Stand: 19.05.2021 07:04 Uhr Corona-News-Ticker: Inzidenz in Niedersachsen sinkt unter 50

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 19. Mai 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Nachrichten von gestern können Sie im Blog von Dienstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

746 Neuinfektionen in Niedersachsen - Inzidenz fällt auf 49,9

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat 746 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Niedersachsen gemeldet (Vortag: 238, Vorwoche: 988). Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landesdurchschnitt sinkt auf 49,9 Fälle je 100.000 Einwohner (Vortag: 56,3, Vorwoche: 78,2). Zuletzt hatte der Wert am 24. Oktober 2020 unter 50 gelegen. Somit sind nun bundesweit drei Länder unter die entscheidende Schwelle gerutscht: neben Niedersachsen auch Schleswig-Holstein und Hamburg. Landesweit wurde laut RKI innerhalb eines Tages 24 weitere Todesfälle registriert. Die Gesamtzahl der Menschen, die in Niedersachsen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, steigt damit auf 5.515. Seit dem Beginn der Pandemie wurden in Niedersachsen 253.319 Infektionen nachgewiesen.

Bundesweite Inzidenz sinkt auf 72,8

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Infektionen ist weiter gesunken. Wie das Robert-Koch-Institut (RKI) unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden in den vergangenen sieben Tagen bundesweit 72,8 Corona-Infektionen pro 100.000 Einwohner nachgewiesen (Vortag 79,5, Vorwoche: 107,8). Wie das RKI weiter mitteilte, wurden innerhalb eines Tages 11.040 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert (Vortag: 4.209, Vorwoche 14.909)

Hamburgs Senatorin Leonhard warnt vor Zeit ohne Priorisierung

Hamburgs Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard hat vor hohen Erwartungen an die vom Bund angekündigte Aufhebung der Impfpriorisierung gewarnt. Der zum 7. Juni geplante Schritt erfolge "absehbar zu einem Zeitpunkt (...), zu dem noch immer eine Knappheit an Impfstoff herrscht", sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Die Liefermengen reichten nach wie vor nicht aus. "Wir könnten in eine Situation kommen, in der wir ohne Priorisierung dastehen – und ohne Impfstoff", sagte sie. Viele Berechtigte, die schnell eine Schutzimpfung erhalten wollten, stünden dann wenigen Terminen gegenüber, so die Senatorin. Die Priorisierung sei sinnvoll gewesen, um besonders Gefährdete zuerst in Sicherheit zu bringen.

Erstmals keine Neuinfektionen in Hamburger Pflegeheimen

Erstmals seit Ende September 2020 gibt es in den Hamburger Pflegeheimen keinen aktuellen Corona-Fall. "Corona ist in Hamburgs Pflegeheimen vorläufig überstanden", sagte der Sprecher der Gesundheitsbehörde, Martin Helfrich, der Deutschen Presse-Agentur. In der Hansestadt leben rund 16.000 Senioren in 150 Pflegeeinrichtungen. Am 6. Januar hatte die Pandemie ihren Höhepunkt in den Heimen erreicht. Damals waren 744 Bewohner in 70 Einrichtungen infiziert. Die Seniorenheime waren seit Beginn der Pandemie Corona-Hotspots gewesen. Bislang wurden insgesamt 3.500 Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet. Seit Ende April dürfen sich geimpfte und genesene Senioren in Heimen wieder freier bewegen und mehr Besuch empfangen.

Schleswig-Holstein: Inzidenz sinkt auf 32,4

In Schleswig-Holstein sind 201 neue Corona-Infektionen amtlich registriert worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner sank auf 32,4. Das geht aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervor. Am Vortag hatte der Inzidenzwert bei 33,3 gelegen, am Dienstag vergangener Woche bei 49,0. Die Regionen mit der höchsten Inzidenz in Schleswig-Holstein sind Kiel (57,9) und Lübeck (42,5). Am niedrigsten sind die Werte in Flensburg (12,2) und im Kreis Schleswig-Flensburg (12,4).

Geschäfte in Hamburg bereiten sich auf Öffnung am Sonnabend vor

In Hamburg dürfen Einzelhandelsgeschäfte von Sonnabend an wieder öffnen. Beim Shoppen sind eine nach Ladengröße begrenzte Kundenzahl und die Möglichkeit der Kontaktnachverfolgung obligatorisch. "Bei einer stabil unter 50 liegenden Inzidenz auch ohne Tests", sagte Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Dienstag. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen lag zu diesem Zeitpunkt laut Gesundheitsbehörde bei 43,5. Viele Geschäftsleute in Hamburg bereiten sich auf die Öffnung ihrer Läden am Sonnabend vor:

Nordwestmecklenburg öffnet Einzelhandel heute, Schwerin morgen

Im Landkreis Nordwestmecklenburg darf von heute an der Einzelhandel wieder öffnen. Mecklenburg-Vorpommerns Landeshauptstadt Schwerin geht diesen Schritt morgen. Beide Regionen haben eine Sieben-Tage-Inzidenz von stabil unter 50. In den Geschäften gilt Maskenpflicht und die Kunden müssen sich an Abstandsregeln halten, eine Testpflicht gibt es aber nicht. Als erster Landkreis in MV hatte Vorpommern-Rügen am vergangenen Freitag den Einzelhandel wieder freigegeben. Landesweit dürfen die Geschäfte vom kommenden Dienstag an unabhängig von der Inzidenz wieder Kunden einlassen.

Ciesek: Pandemie kann nur global besiegt werden

In der neuen Folge des NDR Info Podcasts Coronavirus-Update spricht sich die Virologin Sandra Ciesek für mehr Solidarität bei der Impfstoff-Verteilung in der Welt aus. Die Corona-Pandemie werde erst beendet sein, wenn sie weltweit beendet ist. "Man kann sie nicht in einem Land beenden", sagt Ciesek. "Auch wenn viele in Deutschland das Gefühl haben, dass die Pandemie für uns bald vorbei sein könnte. Weltweit ist das nicht der Fall." Die Politiker in den reichen Ländern sollten nicht nur darauf schauen, wie sie die Impfkampagne in ihrer Stadt oder in ihrem Land vorantreiben. "Man hat auch eine Verantwortung für andere Länder, die den Impfstoff nicht selbst herstellen können", meint die Virologin aus Frankfurt am Main. Zudem stellt sie in der neuen Podcast-Folge eine Studie zum Impfstoff-Wechsel bei der Zweitimpfung vor.

