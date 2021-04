Stand: 20.04.2021 11:22 Uhr Corona-News-Ticker: Inzidenz-Wert sinkt in Niedersachsen leicht

Feuerwehrverband: Brandbekämpfer schneller impfen

Der Oldenburgische Feuerwehrverband fordert eine schnellere Impfung von Feuerwehrleuten. Die Mitglieder erwarteten in den nächsten Wochen ein Umdenken der Landesregierung bei ihrer Priorisierung, heißt es in einer Mitteilung. Darin wird auch die niedersächsische Sozial- und Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) kritisiert, da sie die Verabreichung von Restimpfstoffen an Feuerwehrmitglieder untersagt habe. Die Geduld der Feuerwehrmitglieder sei erschöpft, es werde ein "wertschätzendes Signal zur Impfpriorisierung der Feuerwehren von der Landesregierung" erwartet. In einem Bericht der "Nordwest-Zeitung" verwies ein Sprecher des Landessozialministeriums auf die Ständige Impfkommission des Bundes, die Feuerwehrleute in die Priorität 3 eingestuft habe und derzeit die Gruppen 1 und 2 an der Reihe seien.

Hamburg: 24.000 zusätzliche Impftermine schnell vergeben

In Hamburg sind gestern mehr als 24.000 zusätzliche Impftermine mit dem Vakzin von AstraZeneca für über 60-Jährige schnell vergeben worden. Die drei Sonderimpftage von morgen bis Freitag seien innerhalb von zwölf Stunden ausgebucht gewesen, teilte die Gesundheitsbehörde heute mit. Pro Tag sollen mehr als 8.500 Impfungen vorgenommen werden. Aktuell könnten jetzt wieder nur die Impfberechtigten aus den Prioritätsgruppen eins und zwei Termine vereinbaren, hieß es. Dazu zählen über 70-Jährige sowie Menschen mit bestimmten Behinderungen oder Krankheiten und besondere Berufsgruppen wie medizinisches Personal und Grundschullehrer.

MV: Notbetreuung für viele Grundschüler

Am ersten Tag des Lockdowns mit Schul-, Kita- und Geschäftsschließungen ist gestern in Mecklenburg-Vorpommern fast jeder dritte Grundschüler zur Schule gegangen. Von den Erst- bis Viertklässlern seien gut 30 Prozent der Kinder am Montag in der Notbetreuung gewesen, teilte ein Sprecher des Bildungsministeriums auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. In den Klassen fünf und sechs waren es demnach fast 15 Prozent. Bis zum zwölften Lebensjahr besteht ein Betreuungsanspruch. Mecklenburg-Vorpommern öffnet die Notbetreuung unter anderem für Kinder von Eltern in systemrelevanten Berufen und von Alleinerziehenden. Der Anteil der Kinder in der Schul-Notbetreuung entspreche ungefähr dem von Anfang des Jahres, als die Situation ähnlich gewesen sei.

Inzidenz in Niedersachsen sinkt leicht

Das Niedersächsische Landesgesundheitsamt hat die aktuellen Corona-Fallzahlen veröffentlicht. Den Angaben zufolge wurden binnen eines Tages landesweit 650 Neuinfektionen registriert - vor einer Woche waren es 615 gewesen, gestern 599. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank leicht von 127,3 am Vortag auf aktuell 125,6. Mit Salzgitter (317,4), dem Landkreis Vechta (313,7), Delmenhorst (206,3) und dem Landkreis Peine (200,3) liegen zurzeit vier Kommunen über dem Grenzwert von 200. Die Zahl der an oder mit dem Coronavirus Verstorbenen stieg in Niedersachsen um zwölf auf jetzt 5.139. Zur aktuellen Lage äußert sich um 13 Uhr der Krisenstab der Landesregierung - NDR.de überträgt dann live.

MV: Linke verschiebt ihren Landesparteitag

Die Linke in Mecklenburg-Vorpommern hat ihren für kommenden Sonnabend in Rostock geplanten Landesparteitag auf den 12. Juni verschoben. "Der Landesvorstand unterstützt mit dieser Maßnahme den landesweiten Lockdown, um die dritte Corona-Welle zu brechen und unnötige Kontakte zu vermeiden", teilte die Partei heute mit. Bei dem Parteitag soll über das Programm für die Landtagswahl im Herbst abgestimmt werden. Der Entwurf war bereits im Februar beschlossen und veröffentlicht worden.

"Coronavirus-Update": Heute neue Podcast-Folge

Immer dienstags berichten die Virologen Christian Drosten und Sandra Ciesek im NDR Info Podcast "Coronavirus-Update" über neueste wissenschaftliche Erkenntnisse in der Corona-Pandemie und über die Entwicklung im Kampf gegen das Virus. Heute ist wieder die Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt am Main an der Reihe. Die neue Podcast-Folge wird um 17 Uhr veröffentlicht. Bis dahin finden Sie hier genug Hör- und Lesestoff: 84 Folgen sind seit Februar 2020 bereits veröffentlicht worden.

Hildesheim: Drive-In-Impfungen für über 70-Jährige

Im Kampf gegen das Coronavirus erhöht der Landkreis Hildesheim in Niedersachsen das Impf-Tempo. Ab heute werden 1.000 zusätzliche Termine für über 70-jährige vergeben. Auf dem Gelände des Helios-Klinikums wird dafür am kommenden Wochenende eine Drive-In-Impfstelle eingerichtet. Dort können die angemeldeten Senioren und Seniorinnen im Auto hinfahren, sich mit dem AstraZeneca-Vakzin impfen lassen und wieder abfahren. Anmelden können sich Personen im Alter von 70 an aufwärts ausschließlich online auf einer extra geschalteten Internetseite ab 12 Uhr, auch wenn sie schon einen Platz auf der Warteliste des Landes haben.

Modellprojekt-Start: Positive Reaktionen überwiegen

In Eckernförde und der Schlei-Region in Schleswig-Holstein dürfen Touristen seit gestern wieder Urlaub in Hotels und Ferienwohnungen machen, auch Restaurants und Cafés sind zumindest draußen wieder geöffnet. Die Politik erhofft sich in den insgesamt vier ausgewählten Modellregionen - Büsum und die Lübecker Bucht starten erst nächste Woche - aus der vierwöchigen Testphase Erkenntnisse, welche Öffnungen in der Corona-Pandemie verantwortbar sind. Die ersten Reaktionen gehen von "Wunderbar, das ist Lebensqualität" bis hin zu Sorgen, dass sich die Inzidenzzahlen negativ entwickeln.

Ab heute Ausgangsbeschränkungen in Delmenhorst

In der niedersächsischen Stadt Delmenhorst gelten wegen hoher Corona-Infektionszahlen von heute Abend an - zunächst bis zum 3. Mai - Ausgangsbeschränkungen. Zwischen 21 und 5 Uhr dürfen die Bürger ihre Wohnungen nur mit triftigen Gründen verlassen - etwa für den Weg zur Arbeit oder in Notfällen. Hintergrund sei ein diffuses Infektionsgeschehen im Stadtgebiet, teilte die Stadtverwaltung mit. Die Corona-Verordnung des Landes schreibt eine Verschärfung der Maßnahmen bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von dauerhaft mehr als 150 vor. Seit gestern liege der Wert seit mehr als drei aufeinanderfolgenden Tagen über dieser Marke, begründete die Verwaltung. Auch in den Kreisen Vechta und Gifhorn gelten wegen hoher Infektionszahlen derzeit Ausgangsbeschränkungen.

Neuer Service: Aktuelle Corona-Zahlen per Messenger

Vorbereitungen fürs Impfen in Unternehmen laufen

Die Impfpriorisierung könnte ab Mai wegfallen, weil es dann zunehmend mehr Impfstoff geben wird. Und ab Juni, so hat es Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gestern angekündigt, sollen auch die Betriebsärzte in größeren Unternehmen mit impfen dürfen. NDR Info gibt einen Überblick darüber, wie die Voraussetzungen dafür sind und wie die Vorbereitungen laufen.

Krankenkassen sehen moderaten Anstieg bei Kinderkrankengeld

Die in der Corona-Pandemie ausgeweiteten Kinderkrankentage werden von Eltern in Niedersachsen bisher eher zurückhaltend genutzt. Das belegen Zahlen großer Krankenkassen, die dem NDR vorliegen. Bei AOK und DAK in Niedersachsen sind von Januar bis Ende März knapp 40.000 Anträge auf Kinderkrankengeld eingegangen. Weit mehr als die Hälfte davon, weil Kinder Schule oder Kita nicht besuchen konnten - und nicht, weil sie krank waren. Im vergangenen Jahr stellten Eltern im gleichen Zeitraum etwa 33.000 Anträge bei den beiden Krankenkassen, also rund 7.000 Anträge weniger. Das Kinderkrankengeld war vor der Corona-Krise noch nicht dafür gedacht, Kinder wegen geschlossener Kitas und Schulen zu Hause zu betreuen. Die DAK spricht vor diesem Hintergrund von einem moderaten Anstieg. Mütter und Väter würden die aktuell 20 Kinderkrankengeld-Tage sparsam und verantwortungsvoll nutzen.

Hausärzte sollen nächste Woche 500.000 Impfdosen mehr erhalten

Die niedergelassenen Ärzte in Deutschland sollen einem Bericht zufolge in der kommenden Woche 500.000 Impfdosen mehr erhalten als bisher geplant - allerdings nur noch den Impfstoff von Biontech und Pfizer. Wie die "Rheinische Post" unter Berufung auf die Kassenärztliche Bundesvereinigung berichtete, wird der Bund den Praxen "für die Woche vom 26. April bis 2. Mai ausschließlich den Impfstoff von Biontech-Pfizer bereitstellen, mit zwei Millionen Dosen aber deutlich mehr, als bisher avisiert waren". Das Impfen gewinnt auch in Hamburg noch mal an Fahrt.

Verfassungsschutz: Corona-Leugner zunehmend gewaltbereit

Der niedersächsische Verfassungsschutz beobachtet eine zunehmende Gewaltbereitschaft und Radikalisierung von Corona-Leugnern und Rechtsextremen im Internet. Dort radikalisierten sich Menschen schneller, weil Verschwörungsmythen und rechtsextremistische Propaganda vielfach verfügbar seien, teilte die Behörde auf Anfrage mit. Die Anonymität beschleunige den Austausch mit Gleichgesinnten. Ein Grund für die wachsende Gewaltbereitschaft bei Anti-Corona-Protesten sei, dass die Veranstalter die Maskenpflicht zunehmend vorsätzlich ignorierten. Dies erhöhe das Konfliktpotenzial und führe zu Zusammenstößen zwischen Polizei und Demonstranten. Ein Beispiel für gewaltbereite Corona-Leugner sei der Brandanschlag auf das Robert Koch-Institut. Die Querdenker-Demos ziehen zudem gewaltbereite Rechtsextremisten an. Diese seien mit Gewalt gegen Ordnungskräfte und Gegendemonstranten in Erscheinung getreten - so geschehen in Leipzig oder Berlin.

Ärztepräsident Reinhardt fordert Nachschärfung des Infektionsschutzgesetzes

Ärztepräsident Klaus Reinhardt hat die Bundestagsfraktionen aufgefordert, das geplante Infektionsschutzgesetz nachzuschärfen und neben dem Inzidenzwert noch weitere Kriterien für die Aktivierung der Corona-"Notbremse" mit aufzunehmen. "Der Inzidenzwert allein sagt nichts über die tatsächliche Krankheitslast aus, da Infektionen häufig ohne oder mit nur geringen Symptomen verlaufen", sagte der Präsident der Bundesärztekammer der "Rheinischen Post". Aus medizinischer Sicht sei es daher geboten, bei der Entscheidung über die Lockerung oder Verschärfung von Schutzmaßnahmen "weitere epidemiologische Daten zu berücksichtigen", sagte Reinhardt. Konkret schlug er vor, etwa die Zahl der täglichen Neuaufnahmen von Corona-Intensivpatienten sowie die Anzahl intensivpflichtiger und invasiv beatmeter Patienten der letzten sieben Tage mit aufzunehmen. Auf Grundlage dieser Daten ließe sich auch ein "Prognoseindex" über den erwartbaren Pandemie-Verlauf der kommenden Wochen erstellen, sagte der Ärztepräsident. "Statt immer nur zu reagieren, könnten wir dann rechtzeitig geeignete Eindämmungsmaßnahmen veranlassen".

Aerosol-Experte Asbach: Ansteckungsgefahr nicht auf dem Sportplatz

Aerosolforscher hatten kürzlich in einen offenen Brief an Kanzler Angela Merkel (CDU) darauf hingewiesen, dass die Infektionsgefahr bei Aktivitäten im Freien sehr gering ist. Sie kritisieren, dass die Politik nicht entsprechend handelt. Der Sport würde es sich wünschen. Christof Asbach, Präsident der Gesellschaft für Aerosolforschung, hält diesen Appell an die Kanzlerin für eine gelungene Intervention. "Es ist ein gewisser Erfolg für uns, wenn die Menschen keine Angst mehr haben, nach draußen zu gehen, und ihnen klargemacht wurde, wo die Gefahren lauern: im Innenraum", sagte er im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. "Um sich zu infizieren, muss man eine Mindestanzahl von Viren einatmen. Wie viele ich einatme, hängt von der Konzentration und der Zeit ab, während der ich eine Konzentration aufnehme. Beim Joggen und Spazieren gehen ist die Kontaktzeit mit anderen Personen äußerst gering. Zudem wird die Konzentration von ausgeatmeten Viren sehr schnell verdünnt, gerade bei einem Jogger, der in Bewegung ist. Die Kontaktzeiten sind kurz und die Konzentrationen niedrig. Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit, eine Anzahl von Viren einzuatmen, um mich zu infizieren, extrem gering."

MV: Test-Regelung für Abi-Prüfungen gefordert

Drei Tage vor Beginn der Abiturprüfungen in Mecklenburg-Vorpommern fordern Lehrer-, Eltern- und Schülervertreter eine verbindliche Entscheidung, ob vor den Prüfungsklausuren Selbsttests anzubieten sind. Aus dem Bildungsministerium gibt es keine Regelung speziell für die Abschlussprüfungen. Bei den Organisationshinweisen für diese Prüfungen taucht das Thema Selbsttests nicht auf. Schulen würden dringend auf entsprechende Informationen warten, so der Landeschef des Philologenverbandes Jörg Seifert.

Arbeitgeber müssen ihren Mitarbeitern Test anbieten

Von heute an müssen Unternehmen ihren Mitarbeitern einen Corona-Test pro Woche anbieten. Verpflichten können die Betriebe ihre Beschäftigten nicht. Auch die Ergebnisse dürfen sie nicht kontrollieren.

SH: Landtag berät über sogenannte Bundes-Notbremse

In einer weiteren Sondersitzung befasst sich Schleswig-Holsteins Landtag heute mit den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. NDR.de überträgt ab 15 Uhr live. Im Mittelpunkt steht die sogenannte Bundes-Notbremse. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will einen Bericht zu den Änderungen des Infektionsschutzgesetzes und Auswirkungen auf das nördlichste Bundesland geben. Pauschale Ausgangsbeschränkungen bei einer Inzidenz über 100 lehnt die Jamaika-Koalition weiter ab. Die Notbremse könnte in wenigen Tagen in Kraft treten.

RKI registriert 9.609 Neuinfektionen und 297 neue Todesfälle

Die Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 9.609 Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden innerhalb von 24 Stunden 297 neue Todesfälle verzeichnet. Am Dienstag vor einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 10.810 Neuinfektionen und 294 neue Todesfälle gemeldet. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt demnach bundesweit bei 162,4, am Vortag bei 165,3.

Holstein Kiel trainiert nach Quarantäne-Pause erstmals

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel nimmt heute das Training wieder auf. Nach 14-tägiger Quarantäne wird sich die Mannschaft auf das Spiel beim VfL Osnabrück am Sonnabend (13 Uhr) vorbereiten. 18 Tage nach der vorangegangenen Partie beim 1. FC Heidenheim (0:1) wollen sich die Norddeutschen zurückmelden im Aufstiegsrennen. Nach Trainingsrückstand wird das jedoch schwer. In den vergangenen sechs Wochen waren die Schleswig-Holsteiner zweimal für 14 Tage in häuslicher Isolation.

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt bei 72,1

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist in Schleswig-Holstein nahezu gleich geblieben: Sie liegt bei 72,1 - nach 72,0 am Vortag, wie aus Daten des Gesundheitsministeriums in Kiel hervorgeht. Damit ist Schleswig-Holstein das einzige Bundesland mit einer Inzidenz unter 100. Am Montag vor einer Woche hatte der Wert im Land bei 70,8 gelegen. Bei der Inzidenz überschritt weiterhin nur das Herzogtum Lauenburg mit 127,8 die kritische Marke von 100. Die niedrigsten Zahlen gab es in den Kreisen Schleswig-Flensburg (38,3) und Nordfriesland (36,8). Für das Land wurden 202 bestätigte Corona-Neuinfektionen gemeldet, vor einer Woche waren es 197. In Schleswig-Holstein gibt es den Angaben zufolge bisher 1.480 Corona-Tote, fünf mehr als am Vortag.

