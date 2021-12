Stand: 31.12.2021 13:00 Uhr Corona-News-Ticker: Intensivmediziner fordert einheitliches Warnsystem

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute am Freitag, 31. Dezember 2021, aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Divi-Chef Karagiannidis fordert bundeseinheitliches Ampelsystem für Verschärfungen und warnt davor, auf milde Omikron-Verläufe zu setzen

Bundeskanzler Scholz ruft in Neujahrsansprache zu Solidarität und zum Impfen auf

Heute erneuter Jahreswechsel in Corona-Pandemie: Diese Regeln gelten im Norden

Niedersachsens Verfassungsschutz warnt vor Radikalisierung bei Corona-Protesten

Diskussion über Verkürzung der Quarantänezeit bei Omikron-Infizierten

Gemeldete Neuinfektionen im Norden: 3.135 in Niedersachsen, 1.675 in Schleswig-Holstein und 1.565 in Hamburg; bundesweit 41.240 - Inzidenz bei 214,9

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

1.565 neue Corona-Fälle in Hamburg gemeldet - Höchstwert bei Inzidenz: 383,4

Nach Angaben der Sozialbehörde sind heute 1.565 neue Corona-Fälle in Hamburg registriert worden. Das sind 57 Neuinfektionen weniger als gestern, aber 437 mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg noch einmal an - von 360,4 auf 383,4 (Vorwoche: 300,7). Das ist ein neuer Höchstwert seit Beginn der Pandemie.

Divi-Chef: Nicht auf milde Verläufe bei Omikron-Infektionen vertrauen

Der Intensivmediziner Christian Karagiannidis warnt davor, auf möglicherweise mildere Krankheitsverläufe bei der Corona-Virusvariante Omikron zu vertrauen. "Die schiere Anzahl von Neuinfektionen, auf die wir derzeit zusteuern, könnte die Intensivkapazitäten dennoch vor große Herausforderungen stellen, noch mehr aber die Hospitalisierung insgesamt", sagte er der "Rheinischen Post". Daher sollten sich Bund und Länder schnell auf ein Warnsystem aus den Faktoren Intensivbettenbelegung, Hospitalisierungsquote und Inzidenz einigen. "Wir brauchen jetzt schnell ein bundesweit einheitliches Ampelsystem für mögliche Corona-Verschärfungen", sagte Karagiannidis, der das Intensivregister der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) leitet. Er ist auch Mitglied des neuen Expertenrates der Bundesregierung. Um den gerade aktuell über die Feiertage wieder stockenden Informationsfluss zu verbessern, forderte er zudem eine Digitalisierungsoffensive im Gesundheitswesen.

Tourismusverein MV fordert Richtungswechsel in Umgang mit Pandemie

Der neugegründete Tourismusverein MV fordert von der Landespolitik einen Richtungswechsel in der Corona-Pandemie. Ansonsten drohe erneut ein Lockdown bis zum Sommer, hieß es heute vom Vereinsvorsitzenden Oliver Roeber. Vielen Selbstständigen in der Tourismusbranche stehe wegen des mageren Geschäfts im Jahr 2021 das Wasser bis zum Hals. Roeber geht davon aus, dass es selbst dann keine Lockerungen der Corona-Regeln für die Touristik geben werde, sollte sich die Omikron-Variante als relativ harmlos erweisen. Er verwies hierbei auf den Lockdown im vergangenen Frühjahr. Der Verein forderte in einem Zehn-Punkte-Papier unter anderem Öffnungsperspektiven und statt der in der Corona-Landesverordnung vorgesehenen 2G- und 2G-Plus-Regeln reine Testpflichten. Der Tourismusverein MV hatte sich im Herbst gegründet, weil er die Interessen der Kleinunternehmer vom Tourismusverband des Landes nicht ausreichend vertreten sieht.

Israel startet mit vierter Corona-Impfung

Während in Deutschland die Drittimpfungs-Kampagne läuft, hat Israel bereits mit der vierten Corona-Impfung begonnen. Heute früh seien die ersten Patienten mit Lungen- und Herztransplantationen geimpft worden, teilte ein Krankenhaus in Tel Aviv mit. Vom Gesundheitsministerium hieß es, zunächst seien Menschen mit Immunschwäche dran. Auch in Pflegeheimen für Senioren könne die vierte Dosis verabreicht werden, sowohl an Bewohnerinnen und Bewohner als auch an Beschäftigte. Begründet wird das mit der Sorge vor neuen Ausbrüchen in den Einrichtungen. Israel hat die vierte Corona-Welle bereits hinter sich. Die Infektionszahlen sind zuletzt aber wieder deutlich angestiegen.

SH: Auch Heinold will epidemische Lage feststellen lassen

Schleswig-Holsteins Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) schließt sich der Forderung von Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) an, die epidemische Lage festzustellen. "Angesichts der Ausbreitung des Virus brauchen wir als Land mehr Möglichkeiten, um angemessen reagieren zu können", sagte die Politikerin heute. Es sei falsch gewesen, dass der Bund die epidemische Lage in Deutschland für beendet erklärt habe. Garg hatte seine Forderung für Schleswig-Holstein gestern damit begründet, dass die jüngsten Ereignisse im Land gerade im Zusammenhang mit Feiern zeigten, dass von einer erhöhten Infektionsdynamik auszugehen sei. Mit zusätzlichen Maßnahmen könne dem entgegengewirkt werden. Nach Weihnachtspartys in mehreren Diskotheken mit zahlreichen Corona-Infektionen waren mehrere Tausend Besucher in Quarantäne geschickt worden.

Bremens Bürgerschaftspräsident: Ungeimpfte bleiben Teil der Gesellschaft

Bremens Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff (CDU) sieht die Diskussion über eine Teilung der Gesellschaft in Geimpfte und Ungeimpfte kritisch. "Menschen, die sich aus individuellen Gründen bisher noch nicht dafür entschieden haben, sich zu impfen, sind und bleiben Teil unserer Gesellschaft", sagte er in seiner Neujahrsansprache. Kein Verständnis habe er allerdings, wenn Impfskeptiker sich nicht klar von Rechtsextremisten und sogenannten Reichsbürgern distanzierten. Jeder müsse hinsehen, mit wem er demonstriere. Imhoff betonte, dass die Impfung der wichtigste Baustein im Kampf gegen Corona bleibe.

Quarantänezeit bei Omikron-Infizierten verkürzen? Gaß und Reinhardt uneins

In Deutschland wird weiter darüber diskutiert, ob die Corona-Quarantäne für symptomlose Infizierte verkürzt werden soll. Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, hält das angesichts der Ausbreitung der Omikron-Variante für vertretbar. Gerade in Bereichen der kritischen Infrastruktur seien ein differenzierter Umgang mit der Situation und ein pragmatischer Weg gefragt, sagte Reinhardt dem "Tagesspiegel". Ansteckungen müssten bis zu einem gewissen Grad zugelassen werden. Das bedeute aber selbstverständlich nicht, dass Deutschland die Strategie der Durchseuchung wählen solle. Anders bewertet die Situation der Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß. Er sprach sich im "Redaktionsnetzwerk Deutschland" dagegen aus, dass positiv Getestete vorzeitig an den Arbeitsplatz zurückkehren. Der flächendeckende Einsatz von infizierten symptomlosen Angestellten sei vor allem im Gesundheitswesen ein zu hohes Risiko.

Forscherin: Geringe Dunkelziffer bei Corona-Infektionen von Kindern

Laut einer Studie der Universitätsmedizin Greifswald (UMG) ist die Zahl unerkannter Corona-Infektionen bei Kindern und Jugendlichen in Vorpommern weiterhin niedrig. Auch der Präsenzunterricht oder der Reisebetrieb während der Herbstferien hat demnach nicht zu einem deutlichen Anstieg unerkannter Corona-Infektionen geführt. "Wir haben eine wirklich niedrige Dunkelziffer von vielleicht zwei Prozent", sagte Almut Meyer-Bahlburg der dpa. Die Oberärztin der Kinderklinik der UMG leitet das Projekt. Seit Ende 2020 prüfen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Blutproben, die bei Untersuchungen von Kindern und Jugendlichen im Alter bis 17 Jahren anfallen, auf Antikörper. Meyer-Bahlburg werte die niedrige Dunkelziffer als Zeichen, dass die Corona-Schutzmaßnahmen wirken. Die Erhebung soll nach jetzigen Stand noch bis etwa Sommer kommenden Jahres weiterlaufen, auch um den Einfluss der Omikron-Variante zu erfassen.

Verfassungsschutz Niedersachsen: Corona-Leugner vor Radikalisierung

Der niedersächsische Verfassungsschutz rechnet mit einer weiteren Radikalisierung der Teilnehmer an Demonstrationen gegen die Corona-Schutzmaßnahmen. "Radikale Teile der Corona-Leugner sehen Gewalt als legitimes Mittel und machen staatliche Repräsentanten verächtlich", sagte der Präsident der Landesbehörde, Bernhard Witthaut. Vor allem Chat-Gruppen böten eine Plattform zur Radikalisierung und zur Übernahme von Verschwörungserzählungen und extremistischen Ideologien.

Experte: Silvester nur in "seiner Bubble" feiern - und vorher testen

In diesem Jahr sind alle größeren Silvesterfeierlichkeiten wie schon im Vorjahr abgesagt, im privaten Kreis darf nur in kleiner Runde gefeiert werden. Grund sind die Kontaktbeschränkungen, um die Ausbreitung der fünften Welle der Corona-Pandemie zu stoppen. Bernd Salzberger, der Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie, empfiehlt im Interview bei NDR Info, sich auch vor Zusammenkünften im kleinsten Kreis zu testen und in seiner "sozialen Bubble" zu bleiben.

AUDIO: Omikron an Silvester: Wie vermeide ich bei Mini-Partys Infektionen? (6 Min) Omikron an Silvester: Wie vermeide ich bei Mini-Partys Infektionen? (6 Min)

3.135 neue Corona-Fälle in Niedersachsen registriert

Heute meldet das Robert Koch-Institut für Niedersachsen 3.135 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Vor einer Woche, an Heiligabend, waren es 2.455. Es sind zwölf weitere Todesfälle verzeichnet worden. Die Zahl der Menschen, die in Niedersachsen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, liegt somit bei 6.826. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt im Landesdurchschnitt 157,4 Fälle je 100.000 Einwohner (Vortag: 144,8; Vorwoche: 156,0).

Bundesweit 41.240 Neuinfektionen registriert - Inzidenz steigt

Laut Robert Koch-Institut (RKI) ist die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute erneut gestiegen - auf 214,9. Allerdings erfolgt die Meldung des RKI mit der Einschränkung, dass die Daten aufgrund der geringen Test- und Meldeaktivitäten während der Feiertage ein unvollständiges Bild abgeben können. Gestern hatte der Wert bei 207,4 gelegen, vor einer Woche bei 265,8. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 41.240 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 35.431). Deutschlandweit wurden binnen 24 Stunden 323 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 370 Todesfälle gewesen.

Entschädigung für Betroffene im Impfskandal von Schortens ausgezahlt

Nach möglichen Corona-Impfungen mit Kochsalzlösung hat der Landkreis Friesland zusammen mit dem Land Niedersachsen mehr als 5.800 Betroffenen Aufwandsentschädigungen ausgezahlt. Bis Mitte Dezember seien nach Anträgen insgesamt rund 208.000 Euro verteilt worden, teilte die Kreisverwaltung in Jever mit. Der Kreis und das Land hatten den mehr als 10.000 potenziell Betroffenen für ihre Nachholimpfungen eine pauschale Aufwandsentschädigung zugesprochen. Demnach erhielten Menschen, die eine Impfung wiederholen mussten, 35 Euro, wer zweimal nachträglich geimpft werden musste, bekam 50 Euro. Die Kosten übernahm das Land, die Auszahlung erfolgte über den Landkreis. Die Nachimpfungen waren nötig geworden, da eine Krankenschwester zugegeben hatte, im Kreisimpfzentrum in Schortens am 21. April sechs Spritzen überwiegend mit Kochsalzlösungen gefüllt zu haben. Ihr sei beim Anmischen ein Fläschchen mit Impfstoff runtergefallen, was sie nach eigener Aussage vertuschen wollte. Anfang August teilten Kreis und Polizei dann mit, dass nach weiteren Zeugenaussagen nicht ausgeschlossen werden könne, dass die Frau weitere Spritzen mit Kochsalzlösungen aufgezogen habe.

Scholz ruft zu Zusammenhalt im Kampf gegen Corona auf

Bundeskanzler Olaf Scholz ruft die Gesellschaft zum Zusammenhalt im Kampf gegen die andauernde Corona-Pandemie auf. In seiner ersten Neujahrsansprache als Kanzler appelliert der Sozialdemokrat an die Bürger, angesichts der sich rasant ausbreitenden Omikron-Variante des Virus die Impfangebote zu nutzen. "Jetzt kommt es auf Tempo an. Wir müssen schneller sein als das Virus", sagte Scholz. "Tun wir miteinander alles - aber auch wirklich alles - dafür, dass wir Corona im neuen Jahr endlich besiegen können."

Scholz bat um Verständnis für die soeben in Kraft getretenen deutlichen Beschränkungen, beispielsweise für private Kontakte. Das Virus übertrage sich in der neuen Omikron-Variante noch leichter, sagte er. "Bitte nehmen Sie diese Beschränkungen sehr ernst. Zu Ihrem Schutz, zum Schutz Ihrer Familien. Zum Schutz von uns allen."

Schleswig-Holstein meldet neuen Höchstwert an Neuinfektionen

In Schleswig-Holstein ist die Zahl der registrierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus erneut auf einen Höchstwert geklettert. Binnen 24 Stunden wurden 1.675 neue Fälle gemeldet (Stand: Donnerstag, 18.47 Uhr). Am Vortag lag dieser Wert bei 1.451 Fällen, am Dienstag waren es 1.131. Nach Angaben der Landesmeldestelle kletterte die Inzidenz, also die Zahl der erfassten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, auf 209,3. Am Vortag betrug dieser Wert 181,8. Damit haben mittlerweile mehrere Bundesländer eine geringere Inzidenz als Schleswig-Holstein, das lange die niedrigsten Zahlen hatte. Im Vergleich der Städte und Kreise im Land sticht bei der Sieben-Tage-Inzidenz der Kreis Dithmarschen mit 416,5 negativ heraus. Danach folgen Herzogtum Lauenburg (267,1) und Stormarn (258,4) sowie Segeberg (258,3). Den niedrigsten Wert gibt es - wie zuvor - in Lübeck mit 102,9.

Bundestagspräsidentin Bas gegen zu viel Tempo bei Impfpflicht

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hat vor der schnellen Einführung einer allgemeinen Impfpflicht gewarnt: "Wir sollten uns für eine Impfpflicht wirklich Zeit nehmen und nichts übers Knie brechen. Einen Bundestagsbeschluss schon im Januar hielte ich für verfrüht", sagte Bas in einem Interview der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Bund und Länder hatten den Bundestag am 2. Dezember zu einem "zeitnahen" Beschluss aufgefordert, damit die allgemeine Impfpflicht "etwa ab Februar" greifen könne. "Wenn wir erst im März fertig wären, wäre das völlig in Ordnung. Ich warne jedenfalls davor, unnötigen Zeitdruck zu machen", sagte Bas. Es dürfe "nicht passieren", dass die aufgeheizte Debatte von der eigentlichen Aufgabe ablenke, sofort mehr Menschen zu impfen. Sollte eine Impfpflicht kommen, dann gehe das nur mit einem Register, sagte die SPD-Politikerin und stellte sich damit gegen Kanzler Olaf Scholz: "Eine Impfpflicht macht nur mit einem nationalen Impfregister Sinn. Nur so ließen sich Fälschungen vermeiden."

Leise Silvester-Feiern - Niedersachsen will streng kontrollieren

Auch in diesem Jahr wird Silvester wieder mit angezogener Handbremse gefeiert. Was sagen die Niedersachsen dazu?

VIDEO: Silvester: Polizei will Corona-Maßnahmen streng überwachen (3 Min)

Silvester: Diese Corona-Regeln gelten im Norden

Kontaktbeschränkungen, 2G-Plus, Testpflicht und Verkaufsverbote für Feuerwerk: Auch in diesem Jahr gelten wegen der Corona-Pandemie viele Regeln, die Feiern und Veranstaltungen zum Jahreswechsel beeinträchtigen. So gilt zu beachten, dass auch bei privaten Silvester-Feiern maximal zehn Personen zusammenkommen dürfen. Die genauen Regeln in den Nord-Bundesländern finden Sie in unserer Übersicht.

Guten Morgen! Corona-Live-Ticker startet

Wir wünschen Ihnen einen guten Tag und halten Sie auch heute, am letzten Tag des Jahres 2021, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Stand der Dinge.