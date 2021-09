Stand: 18.09.2021 07:23 Uhr Corona-News-Ticker: Inzidenz in Niedersachsen sinkt unter 60

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, 18. September 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was gestern geschehen ist, können Sie im Blog von Freitag lesen.

Das Wichtigste in Kürze:



"Nacht der Kirchen" in Hamburg wieder live

Neue Corona-Verordnung in Hamburg gilt von heute an

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 719 in Niedersachsen und 160 in Schleswig-Holstein

RKI: Bundesweit 8.901 neue Corona-Fälle - Inzidenz bei 72,0

Inzidenz in Niedersachsen sinkt unter 60

Die Zahl der bestätigten Corona-Neuinfektionen in Niedersachsen sinkt weiter. Nach 1.050 am vergangenen Sonnabend und 801 gestern sind es nach Angaben des Robert Koch-Instituts heute 719 neue Fälle binnen 24 Stunden. Die Sieben-Tage-Inzidenz geht entsprechend ebenfalls weiter zurück - sie liegt jetzt mit 59,1 erstmals seit längerer Zeit wieder unter 60 (Vortag: 61,8 / Vorwoche: 74,2). Landesweit sind sieben weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion registriert worden.

RKI registriert 8.901 Corona-Neuinfektionen: Inzidenz bei 72,0

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist weiter gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche heute früh mit 72,0 an (Vortag: 74,4 / Vorwoche: 82,8). 8.901 neue Corona-Fälle wurden binnen 24 Stunden von den Gesundheitsämtern in Deutschland gemeldet. Vor einer Woche hatte der Wert noch bei 11.214 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurden den Angaben zufolge 63 weitere Todesfälle verzeichnet, die bestätigte Gesamtzahl der seit Beginn der Pandemie Verstorbenen stieg damit auf 92.920.

Gemeinsam erleben: "Nacht der Kirchen" in Hamburg

Unter dem Motto "Komm, wie du bist" laden rund 70 Kirchen in Hamburg heute von 19 Uhr bis um Mitternacht zur "Nacht der Kirchen" ein. Das größte ökumenische Fest in Norddeutschland biete Live-Veranstaltungen unter aktuellen Hygienevorschriften, aber auch digitale Events und Live-Streams, nachdem es im vergangenen Jahr wegen der Corona-Krise abgesagt werden musste, teilten die Veranstalter mit. Eröffnet wird die "Nacht der Kirchen" in der Hauptkirche St. Petri unter anderen mit Bischöfin Kirsten Fehrs, Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD), Weihbischof Horst Eberlein und Hauptpastor Martin Vetter.

Neue Corona-Verordnung in Hamburg gilt nun

Der Hamburger Senat hat seine Corona-Verordnung geändert. Nach den neuen Bestimmungen, die von heute an gelten, dürfen an privaten Feiern in Innenräumen höchstens 50 und im Freien 100 Personen teilnehmen. Vollständig geimpfte und genesene Menschen werden dabei nicht mitgezählt, die ungeimpften brauchen jedoch einen negativen Testnachweis. In Innenräumen außerhalb der privaten Wohnung gilt Maskenpflicht, sofern die Gäste sich im Raum bewegen. Das Tanzen ist erlaubt. Mittanzen dürfen auch bis zu zehn ungeimpfte Gäste.



Der Senat legte jetzt auch fest, dass bei der Bundestagswahl grundsätzlich eine Maskenpflicht im Wahllokal gilt. Wähler, die eine Maske aus gesundheitlichen Gründen nicht tragen können, brauchen ein ärztliches Attest. Wahlhelfer und -beobachter, die keine Maske tragen können, müssen Impfung, Genesung oder einen tagesaktuellen PCR-Test nachweisen. Außerdem müssen sie ihre Kontaktdaten angeben. Die Verordnung gilt vorerst nur bis zum 25. September, wie Senatssprecher Marcel Schweitzer mitteilte. Damit läuft sie einen Tag vor der Wahl aus.

VIDEO: Demokratie proben: Bundestagswahl für unter 18-Jährige (2 Min)

SH: Inzidenz der Neuinfektionen liegt nun bei 39,6

Die Behörden haben in Schleswig-Holstein 160 neue Corona-Fälle gemeldet (Vortag: 206 / Vorwoche: 179). Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 39,6 (Vortag: 40,4 / Vorwoche: 44,6). Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hat weiterhin Neumünster mit 88,9 (Vortag: 77,6), gefolgt vom Kreis Pinneberg mit 62,8 (Vortag: 58,0) und der Stadt Kiel mit 53,5 (Vortag: 60,4). Die niedrigsten Werte gibt es in den Kreisen Schleswig-Flensburg mit 15,8 (Vortag: 21,2), Ostholstein mit 21,3 (Vortag: 24,3) und Steinburg mit 23,7 (Vortag: 26,8). Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurden im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 zwei neue Todesfälle gemeldet - die Gesamtzahl liegt damit bei 1.677.

NDR.de Live-Ticker am Sonnabend startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Wir halten Sie auch heute, am Sonnabend, 18. September, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.