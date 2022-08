Stand: 29.08.2022 07:39 Uhr Corona-News-Ticker: Intensivmediziner für stärkere Paxlovid-Nutzung

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 29. August 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Intensivmediziner Marx für stärkere Nutzung des Medikaments Paxlovid

MV: Gesundheitsministerin Drese stellt Corona-Impfpläne für den Herbst vor

Sieben-Tage-Inzidenzen im Norden: 254,1 in Schleswig-Holstein, 285,2 in Niedersachsen , 151,9 in Hamburg, 320,9 in Mecklenburg-Vorpommern und 275,4 im Bundesland Bremen

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 242,8 - montags keine Meldung vom RKI über aktuelle Fallzahlen

Tabellen, Grafiken und Karten zu Inzidenz, Impfquote und weiteren Daten

Der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, Gernot Marx, hat sich für einen stärkeren Einsatz des Medikaments Paxlovid ausgesprochen, um schweren Covid-19-Erkrankungen zu begegnen. "Ich glaube tatsächlich, dass die stärkere Behandlung mit diesem Medikament dazu beitragen könnte, dass weniger Corona-Patienten mit einem schweren Verlauf auf den Intensivstationen behandelt werden müssen", sagte Marx den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Studiendaten wiesen darauf hin, dass die Verabreichung von Paxlovid gerade zu Beginn einer Infektion einen schweren Verlauf verhindern könne. "Wenn die Behandlung mit dem Medikament angezeigt ist und der Patient dies auch möchte, sollten Ärzte dies auch stärker als bislang tun." Zugleich rief der Divi-Präsident die Ständige Impfkommission dazu auf, rasch klare Regeln für neue Impfstoffe gegen Corona-Varianten festzulegen.

MV: Gesundheitsministerin Drese stellt Corona-Impfpläne für den Herbst vor

Für den erwarteten Corona-Herbst bereitet Mecklenburg-Vorpommern erneut eine Impfkampagne vor. So sollen mobile Teams in Alten- und Pflegeheime gehen, um Auffrischungsimpfungen anzubieten. Details will Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) am Mittag vorstellen. Mehr als 1,5 Millionen Impfungen gegen Covid-19 wurden den Angaben zufolge bisher in den Impfzentren und durch mobile Impfteams in Mecklenburg-Vorpommern gegeben. Die Wirksamkeit der aufgebauten Strukturen wurde jetzt durch die Universität Greifswald überprüft. Die Ergebnisse sollen ebenfalls vorgestellt werden.

RKI: Sieben-Tage-Inzidenzen sinken auch im Norden weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenzen sind auch im Norden laut Robert Koch-Institut (RKI) weiter zurückgegangen: auf 254,1 in Schleswig-Holstein (Vorwoche: 325,1), auf 285,2 in Niedersachsen (Vorwoche: 323,1), auf 151,9 in Hamburg (198,5), auf 320,9 in Mecklenburg-Vorpommern (Vorwoche: 378,5) und auf 275,4 im Bundesland Bremen (331,7).



Die übliche, tägliche Fallzahlenberichterstattung entfällt heute. Viele Bundesländer melden am Wochenende gar nicht oder nicht vollständig ans. RKI. Deshalb sind die am Montag veröffentlichten Zahlen in ihrer Aussagekraft sehr begrenzt.

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 242,8

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz mit 242,8 angegeben. Vor einer Woche hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner noch bei 282,2 gelegen.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Corona-Liveticker am Montag startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Auch heute - am Montag, 29. August 2022 - wollen wir Sie wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Was sich vor dem Wochenende ereignet hat, können Sie im Blog von Freitag nachlesen.

