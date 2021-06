Stand: 09.06.2021 10:34 Uhr Corona-News-Ticker: Inzidenz im Norden sinkt weiter

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 9. Juni 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog von Dienstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Hamburgs Sozialsenatorin beantwortet Fragen im Chat

Wann ist genügend Impfstoff da, um alle zu impfen, die dies möchten? Wie sinnvoll ist die Impfung von Kindern und Jugendlichen? Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) beantwortet heute ab 20.15 Uhr live in einem Videochat Fragen rund um das Thema Impfung und die Corona-Lage in Hamburg. Sie können vorab Ihre Fragen einreichen, einige werden wir dann live im Chat stellen.

Niedersachsen: Corona dominiert Sitzung des Landtags

Der niedersächsische Landtag beschäftigt sich zu Beginn seiner Juni-Sitzung heute insbesondere mit der Bewältigung der Corona-Krise. Den Grünen und der FDP geht es um die Bekämpfung der Pandemie an sich, aber auch um eine verlässliche Strategie für den anstehenden Sommer sowie um Wirtschaftshilfen, die die Betroffenen schnell erreichen. SPD und CDU haben einen Antrag mit der Forderung nach Rehabilitationshilfen für Corona-Patienten mit langfristigen Auswirkungen eingebracht, die sogenannten Long-Covid-Patienten. NDR.de überträgt ab 10 Uhr live aus dem Niedersächsischen Landtag.

Corona-Ausbruch in China verzögert Lieferungen nach Hamburg

Ein Corona-Ausbruch in der chinesischen Provinz Shenzen sorgt für neue Probleme im weltweiten Schiffsverkehr. Die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd leitet zahlreiche Schiffe um, weil der Hafen von Yantian zum Teil geschlossen ist. "Das macht uns großen Kummer," sagte Hapag-Lloyd-Sprecher Nils Haupt im Gespräch mit NDR 90,3. In den vergangenen Tagen haben die chinesischen Behörden mehrere Corona-Fälle unter Hafenarbeitern registriert. Der Hafen von Yantian schlägt pro Jahr etwa drei Mal so viele Container um wie Hamburg.

MV: Urlaubsorte sehen sich für Tests gut vorbereitet

Die Mehrheit der Urlaubsorte im Nordosten fühlt sich einer Umfrage des Landestourismusverbands zufolge für eine steigende Testnachfrage gerüstet. Die meisten Orte hätten sich darauf vorbereitet, sagte Verbandsgeschäftsführer Tobias Woitendorf. Sie seien in der Lage, das Angebot auch kurzfristig aus- oder abzubauen. Ab Freitag können wieder Tagestouristen ins Land. Beim Besuch von Restaurants oder Veranstaltungen in Innenräumen herrscht weiter Testpflicht. Rund 50 Prozent der Orte nutzten Einrichtungen wie Arztpraxen, Sporthallen, Hotels und Veranstaltungsräume als Testzentren, sagte Woitendorf. Die Kommunen haben laut Umfrage durchschnittlich vier Schnelltestzentren, in denen täglich etwa 1.000 Tests gemacht werden können.

Niedersachsen: Landeselternrat fordert Luftfiltergeräte für Schulklassen

Der Infektionsschutz an den Schulen reicht aus Sicht des niedersächsischen Landeselternrates nicht aus. "Raumlufttechnik sollte sich nicht aufs Lüften beschränken", sagte der Vorsitzende Michael Guder. Spezielle Luftfiltergeräte könnten helfen, die Ansteckungsgefahr im Klassenzimmer zu minimieren. Aus Sicht des Gremiums sollten diese für möglichst alle Schulen angeschafft werden. Kleinere Klassen und Trennwände seien ebenfalls hilfreiche Mittel im Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus, wie Guder sagte. Es brauche umfassende Schutzkonzepte. Die meisten Erziehungsberechtigten seien über die Rückkehr zum Präsenzunterricht froh. Ängste und Sorgen gebe es vor allem bei großen Klassen, in denen kein Mindestabstand eingehalten werden kann.

Frankreich lockert Einreisebestimmungen

Wer zum Sommerurlaub ins Nachbarland Frankreich reisen möchte, braucht keinen PCR-Test mehr. Ein Schnelltest reicht. Für vollständig Geimpfte entfällt die Testpflicht ganz. Die Touristenregionen in ganz Frankreich bereiten sich auf Gäste aus dem EU-Ausland vor.

Hamburger können Luca-App bald auch ohne Smartphone nutzen

Für Hamburgerinnen und Hamburger ohne Smartphone gibt es bald Schlüsselanhänger für die Luca-App. Damit sollen auch jüngere Schüler sowie ältere Menschen die App zur Kontaktverfolgung nutzen können. Die Schlüsselanhänger sind eine Alternative zum QR-Code, den Nutzer mit ihrem Smartphone scannen können, wenn sie sich im Restaurant oder im Geschäft anmelden. Laut Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) sollen sie in den kommenden Wochen verfügbar sein. Die Schlüsselanhänger sollen in den Kundenzentren der Bezirke verteilt werden. Interessierte müsse dafür nichts bezahlen, wie NDR 90,3 auf Nachfrage aus der Finanzbehörde erfahren hat.

Händler hoffen auf Öffnung des Hamburger Fischmarkts ohne Auflagen

Hamburgs Markthändler und Schausteller hoffen mit Blick auf die zunehmenden Corona-Lockerungen, dass auch auf dem Fischmarkt bald wieder Leben einkehrt. "Wir hoffen natürlich, dass da jetzt auch Bewegung reinkommt, weil der eigentlich immer noch als Wochenmarkt gilt und es deshalb der drastischen Auflagen gar nicht bedarf", sagte Wilfried Thal, Präsident des Landesverbandes des Ambulanten Gewerbes und der Schausteller Hamburg, der Deutschen Presse-Agentur. Mit der Hoffnung verbinden Thal und die Händler allerdings auch den Wunsch, dass der Traditionsmarkt ohne Auflagen und zur regulären Uhrzeit öffnen darf - also 5 Uhr bis 9.30 Uhr. Das mache den Fischmarkt aus. Erst am Vormittag zu starten, sei keine Option. "Sonst versauen wir uns ja das Image", so Thal. Wann der Fischmarkt wieder starten kann, steht Thal zufolge noch nicht fest.

Niedersachsen: 201 Neuinfektionen gemeldet - Inzidenz sinkt

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat für Niedersachsen 201 labordiagnostisch bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Landesweit gab es laut RKI innerhalb eines Tages zehn weitere Todesfälle. Die Gesamtzahl der Menschen, die in Niedersachsen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, liegt damit bei 5.686. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt im Landesdurchschnitt auf 13,9 Fälle je 100.000 Einwohner (15,7 am Vortag).

Wie geht es den Intensivpflegekräften nach der dritten Welle?

Die Impfquoten steigen, die Infektionszahlen sinken. Doch noch immer versorgen Intensivpflegekräfte Covid-Patienten auf den Intensivstationen. Wie ergeht es den Pflegekräften in der dritten Welle der Pandemie? Panorama 3 hat nachgefragt:

Bundesweit 3.254 Neuinfektionen gemeldet - Inzidenz sinkt auf 20,8

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 3.254 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Vor einer Woche hatte der Wert bei 4.917 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI am Mittwochmorgen mit bundesweit 20,8 an (Vortag: 22,9; Vorwoche: 36,8). Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 107 neue Todesfälle verzeichnet (Vorwoche: 179). Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, wird nun mit 89.491 angegeben. Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht von Dienstagnachmittag bei 0,71 (Vortag: 0,76). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 71 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

MV: Schwesig gibt Regierungserklärung ab

Zum Auftakt der heutigen Sitzung des Landtags in Mecklenburg-Vorpommern will Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) um 10 Uhr eine weitere Regierungserklärung zur aktuellen Lage in der Corona-Pandemie abgeben. Gestern hatte das Kabinett angesichts der anhaltend niedrigen Zahl von Neuinfektionen weitreichende Lockerungen bei den Corona-Schutzvorschriften beschlossen, die ab Freitag gelten sollen.

Neues Corona-Medikament: Zu wenig Teilnehmende für Studie

In Braunschweig entwickelt ein Unternehmen zurzeit ein Medikament, mit dem Covid-19-Patienten behandelt werden sollen. Damit das Medikament Covex-1-IMP zugelassen werden kann, muss eine Wirksamkeitsstudie gemacht werden. Das Problem: Für die Tests benötigt man Probanden - und die sind in Braunschweig aktuell schwer zu finden. Es gibt aktuell nur wenige mittel bis schwer an Covid-19-Erkrankte. Und Patienten, die an der klinischen Studie mitmachen, dürfen nicht beatmet werden. In Stuttgart, Tübingen und Leipzig sei das Medikament aber bereits an Patienten verabreicht worden, so der Hersteller. Der Zeitplan für die Zulassung könne so eingehalten werden - im Januar 2022 soll sie beantragt werden.

45 neue Corona-Fälle in SH bestätigt - Inzidenz sinkt weiter

In Schleswig-Holstein ist die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen weiter gefallen und liegt nun bei 10,5 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche (Vortag: 11,0 / Vorwoche: 18,0). Innerhalb eines Tages kamen 45 neu gemeldete Infektionen hinzu (Vortag: 23 / Vorwoche: 81).

"Maskenaffäre" ist Thema in der "Aktuellen Stunde" des Bundestags

Der Bundestag beschäftigt sich in einer Aktuellen Stunde heute Nachmittag mit den Vorwürfen gegen Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) im Zusammenhang mit möglicherweise minderwertigen Corona-Schutzmasken. Beantragt wurde die Aussprache im Plenum von der Linksfraktion. Hintergrund ist ein "Spiegel"-Bericht über den Umgang mit angeblich minderwertigen, in China bestellten Corona-Masken. Demnach sollten nach Plänen des Gesundheitsministeriums Masken, die nicht nach hohen Standards getestet worden seien, an Einrichtungen für Menschen mit Behinderung oder für Obdachlose gehen. Nach Intervention des Arbeitsministeriums sei davon Abstand genommen worden. Das Gesundheitsressort betonte, dass die Masken nach einem für die Pandemie entwickelten Verfahren überprüft worden seien und Zwecke des Infektionsschutzes erfüllten.

Neue Folge: Das Coronavirus-Update mit Christian Drosten

In der aktuellen Folge des NDR Info Podcasts Coronavirus-Update spricht der Virologe Christian Drosten ausführlich über die Diskussion zum Ursprung von Sars-CoV-2. Die Vorstellung, dass das neuartige Coronavirus in einem Labor entstanden ist, hält er für zu einseitig. Eher könnte zum Beispiel der Marderhund eine bedeutende Rolle gespielt haben. Weitere Themen der neuen Podcast-Folge sind außerdem die Impfbereitschaft, die Verbreitung der zuerst in Indien aufgetauchten Delta-Variante und die Frage, was uns im nächsten Herbst erwartet.

