Stand: 09.11.2021 06:02 Uhr Corona-News-Ticker: Inzidenz erreicht höchsten Wert seit Pandemie-Beginn

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 9. November 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Montag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Bundesweite Inzidenz erreicht mit 213,7 einen neuen Rekordwert

Impfgipfel in Mecklenburg-Vorpommern berät

Neue Folge des Coronavirus-Update mit Christian Drosten

Gemeldete Neuinfektionen: 258 in Schleswig-Holstein - bundesweit: 21.832

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Sieben-Tage-Inzidenz bei 213,7 - Höchster Wert seit Pandemie-Beginn

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erneut angestiegen und hat den zweiten Tag in Folge einen Höchstwert erreicht. Das RKI gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Dienstagmorgen mit 213,7 an. Bereits am Montag hatte es mit 201,1 einen Rekord bei den tagesaktuell vom RKI berichteten Inzidenzen gegeben. Vor einer Woche hatte der Wert bei 153,7 (Vormonat: 64,4) gelegen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 21.832 Corona-Neuinfektionen. Am Freitag hatte die Zahl der Neuinfektionen mit 37.120 einen Rekordwert seit Beginn der Pandemie erreicht. Vor genau einer Woche hatte der Wert bei 10.813 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 169 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 81 Todesfälle.

Mecklenburg-Vorpommern: Impfgipfel zu "Boostern" und Impfzentren

Angesichts rasant steigender Corona-Infektionszahlen und der Notwendigkeit von mehr Impfungen beraten Vertreter von Land und Kommunen heute (17 Uhr) in einem Online-Impfgipfel über weitere Schritte. Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) will, dass die Impfzentren wieder hochgefahren werden. Erste Kommunen haben bereits damit begonnen. Offen ist jedoch noch, wer dies in welchem Umfang bezahlt. Ebenfalls soll besprochen werden, welchen Gruppen eine Auffrischimpfung angeboten wird - allen Menschen, deren Impfung ein halbes Jahr zurückliegt - oder nur über 70-Jährigen, wie von der Ständigen Impfkommission (Stiko) empfohlen.

Impfen in der Fußgängerzone - Lokale Initiative in Neustadt am Rübenberge

In Neustadt am Rübenberge impft ein mobiles Team ohne Termin in der Fußgängerzone. Schon eine Stunde vor dem offiziellen Start standen Impfwillige an. Vor allem Ältere nutzen das Angebot. Aber reichen solche lokalen Initiativen, um gut durch den Pandemie-Winter zu kommen?

VIDEO: Corona: Pop-up-Impfzentrum in der Fußgängerzone (2 Min)

Landtag in Niedersachsen berät über Sicherung des Impfschutzes für den Winter

Im Niedersächsischen Landtag will die SPD-Fraktion heute (13.30 Uhr) in einer Aktuellen Stunde über die Sicherung des Impfschutzes in Niedersachsen für den Winter beraten. Dabei werden vor allem die Ungeimpften und Älteren im Fokus stehen.

258 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein registriert

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in Schleswig-Holstein ist weiter gestiegen. Die Behörden meldeten am Montagabend einen Wert von 77,0 - nach 75,5 am Sonntag und 70,6 vor einer Woche. Die Zahl gemeldeter Fälle stieg um 258 Neuinfektionen binnen eines Tages. Die Zahl der Patientinnen und Patienten, die wegen einer Corona-Infektion im Krankenhaus liegen, stieg auf 98 (Vortag: 83). Davon wurden 30 auf der Intensivstation behandelt, 17 mussten beatmet werden. Die Hospitalisierungsinzidenz - also die Zahl der Corona-Kranken, die je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen in Kliniken aufgenommen wurden - blieb bei 2,03.

Coronavirus-Update: Neue Podcast-Folge mit Christian Drosten

Heute erscheint eine neue Folge des Podcasts Coronavirus-Update. NDR Info Wissenschaftsredakteurin Beke Schulmann spricht mit dem Virologen Christian Drosten unter anderem über die Debatte zu 2G-, 3G- und Plus-Regelungen und über Auffrischimpfungen.

