Corona-News-Ticker: Inzidenz in Niedersachsen sinkt weiter

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 5. Mai 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Dienstag nachlesen.

Rostock: Tests auch bei Kita-Kindern

In Rostock können Krippen- und Kita-Kinder ab sofort auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet werden. Weil sich in der dritten Welle der Pandemie verstärkt Kinder infiziert haben, bietet das Rostocker Unternehmen Centogene Kita- und Krippenkindern und deren Eltern kostenlose PCR-Tests an, so die Stadtverwaltung. Die Eltern können sich und ihre Kinder zu Hause testen. Die Tests werden jeweils am Dienstag und Donnerstag in den Kitas eingesammelt, zum Labor gebracht und dort innerhalb von 24 Stunden ausgewertet.

Novavax-Impfstoff soll in Hameln abgefüllt werden

Der Impfstoff der US-Biotechfirma Novavax soll ab Mitte des Jahres im niedersächsischen Hameln abgefüllt werden. Das teilte der Schweizer Pharmazulieferer Siegfried mit, der dafür verantwortlich ist. Der Herstellungs- und Liefervertrag zwischen Novavax und Siegfried hat demnach eine Laufzeit bis Ende 2021 und könne verlängert werden. Der Impfstoffkandidat werde derzeit von verschiedenen Gesundheitsbehörden weltweit zur Zulassung geprüft. Der von der Firma Siegfried abgefüllte Impfstoff sei für den Vertrieb außerhalb der USA bestimmt.

FDP-Vize Kubicki kritisiert Tempo der Bundesregierung beim Krisenmanagement

Das Bundeskabinett hat eine Verordnung beschlossen, mit der schon ab dem kommenden Wochenende Lockerungen für vollständig gegen das Coronavirus Geimpfte und Genesene möglich sein sollen. Voraussetzung dafür ist, dass der Bundestag und der Bundesrat zustimmen. Der FDP-Vizevorsitzende Wolfgang Kubicki kritisierte im Hörfunk-Interview auf NDR Info, dass die Bundesregierung bereits Ende März durch Informationen des Robert Koch-Instituts wusste, dass von Geimpften und Genesenen nur eine sehr geringe Infektionsgefahr ausgehe. Sie hätten also ihre Grundrechte entsprechend schon früher zurückerhalten müssen, so Kubicki.

Hamburg: Fast nur noch Infektionen mit britischer Variante

Die britische Corona-Variante hat in Hamburg das ursprüngliche Virus fast vollständig verdrängt. Das belegen Daten, die NDR 90,3 vorliegen. Fast 95 Prozent aller Corona-Infektionen in Hamburg sind demnach aktuell auf die britische Variante zurückzuführen. Das zeigt die Auswertung zufälliger Stichproben durch sogenannte Sequenzierungen. Dass die britische Mutation B 1.1.7 besonders ansteckend ist, zeigt die Geschwindigkeit, mit der sie sich in Hamburg verbreitet hat: Ende Januar war die Variante für nicht einmal zehn Prozent der Ansteckungen verantwortlich.

"Coronavirus-Update": Plädoyer für Impfung auch für Genesene

In der aktuellen Folge des NDR Info Podcasts "Coronavirus-Update" dreht sich alles um das Thema Impfen. Die Virologin Sandra Ciesek betont, wie wichtig die zweite Dosis ist. Der Podcast widmet sich auch der Frage, warum eine Mischung von zwei Impfstoff-Typen - trotz fehlender Studien - in Deutschland empfohlen wird. Zudem empfiehlt Ciesek eine Impfung auch für Covid-19-Genesene, um den Immunschutz - den sie nach ihrer Infektion bereits haben - möglichst umfassend und möglichst lange aufrechtzuerhalten.

Inzidenz in Niedersachsen sinkt weiter

Laut Robert Koch-Institut (RKI) ist die Zahl der bestätigten Corona-Fälle in Niedersachsen binnen 24 Stunden um 1.138 gestiegen. Vor einer Woche waren 1.118 Neuinfektionen registriert worden, gestern 540. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche) ist weiter gesunken auf jetzt 92,4 (Vortag: 98,6). Vor einer Woche lag dieser Wert noch bei 110,6. 13 Landkreise oder kreisfreie Städte überschreiten zurzeit noch den Inzidenz-Grenzwert von 100. Am höchsten ist er im Landkreis Vechta (228,3). Das RKI meldet zudem sechs weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion, insgesamt gibt es in Niedersachsen landesweit nun 5.350 Verstorbene in der Corona-Pandemie.

Kabinett berät über Nachhilfeprogramm für Schüler

Experten gehen davon aus, dass jeder vierte Schüler in Deutschland infolge der Corona-Krise Lernrückstände hat. Das Bundeskabinett will deshalb heute das geplante Aufholprogramm für Kinder und Jugendliche auf den Weg bringen. Es soll aus zwei Teilen bestehen: Mit rund einer Milliarde Euro sollen Nachhilfe- und Förderprogramme unterstützt werden. Eine weitere Milliarde ist für die Aufstockung verschiedener Programme vorgesehen, die die sozialen und psychischen Folgen der Krise abfedern sollen. Darunter fällt auch eine Einmalzahlung von 100 Euro für Kinder aus Familien, die auf Hartz IV angewiesen sind oder nur ein sehr geringes Einkommen haben. Das Deutsche Kinderhilfswerk kritisiert das geplante Corona-Aufholpaket als völlig unzureichend. Pro Kind würden weniger als 150 Euro in die Hand genommen, teilte das Hilfswerk mit. "Das wird bei Weitem nicht ausreichen, um auch nur annähernd die Bedarfe der Kinder und Jugendlichen zur Bewältigung der Corona-Pandemie zu decken." Das Kabinett berät heute auch über einen Gesetzentwurf, der den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler regeln soll.

Niedersachsen: Fast eine halbe Million Menschen beim Haus- oder Facharzt geimpft

Niedergelassene Mediziner haben in Niedersachsen fast eine halbe Million Menschen gegen Covid-19 geimpft. Insgesamt seien vom 7. April bis zum 3. Mai 514.294 Impfdosen von niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten gespritzt worden, davon 30.981 Zweitimpfungen, sagte Detlef Haffke, Sprecher der Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN), der Deutschen Presse-Agentur. "Wir gehen davon aus, dass in dieser Woche 288.000 Impfstoffdosen geliefert worden sind, die auch verimpft werden", so Haffke. In der zweiten Maiwoche solle noch einmal genauso viel Impfstoff an die Praxen geliefert werden. Dem Sprecher zufolge werden in den Praxen teilweise schon Angehörige der dritten Prioritätsgruppe berücksichtigt. Eine Terminanmeldung über das zentrale Portal für die Impfzentren ist bisher zwar für über 60-Jährige, aber nicht für alle in der Gruppe drei möglich. Die Hausärztinnen und Hausärzte müssen sich auch an die Priorisierung auf Grundlage der Coronavirus-Impfverordnung halten, haben aber eine gewisse Flexibilität, wie Haffke erläuterte.

RKI registriert bundesweit 18.034 Neuinfektionen und 285 neue Todesfälle

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 18.034 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Am Mittwoch vor einer Woche hatte der Wert bei 22.231 gelegen. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner lag laut RKI am Mittwochmorgen bundesweit bei 132,8 (Vortag: 141,4; Vorwoche: 160,6). Deutschlandweit wurden nach RKI-Angaben binnen 24 Stunden 285 neue Todesfälle verzeichnet. Vor genau einer Woche waren es 312 Tote. Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Dienstagabend bei 0,82 (Vortag: 0,88). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 82 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor acht bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Luftwaffe fliegt Anlage zur Herstellung von Sauerstoff nach Indien

Die Luftwaffe fliegt heute eine Anlage zur Herstellung von Sauerstoff in das schwer von der Corona-Pandemie getroffene Indien. Das Gerät soll als Hilfe der Bundesregierung in zwei Transportmaschinen vom Typ A400M vom Fliegerhorst Wunstorf in Niedersachsen aus nach Neu Delhi gebracht werden. Die zweite Maschine soll morgen starten. Den Krankenhäusern in Indien geht wegen der steigenden Zahl an Corona-Patienten der medizinische Sauerstoff aus. Die Anlage macht Außenluft zu medizinischem, hochprozentigem Sauerstoff, der anschließend abgefüllt werden kann. Am Sonnabend hatte die Luftwaffe bereits 120 Beatmungsgeräte sowie Fachleute für die Bedienung der Sauerstoffanlage nach Neu Delhi geflogen. Sie wollen dort Mitarbeiter des Roten Kreuzes einweisen und 14 Tage im Land bleiben.

Kochsalz statt Biontech-Impfstoff: Überprüfung nach Vorfall in Schortens

Nach den Impfungen mit Kochsalzlösung im Landkreis Friesland sollen mögliche Betroffene heute auf Antikörper getestet werden. Damit solle überprüft werden, ob die Personen bereits eine erste Impfung gegen Covid-19 bekommen haben oder nicht, sagte eine Landkreissprecherin. Dazu sind 117 Personen zu einer Blutabnahme nach Jever und Varel eingeladen. Die Blutproben werden an das Landesgesundheitsamt geschickt. Ergebnisse werden in den kommenden Tagen erwartet. Die Überprüfung der Impfung ist notwendig, da eine Mitarbeiterin des Impfzentrums in Schortens eingeräumt hatte, sechs Spritzen statt mit Biontech-Impfstoff nur mit Kochsalzlösungen gefüllt zu haben. Nach Behördenangaben war ihr beim Anmischen des Vakzins ein Fläschchen mit Biontech heruntergefallen, was sie vertuschen wollte.

Hamburgische Bürgerschaft berät über Lockerungen

Die Hamburgische Bürgerschaft diskutiert angesichts der in der Tendenz sinkenden Zahl von Neuinfektionen heute über mögliche Lockerungen der Corona-Auflagen. NDR.de überträgt ab 13.30 Uhr live. Ihren Antrag für die Aktuelle Stunde hat die AfD mit "Corona-Wahnsinn beenden - Hamburg wieder normal!" überschrieben - wobei diese Forderung im Parlament kaum mehrheitsfähig sein dürfte. Gleichwohl gibt es auch bei den anderen Fraktionen Wünsche etwa nach einer frühestmöglichen Öffnung der Corona-bedingt geschlossenen Betriebe etwa in der Gastronomie und im Tourismus. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Angaben des Robert Koch-Instituts inzwischen seit sechs Werktagen in Folge bei unter 100. Damit müsste dem Bundesinfektionsschutzgesetz zufolge die sogenannte Notbremse mit nächtlicher Ausgangsbeschränkung aufgehoben werden. Der Hamburger Senat hält aber seine eigene Zählung der Neuinfektionen für genauer und will sich darum nach der selbst errechneten Inzidenz richten. Diese war am Montag zwar das erste Mal seit Mitte März unter 100 gefallen, gestern aber schon wieder leicht über 100 gestiegen.

Geimpfte Zweitwohnungsbesitzer und Tagesgäste dürfen wieder nach MV kommen

Unter bestimmten Voraussetzungen dürfen Geimpfte und Genesene von heute an wieder in ihre Zweitwohnung oder als Tagestouristen nach Mecklenburg-Vorpommern kommen. Dafür müssen sie vollständig gegen Corona geimpft sein oder seit sechs Monaten eine Covid-19-Erkrankung überstanden haben. Genesene müssen sich außerdem am Ende der Sechsmonatsfrist einmal impfen lassen und dann noch einmal zwei Wochen bis zur Einreise warten, damit der Impfschutz wirkt.

Schleswig-Holstein meldet 296 Neuinfektionen

In Schleswig-Holstein sinkt die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz weiter: Die Gesundheitsbehörden im Land melden aktuell 54,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche (Vortag: 56,9, Vorwoche: 70,2). Die Zahl der bestätigten neuen Corona-Fälle innerhalb von 24 Stunden beträgt 296. Gestern waren es 133, vor einer Woche 357. Die Zahl der an oder mit Corona gestorbenen Menschen stieg um zwei auf 1.517. Die kritische Schwelle von 100 bei der Sieben-Tage-Inzidenz überschreitet weiterhin kein Kreis. Die höchsten Werte verzeichnen die Kreise Neumünster (92,3) und Herzogtum Lauenburg (82,3) sowie Kiel (80,2). Die niedrigsten Zahlen gibt es in Plön (29,5) und Schleswig-Flensburg (30,8).

Corona-Live-Ticker am Mittwoch startet

Die gemeldeten Neuinfektionen in Norddeutschland vom Dienstag: 540 Fälle in Niedersachsen, 133 in Schleswig-Holstein, 253 in Hamburg, 381 in Mecklenburg-Vorpommern und 107 im Bundesland Bremen. Bundesweit: 7.534.