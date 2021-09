Stand: 16.09.2021 12:56 Uhr Corona-News-Ticker: Inzidenz in Hamburg sinkt den sechsten Tag in Folge

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 16. September 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Projekt in Hannover: Corona-Spürhunde für Großevents

Zahl der Corona-Fälle in Schlachthof in Georgsmarienhütte steigt weiter

MV ändert Regeln für Corona-Ampel

RKI registriert bundesweit 12.925 Neuinfektionen - Inzidenz bei 76,3

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 230 in Schleswig-Holstein, 1.043 in Niedersachsen, 216 in Hamburg

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

83 Infizierte nach 2G-Clubparty in Münster

Nach einer Clubparty nur für Geimpfte und Genesene in Münster ist die Zahl der mit Corona infizierten Besucher auf 83 gestiegen. Bislang seien 59 Impfnachweise eingereicht und überprüft worden, teilte die Stadt mit. "Bisher ist kein Verstoß bei den Impfnachweisen festgestellt worden." Insgesamt hatten am 3. September rund 380 Menschen an der Partynacht teilgenommen. Für den Zutritt galt die sogenannte 2G-Regel, das heißt, nur Geimpfte oder Genesene wurden reingelassen. Die Betroffenen zeigten weiterhin nur milde oder gar keine Symptome, teilte die Stadt weiter mit. Bereits am Dienstag hieß es, dass die meisten infizierten Gäste aus Münster kommen, die übrigen Personen in der erweiterten Region wohnen. Auch ein Mitarbeiter des Clubs sei infiziert.

Gesundheitsgremium zurückhaltend bei Nutzen von Remdesivir

Der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Kliniken und Krankenkassen hat sich zurückhaltend zum Nutzen des Medikaments Remdesivir bei der Behandlung von Covid-19-Erkrankungen geäußert. Erwachsene Patienten mit noch nicht sehr schwerer Lungenentzündung könnten davon profitieren, teilte das oberste Entscheidungsgremium des deutschen Gesundheitswesens mit. Das Ausmaß des Zusatznutzens werde aber nur als gering eingestuft. Für schwerer erkrankte Erwachsene und Jugendliche von 12 bis 18 Jahren habe in einer eigenen Bewertung kein Zusatznutzen festgestellt werden können. Der Vorsitzende Josef Hecken erläuterte: "Bei einer Patientengruppe - Erwachsene, deren durch Coronaviren ausgelöste Lungenentzündung noch nicht sehr schwer ist - erholten sich bis zum Studienende unter Remdesivir mehr Patientinnen und Patienten von der Krankheit als unter den Vergleichstherapien." Ob Remdesivir auch Einfluss auf das Überleben der Patienten hat, habe wegen sehr unterschiedlicher Ergebnisse in den eingeschlossenen Studien nicht bewertet werden können. Studien vom Beginn der Pandemie seien nur eingeschränkt auf die heutige Versorgungslage übertragbar. Denn wegen gewachsener Therapieerfahrungen könnten Patienten generell anders und besser behandelt werden - besonders auch mit Einsatz des Mittels Dexamethason.

Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht bestätigt Maskenpflichten

Das niedersächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) hat Klagen gegen die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen und in Schulen vorerst abgelehnt. Das Tragen medizinischer Masken sei in geschlossenen Räumen und an belebten Orten mit häufigen Besucherwechseln nach derzeitigem Stand noch eine "notwendige Infektionsschutzmaßnahme", urteilte das Gericht nach eigenen Angaben in mehreren Normenkontrollverfahren. Auch für Geimpfte und Genesene sei die Pflicht zum gegenwärtigen Zeitpunkt weiter erforderlich. Die Beschlüsse fielen in drei voneinander unabhängigen Verfahren. Laut Gericht hatte sich zum einen ein Bürger aus Hannover gegen die allgemeinen Maskenpflicht in geschlossenen Räumen, an belebten öffentlichen Orten sowie im öffentlichen Bus- und Bahnverkehr gewehrt. In zwei weiteren Verfahren gingen zum anderen Eltern im Namen schulpflichtiger Kinder gegen die Maskenpflicht in Schulen vor.

Entwurf: Maskenpflicht in NDS könnte für einige Schüler entschärft werden

Die Maskenpflicht für einige Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen könnte nach einem Verordnungsentwurf künftig entschärft werden. Demnach müssen Kinder, die in die erste und zweite Klasse gehen, keine Maske mehr tragen, wenn sie einen Sitzplatz in einem Unterrichts- oder Arbeitsraum eingenommen haben. Ein entsprechender Entwurf der Landesverordnung liegt der Deutschen Presse-Agentur in Hannover vor. Eine überarbeitete Landesverordnung wird in der kommenden Woche erwartet. Alle Schülerinnen und Schüler im Bundesland müssen derzeit im Unterricht noch Schutzmasken tragen.

Inzidenz der Neuinfektionen sinkt in Hamburg den sechsten Tag in Folge

Die Behörden haben in Hamburg 216 neue Corona-Fälle gemeldet (Vortag: 275; Vorwoche: 335). Damit sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen den sechsten Tag in Folge auf nun 74,4 (Vortag: 76,5; Vorwoche: 94,5). Es wurden zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bestätigt. 58 Covid-19-Patientinnen oder -Patienten werden auf Intensivstationen der Hansestadt behandelt.



Auch in Niedersachsen und Schleswig-Holstein ist der Trend von sinkenden Inzidenzwerten zu beobachten.

Coronavirus: Aktuelle Zahlen für den Norden Wie entwickelt sich die Zahl der Corona-Neuinfektionen? Und wo im Norden ist die Sieben-Tage-Inzidenz besonders hoch?

OECD: Unterricht an zwei von drei Schultagen während Corona gestört

Der Unterricht für die rund elf Millionen Schülerinnen und Schüler in Deutschland war nach einer OECD-Erhebung seit Beginn der Pandemie bis zum Auslaufen der Schulschließungen im Frühjahr im Schnitt an mehr als 180 Tagen gestört. Das sind zwei Drittel der rund 270 Schultage im untersuchten Zeitraum zwischen Januar 2020 und 20. Mai 2021. Demnach waren etwa Grundschulen im Schnitt 64 Tage geschlossen und 118 Tage nur teilweise geöffnet, also beispielsweise im sogenannten Wechselbetrieb. Weiterführende Schulen waren an 85 Tagen geschlossen und an 98 Tagen nur eingeschränkt in Betrieb, Gymnasien oder Berufsschulen waren 83 Tage zu und 103 Tage nur teilweise geöffnet. Kitas waren im Untersuchungszeitraum im Durchschnitt 61 Tage vollständig geschlossen. Zahlen zum Teilbetrieb bei Kitas liegen nicht vor.

Bremen setzt auf Corona-Stufenplan und erwägt 2G für Restaurants

Im Bundesland Bremen soll in den kommenden Tagen ein mehrstufiger Plan zur Reaktion auf die jeweilige Entwicklung der Pandemie erarbeitet werden. Dieser werde dann eine Entwarnungsstufe bei niedrigen Corona-Werten, eine Risikostufe bei hohen Werten und wahrscheinlich zwei Stufen dazwischen enthalten, teilte Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) in einer Regierungserklärung in der Bürgerschaft mit. Mit diesem Stufenmodell könne Bremen angesichts der sehr guten Impfquote im Bundesland gut durch den Winter kommen, so Bovenschulte. Zusätzlich zum bisherigen Inzidenzwert als Gradmesser werde als Grundlage auch die Belegung der Intensivstationen und die Hospitalisierungsinzidenz als neuer Leitindikator berücksichtigt. Letzterer spiegelt die Neuaufnahme von Patienten in den vergangenen sieben Tagen wegen einer Corona-Infektion wider.



Zudem könne man sich anders als bislang durchaus vorstellen, dass in einigen Bereichen, etwa in der Gastronomie, in Clubs und in Konzerten, von der sogenannten 3G-Regelung abgewichen und dort 2G ermöglicht werde. Nach der 2G-Regel wird der Zutritt zu bestimmten Bereichen nur gewährt, wenn Menschen gegen das Coronavirus geimpft oder genesen sind. Ein negativer Corona-Schnelltest reicht dann anders als bei der 3G-Regelung nicht mehr aus.

Bundesweite Hospitalisierungsrate sinkt leicht

Die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patientinnen und -Patienten je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen hat das Robert Koch-Institut (RKI) heute mit 1,87 an (gestern: 1,88). Ein Wochen- oder Monatsvergleich ist wegen einer hohen Zahl an Nachmeldungen nicht möglich. Ein bundesweiter Schwellenwert, ab wann die Lage kritisch zu sehen ist, ist für die Hospitalisierungs-Inzidenz unter anderem wegen großer regionaler Unterschiede nicht vorgesehen. Der bisherige Höchstwert lag um die Weihnachtszeit bei rund 15,5.



Und so sieht es mit der Intensivbettenbelegung in Norddeutschland aus:

UN-Klimabericht: Industrie-Emissionen wieder auf dem Niveau von 2019

Von einer Klimawende ist die Weltwirtschaft bei ihrer Rückkehr aus dem Corona-Tief nach einem UN-Bericht weit entfernt. Zwischen Januar und Juli stießen Fabriken und Kraftwerke weltweit mindestens so viel klimaschädliches CO2 aus fossilen Quellen aus wie im vergleichbaren Zeitraum 2019, also vor der Pandemie. Der Rückgang während der ersten Covid-19-Phase 2020 sei nur ein "kurzer Aussetzer" gewesen, heißt es in in einem Bericht von Weltwetterorganisation (WMO), Weltklimarat (IPCC) und anderen Organisationen. Der Pandemie-bedingte Einbruch wurde vielfach von Rufen begleitet, die Weltwirtschaft nachhaltiger wieder aufzubauen. "Dieser Bericht zeigt, dass wir 2021 bislang nicht in die richtige Richtung gehen", sagte WMO-Generalsekretär Petteri Taalas bei der Vorstellung der Studie in Genf.

Tuifly verlängert Sommerflugplan und weitet Kapazitäten aus

Tuifly will nach der durchwachsenen Hauptsaison 2021 mit wechselnden Corona-Hochrisikogebieten den Sommerflugplan verlängern und im Herbst die verfügbare Kapazität an Maschinen erweitern. So soll es bei der Konzern-Airline ab Oktober bis in den November hinein zusätzliche Verbindungen etwa in Richtung Balearen, Griechenland oder Madeira geben, wie TUI heute ankündigte. Auch klassische Winterziele wie die Kanaren oder das ägyptische Hurghada würden dann "verstärkt angeflogen", hieß es in Hannover. Weil rund ums Mittelmeer das Interesse der Urlauber ebenfalls wieder anziehe, würden 16.000 Sitzplätze in den Fliegern extra angeboten. "Lockerungen bei der Ein- und Ausreise sowie die Streichung Spaniens und Kretas von der Liste der Hochrisikogebiete treiben die Nachfrage in die Höhe", berichtete der neue Chef der Kernsparte TUI Deutschland, Stefan Baumert.

DIW erwartet deutlich weniger Wachstum für Deutschland

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) rechnet für die Bundesrepublik in diesem Jahr mit deutlich weniger Wirtschaftswachstum. Das Bruttoinlandsprodukte dürfte um 2,1 Prozent steigen, prognostizierte das DIW. Bisher hatten die Forscher ein Wachstum von 3,2 Prozent erwartet. Für 2022 wird allerdings mit einem Anziehen der Wirtschaft um 4,9 Prozent gerechnet. Zuvor wurde vom DIW 4,3 Prozent prognostiziert. Hauptgrund für den Pessimismus in diesem Jahr sind die anhaltenden Lieferengpässe und Materialknappheiten in der Industrie, die auf zahlreiche Probleme im internationalen Warenhandel zurückgehen. Die Dienstleister hätten im Sommer zwar von einer ruhigeren Corona-Lage profitiert. Aufgrund steigender Inzidenzzahlen im Winter sei aber mit Dämpfern zu rechnen. Da auch die Pandemie ab Frühjahr zunehmend überwunden werde, schwenkten die Dienstleister ebenfalls auf Erholungskurs ein. Ab 2022 werde die Inflation auf 2 Prozent und darunter fallen. Im August war die Inflationsrate mit 3,9 Prozent auf den höchsten Stand seit Ende 1993 gestiegen.

Bedford-Strohm: Ungeimpfte nicht ausgrenzen

Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, hat dazu aufgerufen, ungeimpfte Menschen nicht auszugrenzen. Es sei aus seiner Sicht falsch, Ungeimpfte pauschal als Egoisten abzustempeln, sagte er am Donnerstag in Deutschlandfunk. Vielmehr gelte es, die unterschiedlichen Motive zu beachten, warum sich jemand nicht gegen das Coronavirus impfen lassen wolle. Neben Verschwörungstheoretikern gebe es auch Menschen, "die aus bestimmten Gründen einfach Angst vor Eingriffen in ihren Körper haben", sagte Bedford-Strohm. Wichtig sei der Dialog mit Ungeimpften, um sie über die Immunisierung aufzuklären: "Es ist völlig richtig, dass wir Menschen zu überzeugen versuchen, dass sie sich impfen lassen." Der Weg zu einer höheren Impfquote sei "reden, reden, reden, überzeugen und niedrigschwellige Angebote machen".

Zahl der Corona-Fälle in Schlachthof in Georgsmarienhütte steigt weiter

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Beschäftigten eines Schlachthofs in Georgsmarienhütte ist weiter gestiegen. Das teilte der Betreiber Steinemann Holding heute auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Der Schlachthof bleibt vorübergehend geschlossen, voraussichtlich bis Ende September.

Weitere Informationen Corona-Ausbruch in Schlachthof: Mehr als 120 Infizierte Der Betrieb mit 300 Beschäftigten in Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) ist vorerst geschlossen. mehr

Schultestungen in Niedersachsen: Viel Aufwand, wenig Informationen

Nach den niedersächsischen Sommerferien mussten die Schülerinnen und Schüler täglich auf das Coronavirus getestet werden. Die Frequenz ist zwar nun geringer, doch der personelle und zeitliche Aufwand nach wie vor groß, beklagt Katharina Badenhop, Schulleiterin der Tellkampfschule in Hannover. Außerdem würde sie sich Infomaterial wünschen, das sie an fragende Eltern weitergeben könnte.

AUDIO: Schulleiterin aus Hannover über Corona-Alltag in der Schule (4 Min) Schulleiterin aus Hannover über Corona-Alltag in der Schule (4 Min)

Niedersachsen: 52 Millionen Euro aus Sofortprogramm für Schüler-Laptops aufgebraucht

Niedersachsen hat 100.000 Schülerinnen und Schüler mit Laptops und Tablets für das Homeschooling in Zeiten von Corona ausgestattet. Die bereitgestellten 52 Millionen Euro aus dem Corona-Sofortprogramm von Bund und Land sind nun aufgebraucht.

Weitere Informationen Mehr als 100.000 Schüler haben Laptops vom Land erhalten Bund und Land hatten 52 Millionen Euro bereitgestellt, um bedürftige Schüler beim Distanzlernen zu unterstützen. mehr

Nach Impfzentrum-Attacke warnen Politiker vor radikalen Impfgegnern

Nach einem versuchten Brandanschlag auf ein sächsisches Impfzentrum haben Innenpolitiker des Bundestags vor einer Radikalisierung der Impfgegner gewarnt. "Die zunehmende Gewalt aus der so genannten Querdenker-Szene gegen öffentliche Institutionen und Gesundheitseinrichtungen ist zutiefst besorgniserregend", sagte der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Konstantin Kuhle, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Radikale Impfgegner und sogenannte Querdenker seien eine Gefahr für die Gesellschaft und trügen durch Falschinformationen und Verunsicherung dazu bei, dass sich weniger Menschen impfen ließen.

1.043 Neuinfektionen in Niedersachsen gemeldet

Das Robert Koch-Institut hat heute für Niedersachsen 1.043 labordiagnostisch bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet (Vorwoche: 1.494). Es kommen zudem neun neue Todesfälle hinzu. Die Zahl der Menschen, die in Niedersachsen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, liegt somit bei 5.896. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt im Landesdurchschnitt auf 65,6 Fälle je 100.000 Einwohner (Vortag: 68,3 Fälle).

Umfrage: 20 Prozent sind gegen mehr Freiheiten für Geimpfte und Genesene

20 Prozent der Deutschen sind laut einer neuen Umfrage gegen mehr Freiheiten für Geimpfte und von Corona Genesene. Sie finden es nicht gut, wenn immunisierte Menschen von Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen befreit werden und ihre alten Freiheiten in Restaurants und Hotels, Sport- und Kultureinrichtungen zurückerhalten. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Hamburger Opaschowski Instituts für Zukunftsforschung (OIZ). Demnach sind besonders Jüngere und Singles gegen eine Besserstellung Geimpfter und Genesener. In der Altersgruppe der 14- bis 24-Jährigen betrug die Ablehnung 25 Prozent, bei den Singles im Alter von 25 bis 49 Jahren sogar 28 Prozent. Unter Familien mit Jugendlichen und Landbewohnern ist die Ablehnung mit 15 beziehungsweise 14 Prozent dagegen deutlich niedriger. Nach Ansicht des Zukunftsforschers Horst Opaschowski kann davon ausgegangen werden, dass sich viele Ungeimpfte und Impfgegner weiterhin gegen ihre Freiheitsbeschränkungen wehren werden.

RKI registriert bundesweit 12.925 Neuinfektionen - Inzidenz bei 76,3

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist leicht zurückgegangen. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Morgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, sank der Wert auf 76,3. Am Vortag hatte die Inzidenz 77,9 betragen, vor einer Woche 83,5. Binnen 24 Stunden wurden 12.925 Neuinfektionen in Deutschland verzeichnet. Die Gesamtzahl der Fälle seit Beginn der Pandemie stieg damit auf 4.114.856. Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Deutschland stieg um 68 auf nunmehr 92.837.

Projekt: Corona-Spürhunde sollen Konzerte möglich machen

Bei einer Konzertreihe mit Fury in the Slaughterhouse, Rea Garvey, einer Rave-Party und Sarah Connor soll gezeigt werden, ob Corona-Spürhunde tatsächlich Großveranstaltungen ermöglichen können. Die Hunde sollen mögliche Infektionen riechen können. Das niedersächsische Wissenschaftsministerium fördert das Projekt "Back to Culture" von der Tierärztlichen Hochschule Hannover, von Hannover Concerts und ProEvent Hannover mit 1,3 Millionen Euro. Heute wollen Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU), der Präsident der Tierärztlichen Hochschule, Gerhard Greif, und der Leiter der Klinik für Kleintiere an der Hochschule, Professor Holger Volk, das Projekt vorstellen. Am Sonntag geben Fury in the Slaughterhouse auf der Gilde-Parkbühne in Hannover ein Konzert - gesichert von Corona-Spürhunden.

Weitere Informationen Corona erschnüffeln: Spürhunde sollen Konzerte sicher machen Die speziell ausgebildeten Vierbeiner sollen infizierte Menschen erschnüffeln können. Ein erster Test startet Sonntag. mehr

MV: Von heute an Krankenhausbelegung entscheidender Faktor für Corona-Ampel

Das Land Mecklenburg-Vorpommern ändert ab heute den Maßstab für die Corona-Schutzmaßnahmen: Entscheidender Faktor ist nun die Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern. Darauf hatte sich das Kabinett am Dienstag verständigt. Die Hospitalisierung gibt die Zahl der innerhalb der zurückliegenden sieben Tage in Kliniken eingelieferten Covid 19-Patienten an. Die Sieben-Tage-Inzidenz wird in der Gesamtbewertung zurückgestuft. Wie auch die Auslastung der Intensivbetten wird sie nur noch zur Gewichtung des Infektionsgeschehens herangezogen.

230 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein wurden 230 neue Corona-Fälle registriert. Am Vortag waren es 199 und am Donnerstag vor einer Woche 249 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt damit nun bei 40,2 (Vortag: 40,5 / Vorwoche: 47,2). Der Wert ist den neunten Tag in Folge gesunken. Aktuell werden in den Krankenhäusern im Land 70 Menschen behandelt, die positiv auf Corona getestet wurden. 20 Covid-Patienten befinden sich in Intensivtherapie, 11 müssen beatmet werden.

Sollte die Maskenpflicht fallen? Pro und Kontra

Im Zuge der 2G-Regel könnte die Maskenpflicht fallen, meinen einige. Zudem sei die Verpflichtung zum Tragen in manchen Fällen sogar absurd. Andere sagen: Auch Geimpfte und Genesene können das Coronavirus weitergeben. Die Maske reduziere das Infektionsrisiko um 80 Prozent und sollte deshalb weiterhin getragen werden.

VIDEO: Sollte die Maskenpflicht fallen? Pro und Kontra (2 Min)

NDR.de Live-Ticker am Donnerstag startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Wir halten Sie auch heute, am Donnerstag, 16. September, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.