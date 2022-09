Stand: 02.09.2022 06:53 Uhr Corona-News-Ticker: Infektionen bundesweit weiter rückläufig

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 2. September 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: die Corona-News von Donnerstag im Blog.

Das Wichtigste in Kürze:



RKI-Wochenbericht: Inzidenzen weiter gesunken

Amtsärzte: Bürger sollten sich jetzt mit BA.1-Impfstoff boostern lassen

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 4.637 in Niedersachsen , 1.153 in Schleswig-Holstein , 1.637 in Hamburg

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz bei 234,4 - 33.930 neue Fälle

Tabellen, Grafiken und Karten zu Inzidenz, Impfquote und weiteren Daten

Virologe Streeck: An Omikron angepasste Impfung kein Gamechanger

Der Virologe Hendrik Streeck dämpft die Erwartungen an die angepassten Impfstoffe gegen das Coronavirus. "Der Booster sorgt noch einmal für etwas gesteigerte Antikörperspiegel im Blut von Geimpften. Wie gut er vor einer Infektion schützt, wurde nicht getestet", sagte der Wissenschaftler, der Mitglied des Corona-Expertenrats der Bundesregierung ist, der Deutschen Presse-Agentur. Man müsse davon ausgehen, dass der Effekt ausfalle wie beim bisherigen Booster, also mit einem Schutz vor Ansteckung für einen ungefähren Zeitraum von drei Monaten. "Ein Schutz vor Ansteckung für einen längeren Zeitraum ist nicht bewiesen und auch nicht wahrscheinlich", sagte der Direktor des Instituts für Virologie der Universität Bonn. Trotz allem sei auch hier ein guter Schutz vor schwerer Erkrankung wie bei den vorherigen Impfstoffen gegeben.

Amtsärzte: Bürger sollten sich jetzt mit BA.1-Impfstoff boostern lassen

Die deutschen Amtsärzte haben sich ausdrücklich für eine breite Nutzung der neuen, an die Omikron-Subvariante BA.1 angepassten Corona-Impfstoffe ausgesprochen. "Mit der Zulassung des neuen Omikron-BA.1-Impfstoffes stellen sich viele die Frage, ob sie dieses Vakzin für eine Booster-Impfung nehmen sollen oder ob sie besser auf den Impfstoff warten, der an BA.4 und BA.5 angepasst ist", sagte der Vorsitzende des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienste (BVÖGD), Johannes Nießen, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Wer sich jetzt eine vierte Impfung holen wolle, solle "nicht zögern und auf weitere Impfstoffe warten", sagte Nießen. "Er macht nichts falsch, wenn er den BA.1-Impfstoff nutzt." Zum jetzigen Zeitpunkt könne nicht einmal gesagt werden, welcher der beiden Impfstofftypen im Herbst und Winter besser schütze, sagte Nießen weiter.

Grünes Licht für Einsatz von neuen Corona-Impfstoffen in den USA

In den USA kann mit Corona-Auffrischungsimpfungen mit den neuen, auf die Omikron-Subtypen BA.4 und BA.5 abzielenden Vakzinen begonnen werden. Die US-Gesundheitsbehörde CDC sprach am Abend (Ortszeit) eine offizielle Impfempfehlung für die entsprechenden Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna aus. Zuvor hatte sich das zuständige Expertengremium bei der CDC mit klarer Mehrheit hinter die neuen Vakzine gestellt. "Die aktualisierten Covid-19-Booster wurden so entwickelt, dass sie besser gegen die zuletzt zirkulierende Covid-19-Variante schützen", erklärte CDC-Chefin Rochelle Walensky. "Sie können helfen, einen Schutz wiederherzustellen, der seit der vorherigen Impfung nachgelassen hat, und wurden konzipiert, um einen breiteren Schutz gegen neuere Varianten zu bieten." Der Impfstoff des Mainzer Unternehmens Biontech und seines US-Partners Pfizer wird ab einem Alter von zwölf Jahren empfohlen, der Impfstoff des US-Pharmaunternehmens Moderna ab 18 Jahren. Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) hatte gestern den auf BA.1 angepassten Corona-Impfstoffen der Hersteller Biontech/Pfizer und Moderna die Zulassung erteilt. Die Zulassung des auf BA.4 und BA.5 angepassten Corona-Impfstoffs von Biontech/Pfizer soll laut EMA voraussichtlich im Herbst erfolgen.

RKI-Wochenbericht: Inzidenzen weiter gesunken

Die Corona-Inzidenzen in Deutschland sind laut Robert Koch-Institut (RKI) vergangene Woche in fast allen Bundesländern und Altersgruppen zurückgegangen. "Lediglich bei den Schulkindern war in den vergangenen beiden Wochen ein leichter Anstieg zu beobachten", heißt es im Covid-19-Bericht des RKI, der sich vor allem auf die vorige Woche bezieht. Im Wochenvergleich betrage der bundesweite Inzidenzrückgang knapp 14 Prozent. Neben der Inzidenz, die das Infektionsgeschehen nur noch sehr unvollständig abbildet, blickt das RKI auf eine Reihe anderer Indikatoren. Übereinstimmend zeigten Daten, "dass auch bei schwer verlaufenden Erkrankungen der Höhepunkt der aktuellen Welle überschritten ist", hieß es. Am stärksten von schweren Krankheitsverläufen betroffen sind laut RKI weiter Menschen über 80: Der Rückgang der schweren Erkrankungen verlaufe bei ihnen aktuell langsamer als dies bei den Gesamtzahlen beobachtet werde. Eine im Bericht genannte Stichprobe lässt darauf schließen, dass in Deutschland mittlerweile fast alle Ansteckungen von der Omikron-Sublinie BA.5 hervorgerufen werden. Ihr Anteil betrug knapp 97 Prozent.

Niedersachsen: Ärger um Rückzahlung von Corona-Hilfen

Niedersachsens landeseigene NBank hat seit März 2020 rund 6,6 Milliarden Euro Corona-Hilfe an Unternehmen ausgezahlt. 185 Millionen Euro davon kamen bislang wieder zurück. Auch ein Gastwirt aus Peine wurde aufgefordert, Hilfsgelder in Höhe von 14.000 Euro zurückzuzahlen. Er hält die Rückforderung für ungerechtfertigt.

VIDEO: Ärger um Rückzahlung von Corona-Hilfen (2 Min)

Hamburg: 1.637 neue Corona-Fälle registriert

Auch für die Hansestadt Hamburg liegen die aktuellen Corona-Zahlen vor: Die Sieben-Tage-Inzidenz wird vom Robert Koch-Institut mit 158,5 angegeben - es ist im Bundesländer-Vergleich demnach die niedrigste. 1.637 Neuinfektionen wurden verzeichnet sowie 8 weitere Todesfälle. Im Laufe des Nachmittags werden noch Mecklenburg-Vorpommern und Bremen ihre Corona-Zahlen veröffentlichen.

Niedersachsen: 23 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen

Für das Bundesland Niedersachsen meldet das Robert Koch-Institut 4.637 neue Corona-Fälle sowie eine aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz von 265,4. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung stieg um 23 auf jetzt insgesamt 10.499 seit Beginn der Pandemie vor mehr als zweieinhalb Jahren.

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 234,4

Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute früh mit 234,4 an. Am Vortag hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 237,3 gelegen (Vorwoche: 263,6 / Vormonat: 516,1). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen 24 Stunden 33.930 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 37.343) und 148 Todesfälle (Vorwoche: 90).

Schleswig-Holstein: Inzidenz stagniert

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein stagniert seit einigen Tagen. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen liegt nach Angaben der Landesmeldestelle aktuell bei 236,0. Gestern waren es 237,4, davor 236,3. Vor einer Woche hatte die Inzidenz noch bei 276,2 gelegen. Es wurden 1.153 Corona-Neuinfektionen gemeldet, eine Woche zuvor waren es fast 100 weniger. In den Kliniken wurden 271 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus behandelt (Vorwoche: 295). Auf den Intensivstationen lagen 19 Corona-Patienten - 8 weniger als eine Woche zuvor. Von ihnen wurden 9 beatmet. Die Hospitalisierungsinzidenz lag wie am Vortag bei 4,16 (Vorwoche: 5,46). Es gibt acht neue Todesfälle unter den Infizierten. Lübeck hat derzeit mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 292,7 die höchste Inzidenz. Es folgen Nordfriesland (275,1) und Flensburg (274,4). Den niedrigsten Wert verzeichnete Kiel mit 180,3.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Corona-Liveticker am Freitag startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Auch heute - am Freitag, 2. September 2022 - wollen wir Sie wieder über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog von Donnerstag nachlesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus