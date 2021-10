Stand: 17.10.2021 16:29 Uhr Corona-News-Ticker: Inzidenz in MV jetzt bei mindestens 55,3

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonntag, 17. Oktober 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Warnampel auf Stufe gelb - Rostock verschärft Regeln

RKI-Chef rechnet mit Anstieg der Infektionszahlen nach Herbstferien

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 498 in Niedersachsen , 135 in Hamburg , 105 in Schleswig-Holstein , 48 in Mecklenburg-Vorpommern , 53 in Bremen

RKI: Bundesweit 8.682 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz bei 72,7

Land Bremen meldet 53 Neuinfektionen

Im Land Bremen sind heute 53 neue Corona-Infektionen verzeichnet worden: 34 in der Stadt Bremen (Vortag: 43; Vorwoche: 11) und 19 in Bremerhaven (Vortag: 15; Vorwoche: 25). Wie Radio Bremen online berichtete, gab es in der Stadtgemeinde Bremen einen Corona-bedingten Todesfall. Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt Bremen liegt aktuell bei 61,2 nach 56,8 gestern und 70,1 vor einer Woche. In Bremerhaven liegt die Inzidenz bei 147,9 nach 153,2 gestern und 263,3 vor einer Woche.

48 neue Fälle in MV - Zahlen weiter unvollständig

In Mecklenburg-Vorpommern sind 48 laborbestätigte Corona-Neuinfektionenregistriert worden. Dabei fehlen erneut die Angaben für die Landeshauptstadt Schwerin und den Landkreis Ludwigslust-Parchim, deren Computersysteme bei einem Hackerangriff am Freitag lahmgelegt wurden. Somit sind die Zahlen nur bedingt vergleichbar. Gestern waren 90 neue Fälle gemeldet worden, vor einer Woche 67. Die Inzidenz liegt nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (LAGuS) bei 55,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Vorwoche: 50,0). Die Hospitalisierungsrate sinkt um 0,2 auf 1,5 Neueinweisungen pro 100.000 Einwohner landesweit. Auf der Risikokarte des Landes sind weiterhin nur zwei Regionen grün: die Landeshauptstadt Schwerin und der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Neue Todesfälle wurden nicht gemeldet. In allen anderen Landkreisen und kreisfreien Städten zeigt die Warnampel Gelb, weil dort die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen über 50 liegt. Im Landkreis Rostock gelten wegen der dauerhaft angespannten Infektionslage seit heute wieder strengere Regeln.

Etwa 50 Corona-Impfungen im Evakuierungszentrum in Osnabrück

Am Rande der heute Nachmittag geglückten Bombenentschärfung im Osnabrücker Stadtteil Schinkel konnten sich die Menschen im eingerichteten Evakuierungszentrum im Schulzentrum Sonnenhügel in der Knollstraße von einem mobilen Team gegen das Coronavirus impfen lassen. Etwa 50 der insgesamt 300 Bürgerinnen und Bürger, die dort vor Ort waren, nutzte offiziellen Angaben zufolge das Angebot. Für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren stellte die Stadt das Vakzin Biontech bereit, Erwachsene konnten sich mit Johnson & Johnson impfen lassen.

Herbstferien-Beginn: Lange Schlangen am Flughafen Hannover

Der Start der Herbstferien in Niedersachsen und Bremen hat am Wochenende nicht nur auf den Autobahnen für ein hohes Reiseaufkommen gesorgt - auch am Flughafen Hannover bildeten sich offiziellen Angaben zufolge lange Schlangen. Einer der Gründe dafür war offenbar, dass die Reisenden den Ratschlag beherzigt hatten, wegen der Kontrollen der Corona-Schutzmaßnahmen frühzeitig am Flughafen zu sein. Eine Sprecherin des Flughafens sagte heute, einige Reisende seien zu früh für ihre gebuchten Flüge gekommen. Dadurch habe es Staus gegeben - und nicht alle Reisenden hätten zügig abgefertigt werden können. Zu Verspätungen bei den Flügen sei es dadurch aber nicht gekommen. Reisende berichteten dennoch von teils mehreren Stunden Wartezeit insgesamt. Einige reagierten mit Unverständnis. Eine genaue Bilanz, wie das erste Herbstferien-Wochenende verlief, kündigten die Beamten der Bundespolizei für morgen an.

Schleswig-Holstein und Hamburg: Jugendherbergen ziehen positive Bilanz

Die Jugendherbergen in Norddeutschland erholen sich in diesem Jahr offenbar langsam von den Folgen der zwischenzeitlichen Schließungen während der Corona-Pandemie. In Schleswig-Holstein und Hamburg zusammen gab es laut Verbandsangaben bislang rund 400.000 Übernachtungen, deutlich mehr als im vergangenen Jahr. Die Jugendherbergen hoffen, im kommenden Jahr wieder das Vor-Corona-Niveau zu erreichen - mit etwa 870.000 Übernachtungen.

Freizeitparks in SH: "Keine leichte Saison"

Der Hansa-Park Sierksdorf und die Tolk-Schau bei Schleswig gehen in die Winterpause. Der verspätete Saisonstart und die vielen Corona-Einschränkungen haben die Betreiber der Freizeitparks nach eigenen Angaben viel Energie gekostet. Sie durften erst mit rund zweimonatiger Verspätung wieder öffnen, unter strikten Auflagen wie Besucherobergrenzen.

Sieben-Tage-Inzidenz in Hamburg steigt

Nach Angaben der Sozialbehörde sind in Hamburg binnen eines Tages 135 neue Corona-Fälle registriert worden. Das sind 67 Neuinfektionen mehr als am Sonntag vor einer Woche und 42 Fälle weniger als am Sonnabend. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen steigt von 60,5 am Sonnabend auf 64,1. Vor einer Woche lag der Inzidenzwert bei 59,8.

Warnampel auf Gelb - Rostock verschärft Regeln

In Rostock gelten von heute an schärfere Corona-Maßnahmen - wie schon in weiten Teilen Mecklenburg-Vorpommerns. Die landeseigene Warnampel steht auch in der Hansestadt seit mehreren Tagen auf Stufe gelb.

RKI-Chef rechnet mit mehr Infektionen nach den Herbstferien

Der Chef der Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, geht von einem Anstieg der Corona-Infektionszahlen in diesem Herbst aus. Durch den Urlaubsverkehr während der Herbstferien werde es "wieder zu mehr Infektionseinträgen aus dem Ausland kommen", sagte Wieler den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die "Schwere und Dauer einer solchen Welle" lasse sich allerdings schwer vorhersagen. Im Sommer hätten bis zu 20 Prozent der gemeldeten Corona-Infektionen ihren Ursprung im Ausland gehabt, sagte Wieler. "Es wird auch jetzt wieder einen deutlichen Anstieg der Zahlen geben." Je mehr sich das Leben in den kommenden Wochen in die Innenräume verlege, desto größer werde der Anstieg sein. "Wie hoch die Welle wird, hängt dann vor allem von der Impfquote ab."

Niedersachsen meldet 498 neue Corona-Fälle - Inzidenz bei 50,0

Das Land Niedersachsen hat binnen 24 Stunden 498 Neuinfektionen registriert. Das waren 260 Fälle weniger als am Vortag, aber 122 mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner stieg laut RKI-Dashboard landesweit auf 50,0 (Vortag: 48,4; Vorwoche: 41,4). Die Zahl von Neuaufnahmen von Covid-19-Kranken in niedersächsischen Kliniken je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen ist etwas gestiegen. Das Land gab den sogenannten Hospitalisierungswert mit 2,2 an - am Sonnabend betrug er noch 2,1. Für die niedersächsischen Gesundheitsbehörden und Kommunen ist er der wichtigste Faktor zur Gesamtbewertung der Corona-Situation.

Inzidenz in Schleswig-Holstein fast unverändert

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein schwankt weiterhin nur geringfügig. Die Zahl neuer Ansteckungen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen beträgt nach Zahlen der Landesmeldestelle aktuell 27,9 - nach 27,1 gestern. Vor einer Woche hatte die Inzidenz ebenfalls bei 27,1 gelegen. Es wurden 105 neue Corona-Infektionen gemeldet, 21 weniger als am Vortag. Unverändert 53 Menschen wurden wegen einer Infektion im Krankenhaus behandelt. 16 lagen auf Intensivstationen, von denen 9 beatmet wurden. Die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der Corona-Kranken, die je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen in Kliniken aufgenommen wurden - gab die Meldestelle mit 1,31 an. Damit blieb sie im Vergleich zum Vortag konstant. Auch die Zahl der seit Beginn der Pandemie im Zusammenhang mit Sars-CoV-2 Gestorbenen blieb bei 1.703. Am höchsten ist die Sieben-Tage-Inzidenz weiterhin im Kreis Stormarn (49,4), am niedrigsten in Nordfriesland (13,2).

Wie geht es dem Taxi-Gewerbe?

Nach entbehrungsreichen Monaten kommt das Geschäft für Taxifahrer wieder in Fahrt. Aber noch sei das Niveau von vor der Krise insbesondere bei Fahrten von und zu Hotels noch nicht erreicht, meint ein Hamburger Fahrer im Gespräch mit dem NDR.

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

RKI registriert 8.682 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 72,7

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland ist am fünften Tag nacheinander gestiegen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Sonntagmorgen mit 72,7 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 70,8 gelegen, vor einer Woche bei 66,1 (Vormonat: 74,7). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 8.682 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 4.05 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert bei 7.612 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 17 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 24 Todesfälle gewesen.

