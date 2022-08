Stand: 05.08.2022 06:00 Uhr Corona-News-Ticker: Intensivmediziner erwartet keine Überlastung

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 5. August 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Donnerstag.

Das Wichtigste in Kürze:



Aktuelle Fallzahlen im Norden: 1.787 in Schleswig-Holstein

RKI registriert 59.506 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 432,2

Tabellen, Grafiken und Karten zu Inzidenz, Impfquote und weiteren Daten

Intensivmediziner erwartet keine Überlastung der Stationen

Der Intensivmediziner Christian Karagiannidis blickt zuversichtlich auf die Entwicklung der Corona-Pandemie im Herbst und Winter. Die Pläne für Änderungen am Infektionsschutzgesetz böten ausreichende Möglichkeiten, um eine mögliche Infektionswelle im Herbst abzuschwächen, sagte der Intensivmediziner der "Rheinischen Post" (Freitagsausgabe). "Ich rechne in der kalten Jahreszeit ab Oktober auch nicht mit einer Überlastung der Intensivstationen durch Covid-19 wie zuvor in der Pandemie", erklärte Karagiannidis. Der Mediziner, der auch Mitglied des Corona-Expertenrats der Bundesregierung ist, mahnte allerdings eine bessere Datengrundlage zur Beurteilung des Infektionsgeschehens an. "Unser größtes Problem wird ein großer Ausfall von Arbeitskräften sein, sollte es wieder mehr Infektionen geben", betonte er. Damit die Länder die wirksamen Maßnahmen zielgenau verhängen könnten, brauche es noch mehr Daten etwa zur Auslastung der Normalstationen und Rettungsstellen.

Karagiannidis forderte zudem Änderungen bei den Bürgertests. "Wenn Tests im Herbst und Winter wieder wichtiger werden sollten, dann sollten symptomatische Menschen auch wieder einen kostenfreien Antigen-Schnelltest mit Zertifikat bekommen", sagte er.

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt auf 377

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen in Schleswig-Holstein ist leicht auf 377 (Vortag: 380) gesunken. Die Gesundheitsämter meldeten 1.787 neue Corona-Infektionen gemeldet (Vortag: 2.228). Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich seit Beginn der Pandemie nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt haben, beträgt damit 944.084. Nach einer Schätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) gelten etwa 884.100 Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner als genesen. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle drei neue Todesfälle gemeldet.

RKI meldet bundesweit 59.506 Neuinfektionen

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Morgen mit 432,2 angegeben (Vortag: 451,3; Vorwoche: 607,0). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 59.506 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 84.798) und 165 Todesfälle (Vorwoche: 153) innerhalb eines Tages.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei Weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests aber fließen in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

RKI sieht sinkenden Trend bei Corona-Zahlen

In der Corona-Sommerwelle erkennt das Robert Koch-Institut (RKI) einen sinkenden Trend, gibt aber weiter keine Entwarnung. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sei vergangene Woche im Vergleich zur Vorwoche deutlich um insgesamt 21 Prozent gesunken, heißt es im Wochenbericht des Instituts vom Abend. Die Inzidenzen seien im Wochenvergleich in allen Bundesländern und Altersgruppen gesunken. Der allgemeine Infektionsdruck bleibe aber dennoch hoch. Bei den Todesfällen in Verbindung mit dem Virus spricht das RKI zuletzt von einem recht stabilen Niveau - in der letzten Woche mit 444 übermittelten Todesfällen. Die Omikron-Sublinie BA.5 ist nach den aktuellsten verfügbaren Daten zuletzt in mehr als 92 Prozent der positiven Proben gefunden worden. Das RKI ruft weiter dazu auf, die Empfehlungen zum Vermeiden von Ansteckungen "unbedingt" einzuhalten.

Corona-Live-Ticker am Freitag startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Heute - am Freitag, 5. August 2022 - wollen wir Sie wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse vom Mittwoch können Sie im Blog von gestern nachlesen.

