Euro um 8,2 Prozent unter Vorjahresniveau. Der Konzerngewinn nach Steuern schrumpfte um 19,3 Prozent auf 636 Millionen Euro.

Tschentscher: Kita-Öffnung eventuell im März

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher hat betont, auch für die Öffnungen der Kitas sei das weitere Infektionsgeschehen in der Corona-Pandemie entscheidend. Ob die Einrichtungen eventuell bereits in den Märzferien öffnen könnten, werde gerade geprüft, sagte der SPD-Politiker im Interview mit dem "Hamburger Abendblatt". Die Sozialbehörde hatte vergangene Woche angekündigt, man hoffe, schon Anfang März ersten Schritte in Richtung regulärer Kitabetrieb gehen zu können. Die Hamburger Kindertagesstätten befinden sich derzeit wegen der Corona-Pandemie im sogenannten erweiterten Notbetrieb, etwa ein Drittel der Kinder wird dort aber weiterhin betreut. Für die Schulen ist mit Lockerungen erst nach den zweiwöchigen Ferien zu rechnen.

Neue EU-Behörde koordiniert Kampf gegen Corona

Gefahren rechtzeitig erkennen und rasch Lösungen finden: Die neue EU-Behörde HERA soll schnellere Reaktionen auf gesundheitliche Notsituationen möglich machen. Akut soll sie den Kampf gegen Coronavirus-Mutationen und die Impfstoffproduktion koordinieren.

Wirtschaftshilfe-Anträge: Viel zu tun für Steuerberater

Weil es im ersten Corona-Lockdown viele Betrugsfälle bei der finanziellen Soforthilfe gab, können Anträge seit der Novemberhilfe in der Regel nur noch über einen Steuerberater, einen Wirtschaftsprüfer oder andere Dritte gestellt werden. Bei ihnen türmt sich derzeit die Arbeit auf den Schreibtischen.

Bremer Senatorin: Präsenzunterricht für Grundschüler wichtig

Bremens Bildungssenatorin Claudia Bogedan sieht im geplanten Präsenzunterricht an Grundschulen ab März den richtigen Weg, die Folgen der Pandemiebekämpfung für Kinder zu verringern. "Wir merken alle, dass wir eine ganze Reihe von Kindern sehr lange Zeit nicht in den Einrichtungen gesehen haben", sagte die SPD-Politikerin dem Bremer "Weser-Kurier". Ziel sei, den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, "mit anderen Kindern zusammen zu sein". Es sei absolut gerechtfertigt, jüngeren Schülern wieder Präsenz zu ermöglichen. Zuvor war bekannt geworden, dass die Grundschulen in der Stadt Bremen angesichts der sinkenden Zahl von Corona-Neuinfektionen zum Präsenzbetrieb in voller Klassenstärke zurückkehren. In der Stadtgemeinde Bremen soll das vom 1. März an der Fall sein, in Bremerhaven wird bis zu den Osterferien in Halbgruppen unterrichtet. Für alle Schüler ab Jahrgangsstufe 5 wird der Unterricht im Wechselmodell fortgesetzt.

Garg befürwortet Schnelltests für alle

Schnelltests flächendeckend einsetzen: In Österreich ist das schon Alltag. Im NDR Info Interview befürwortet Schleswig-Holsteins Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) die Idee. Der Lockdown sei den Leuten nicht ewig zumutbar. Andererseits stellten Massen-Schnelltests die Behörden für riesige Herausforderungen.

RKI verzeichnet 7.556 Neuinfektionen in Deutschland

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 7.556 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem starben nach RKI-Angaben 560 weitere Menschen an oder mit dem Virus. Heute vor einer Woche lagen die Werte bei 8.072 Neuinfektionen und 813 Todesfällen. In diesen Zahlen waren etwa 600 Nachmeldungen von Neuinfektionen aus Nordrhein-Westfalen enthalten, die am Vortag gefehlt hatten. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 2.350.399 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2 in Deutschland. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bundesweit bei 57,0 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, in den meisten Bundesländern gehen die Inzidenzen weiter zurück.

Kein Sportunterricht - mehr Gewicht

Im Lockdown fällt auch der Sportunterricht flach. Die Folge: Viele Kinder nehmen zu. Damit steigt auch das Risiko, langfristig an Diabetes zu erkranken.

Corona-Podcast: Neue Folge mit Virologe Drosten ist online

In der neuen Folge des NDR Info Podcasts Coronavirus-Update stellt der Virologe Christian Drosten klar: Es gebe keinen Grund, den Corona-Impfstoff von AstraZeneca als zweitrangig zu betrachten. Deutschland müsse alles daran setzen, so schnell wie möglich in der Breite zu impfen.

Weitere Informationen Drosten: AstraZeneca ist kein zweitrangiger Corona-Impfstoff Der Virologe meint: Nur wenn Deutschland auch auf das AstraZeneca-Mittel setze, könne man frühzeitig aus der Pandemie herauskommen. mehr

Schleswig-Holstein meldet 251 Neuinfektionen

Mehr als 40.000 Menschen haben sich seit Ausbruch der Pandemie in Schleswig-Holstein nachweislich mit Corona infiziert. Am Dienstag stieg die Zahl auf 40.032 (Montag: 39.781), wie aus Daten hervorgeht, die das Gesundheitsministerium in Kiel veröffentlichte (Datenstand: 16. Februar, 20.08 Uhr). Die Sieben-Tage-Inzidenz ging weiter zurück. Der Wert liegt jetzt bei 55,8 (Montag: 57,5). Am Dienstag wurden innerhalb von 24 Stunden 251 neue Corona-Infektionen gemeldet. Genau eine Woche zuvor waren es 307. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um 21 auf 1.178.

