Stand: 02.09.2021 13:20 Uhr Corona-News-Ticker: Inzidenz in Hamburg wieder über 90

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 2. September 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Inzidenzwert in Hamburg steigt wieder auf über 90

Kassenärzte-Chef erwartet Ende der Pandemie im Frühjahr

Virologe Drosten mahnt höheres Impftempo an

Neues Schuljahr in Niedersachsen beginnt

RKI registriert bundesweit 13.715 Neuinfektionen - Inzidenz bei 76,9

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 305 in Schleswig-Holstein, 1.106 in Niedersachsen, 347 in Hamburg

Impfstatus: Hamburger Industrieverband fordert Auskunftsrecht

Der Industrieverband Hamburg (IVH) hat ein Auskunftsrecht über den Corona-Impfstatus von Beschäftigten gefordert. "Wir brauchen jetzt zügig eine Auskunftsmöglichkeit der Unternehmen, um den Impfstatus unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erheben", sagte IVH-Vorstandsvorsitzender Matthias Boxberger. Sowohl Arbeitgeber als auch Kollegen hätten ein legitimes Interesse zu erfahren, wie hoch das Ansteckungsrisiko am Arbeitsplatz sei. "Wenn wir gegen eine Impfpflicht sind, dann müssen wir wenigsten den Impfstatus erfragen dürfen", betonte Boxberger.

347 Neuinfektionen in Hamburg - Inzidenz über 90

Hamburgs Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist weiter gestiegen. Die Gesundheitsbehörde gab den Wert mit 90,8 an. Am Mittwoch hatte die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche noch 86,8 betragen, am Donnerstag vergangener Woche 83,3. Insgesamt registrierte die Behörde 347 Neuinfektionen. Das sind 94 Fälle mehr als am Mittwoch (253) und 76 Fälle mehr als am Donnerstag vor einer Woche (271).

Fast 61 Prozent der Bevölkerung in Deutschland doppelt geimpft

Knapp 61 Prozent der Menschen in Deutschland sind inzwischen vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Das geht aus aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts hervor. Demnach wurden am Mittwoch 264.072 Impfdosen verabreicht. Mehr als 54 Millionen Menschen (65,5 Prozent) haben inzwischen mindestens eine Impfung bekommen, 50,6 Millionen (60,9 Prozent) sind komplett geimpft.

Luca-App plant "umfassendes Update" zum Herbst

Die umstrittene Luca-App zur Eindämmung der Pandemie soll in Zusammenarbeit mit den Gesundheitsämtern zum Herbst hin ausgebaut und verbessert werden. Demnach sollen die Ärzte der Gesundheitsämter die Nutzer der Luca-App künftig direkt kontaktieren und in unterschiedlichen Abstufungen warnen können, kündigte Patrick Hennig, Geschäftsführer des App-Betreibers Culture4Life GmbH, an. Bislang erhielten User nur einen allgemeinen Hinweis, wenn ein Gesundheitsamt auf die Luca-Daten einer Person zugreift. Das "umfassende Update" werde derzeit mit den Gesundheitsämtern in Hamburg, München, Hannover, Stuttgart, Düsseldorf, Nürnberg, Augsburg und Nordfriesland getestet und feinjustiert.

Kassenärzte-Chef erwartet Ende der Pandemie im Frühjahr

Mit einem baldigen Ende der Corona-Pandemie rechnet der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen. "Ich gehe davon aus, dass im Frühjahr 2022 Schluss sein wird mit Corona", sagte Gassen der "Rheinischen Post". Diese Einschätzung werde auch von renommierten Wissenschaftlern geteilt. Bis zum Frühjahr werde die Impfquote weiter ansteigen und vor allem auch die Zahl der Genesenen mit Antikörpern zunehmen. "Einschränkungen werden dann wohl gänzlich unnötig werden", sagte Gassen. Im Herbst würden die Infektionszahlen allerdings noch einmal ansteigen, fügte der KBV-Vorsitzende hinzu. Dennoch sehe er "in der Ärzteschaft keine großen Sorgen, dass das Gesundheitssystem noch kollabieren könnte. Die Zahl schwerer Erkrankungen wird deutlich unter dem Niveau des letzten Winters bleiben. Etwas mehr Gelassenheit wäre also angebracht, ohne leichtsinnig zu werden", so Gassen, der sich dafür aussprach, dass es hierzulande "zeitnah keine pauschal verpflichtenden Maßnahmen für die Bürger mehr gibt".

Virologe Streeck äußert Skepsis an 2G-Regel

Der Bonner Virologe Hendrik Streeck hat Zweifel an der 2G-Regel zum Ausdruck gebracht. Danach können nur noch Geimpfte und Genesene bestimmte Angebote nutzen. Aber Getestete auszuschließen „ist weder sozial noch medizinisch sinnvoll“, sagte Streeck der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. „2G mag in der Theorie einen Effekt haben. Es wird aber in der Realität nicht bewirken, was man auf dem Rechenschieber sehen mag.“ Er sehe die Gefahr, dass es mehr unkontrollierte und unkontrollierbare Ausbrüche im privaten Bereich geben würde, die dann auch nicht getestet würden. „Es ist doch nicht so, dass Menschen, die nicht geimpft oder genesen sind, nur noch frustriert alleine zu Hause sitzen und kein soziales Leben mehr haben“, fügte der Mediziner hinzu. Streeck bekräftigte zudem seine Zweifel am Sinn einer flächendeckenden dritten Impfung. Bei Patienten mit hohem Risiko, zum Beispiel in Alten- oder Pflegeheimen, möge eine Booster-Impfung allerdings sinnvoll sein.

Niedersachsen verzeichnet 1.106 Neuinfektionen

Die Zahl der registrierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Niedersachsen beläuft sich laut Robert Koch-Institut auf 1.106. Demnach gibt es keine neuen Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt im Landesdurchschnitt auf 60,8 Fälle je 100.000 Einwohner. Am Vortag waren es noch 60,2 Fälle.

Virologe Drosten mahnt höheres Impftempo an

Der Berliner Virologe Christian Drosten mahnt mit Blick auf die Delta-Variante zu mehr Tempo bei den Impfungen. "Wir müssen unbedingt an der Impfquote arbeiten", sagt Drosten im Deutschlandfunk. In der Gesamtbevölkerung seien bislang 61 Prozent vollständig geimpft. "Mit dieser Impfquote können wir nicht in den Herbst gehen, das reicht absolut nicht aus." Corona-Tests allein seien keine Alternative. Sie seien nur ein Behelfsmittel gewesen, solang es noch keinen Impfstoff gegeben habe. "Jetzt nimmt die Bevölkerung die Impfung nicht an, das ist ein großes Problem."

Zeitung: Jedes zehnte Kind in Hartz IV ohne Corona-Freizeitbonus

Jedes zehnte Kind in Hartz-IV-Bezug muss einem Zeitungsbericht zufolge ohne den für ärmere Familien gedachten Corona-Freizeitbonus auskommen. Rund 190.000 Kinder und Jugendliche hätten keinen Anspruch auf die staatliche Einmalzahlung von 100 Euro, obwohl sie in einem Hartz-IV-Haushalt leben, berichten die Zeitungen der Funke Mediengruppe unter Berufung auf eine Antwort des Bundessozialministeriums auf eine Anfrage der Linksfraktion. Ein Hauptgrund ist demnach, dass der Bonus nicht für ärmere Kinder und Jugendliche gezahlt wird, die in einem Hartz-IV-Haushalt leben und staatlichen Unterhaltsvorschuss erhalten. Diese Zahlung ist für Minderjährige vorgesehen, die bei einem getrennt lebenden Elternteil in Hartz IV wohnen. Die sozialpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Katja Kipping, kritisierte, bei der Umsetzung der Corona-Sonderzahlung habe die Bundesregierung „einen Großteil der ärmsten Alleinerziehender und Patchworkfamilien ausgeschlossen“. Mit dem Freizeitbonus sollen negative Folgen der Corona-Einschränkungen abgemildert werden.

Miniatur Wunderland prüft Wechsel zwischen 2G und 3G

Das Hamburger Miniatur Wunderland wird bis Ende Oktober an der 3G-Regel festhalten, könnte sich ab November aber ein anderes Modell vorstellen. "Wir machen kein reines 2G-Modell. Das ist eine Ausgrenzung, das machen wir nicht", sagte Frederik Braun, Gründer des Miniatur Wunderlandes, der Deutschen Presse-Agentur. Beim 2G-Modell werden nur Geimpfte und Genesene eingelassen, bei 3G auch negativ Getestete. Geprüft werde im Miniatur Wunderland ein Wechsel der Modelle 2G und 3G - an ungeraden Tagen 2G, an geraden Tagen 3G. "Das würde keinen ausgrenzen", sagt Braun. Nach Aussage des Senats ist es in Hamburg bereits möglich, an einem Tag 2G-Angebote zu unterbreiten und am nächsten das 3G-Modell anzuwenden. "Im Moment können wir 30 bis 35 Prozent der üblichen Besucher reinlassen, das bedeutet einen hohen Umsatzverlust", erklärte Braun. Doch auch wenn es irgendwann 2G-Tage geben sollte, wolle sein Haus nicht sofort eine 100-Prozent-Auslastung. "Wir würden uns erst einmal mit 60 Prozent herantasten und schauen, wie sich die Gäste dann fühlen."

Ärztepräsident kritisiert Start von Auffrischungsimpfungen

Ärztepräsident Klaus Reinhardt hat kritisiert, dass viele Bundesländer auch ohne Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) mit Corona-Auffrischungsimpfungen für Senioren und Immungeschwächte begonnen haben. Zwar spreche theoretisch einiges dafür, sagte Reinhardt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Nach bisherigem Kenntnisstand und Auffassung namhafter Experten ist sie aber für die meisten Geimpften nicht sofort nötig." Insgesamt fehlten noch aussagekräftige Studien, ob, wann und für wen eine sogenannte Booster-Impfung nötig sei. Reinhardt nannte das Vorgehen einen Fehler von Bund und Ländern. Die Stiko plant eine Empfehlung zeitnah, wie ihr Chef Thomas Mertens der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Aufarbeitung der vorliegenden Daten sei in vollem Gange. Auf ein genaues Datum könne er sich aber noch nicht festlegen.

390 Aussteller bei Landwirtschaftsmesse Norla

Kühe, Trecker, aber auch Klein-Windkraftanlagen für den eigenen Energiebedarf oder ein selbstfahrender Güllewagen mit hydraulischem Fahrwerk: All das wird ab heute auf der Landwirtschafts- und Verbrauchermesse Norla in Rendsburg zu sehen sein. Der Schwerpunkt liegt dieses Jahr auf dem Thema Tierzucht und Tierhaltung. Deshalb richten die Tierzüchter parallel auch ihre Landestierschau in Rendsburg aus. Insgesamt zeigen 390 Aussteller ihre Angebote - ein Drittel weniger als in Vor-Corona-Zeiten.

RKI registriert bundesweit 13.715 Neuinfektionen - Inzidenz bei 76,9

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen ist wieder leicht angestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) lag sie am Morgen bei 76,9 - am Vortag lag der Wert bei 75,7. Vor einer Woche betrug er 66,0. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 13.715 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert bei 12.626 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 33 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 21.

Neues Schuljahr in Niedersachsen beginnt

Niedersachsens Schülerinnen und Schüler starten nach den Sommerferien heute ins neue Schuljahr. Sie müssen sich auf tägliche Corona-Tests und eine Maskenpflicht im Unterricht einstellen. Beginnnen soll das Schuljahr aber überall im Regelbetrieb ("Szenario A"). Ziel sei es, so viel Normalität in der Schule zu bieten wie möglich, hatte Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) gesagt. Bis zum 10. September müssen sich Schülerinnen und Schüler an jedem Tag vor der Schule "freitesten". Danach soll auf drei Tests pro Woche umgestellt werden, das Kultusministerium setzt dabei auf Selbsttests. Ausgenommen von der Testpflicht sind vollständig Geimpfte oder Genesene. Für alle Schülerinnen und Schüler gilt eine Maskenpflicht im Unterricht. Regelmäßige "Maskenpausen" insbesondere an den Grund- und Förderschulen sollen in den Tagesablauf integriert werden.

VIDEO: Kultusminister Tonne zum Schulstart unter Corona-Bedingungen (8 Min)

Aktion "Deutschland spricht": Sollte es eine Impfpflicht für Erwachsene geben?

Mit Blick auf die Bundestagswahl am 26. September beteiligt sich der NDR an der Aktion "Deutschland spricht". Sie bringt Menschen für ein Gespräch zusammen, die bei politischen Themen unterschiedlicher Meinung sind. Sie wollen gerne mit jemandem diskutieren, dessen Ansichten sie bisher gar nicht nachvollziehen können? Machen Sie mit!

305 Neuinfektionen in SH - Inzidenz steigt auf 49,6

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt nach 305 neu gemeldeten Corona-Fällen bei 49,6. Am Vortag lag der Wert noch bei 47,7, in der Vorwoche bei 47,3. Die Zahl der Neuinfektionen betrug vor einer Woche 262, am Vortag waren es 311. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle wurde im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 ein neuer Todesfall gemeldet - die Gesamtzahl liegt damit bei 1.654.

Die höchste Sieben-Tage-Inzidenz hat die Stadt Kiel mit 85,5 (Vortag: 85,1), gefolgt von Lübeck 80,8 (Vortag 80,8) und Neumünster mit 79,8 (Vortag: 93,5). Die niedrigsten Werte gibt es in den Kreisen Schleswig-Flensburg mit 19,4 (Vortag: 20,4), Rendsburg-Eckernförde mit 22,6 (Vortag: 21,2) und Plön mit 28,8 (Vortag: 27,2).

NDR.de Live-Ticker am Donnerstag startet

Die Redaktion von NDR.de wünscht einen schönen guten Morgen! Wir halten Sie auch am heutigen Donnerstag, 2. September, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.