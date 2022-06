Stand: 30.06.2022 13:55 Uhr Corona-News-Ticker: Infektiologe hält endemische Phase für erreicht

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 30. Juni 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Hohe Inzidenz in Rotenburg: Erst Hurricane, dann Corona?

Drei Tage lang haben 80.000 Menschen in Scheeßel auf dem Hurricane Festival gefeiert - ohne Masken, ohne Abstände, ohne Tests. Jetzt liegen viele Menschen im Landkreis Rotenburg flach - mit Corona. Der Kreis verzeichnete vom 19. bis zum 29. Juni mehr als 3.000 Neuinfektionen. Mit einer Inzidenz von 1.337,5 liegt Rotenburg dem Robert Koch-Institut zufolge am Donnerstag bundesweit auf Rang acht. Das regionale Gesundheitsamt bezweifelt, dass die hohen Zahlen ausschließlich auf das Festival zurückzuführen sind. Ein Schulleiter und ein Apotheker aus Scheeßel sehen das anders.

Endemische Phase: Infektiologe Rupp fordert Maßnahmen

Die aktuelle Corona-Welle hat große Auswirkungen auf die Personalsituation in den Krankenhäusern und bei der Polizei. Für Infektiologe Jan Rupp vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) sind die zu niedrigschwelligen Tests einer der Gründe dafür. Er plädiert dafür, dass Infizierte ohne Symptome durchaus zur Arbeit erscheinen können - idealerweise mit einer FFP2-Maske, denn die Erfahrung aus der Pandemie zeige, dass die Maske eine Ansteckung verhindere. Rupp rechnet damit, dass sich in den kommenden Monaten noch deutlich mehr Menschen mit dem Virus anstecken werden. Dennoch sei für ihn die Pandemie vorbei, es handle sich um eine endemische Phase, die neue Maßnahmen erfordere.

Studie: Sozial benachteiligte Kinder leiden besonders unter Pandemie

Sozial benachteiligte Kinder leiden einer Studie zufolge besonders unter der Corona-Pandemie. Die betroffenen Mädchen und Jungen erleben die negativen Veränderungen ihrer Lebensqualität durch die Pandemie deutlich stärker als alle Vergleichsgruppen, wie aus dem aktuelle Präventionsradar der DAK-Gesundheit für das Schuljahr 2021/2022 hervorgeht. Dies gelte für die Lebenszufriedenheit, den Gesundheitszustand und das psychische Wohlbefinden. Für die Schulstudie befragte das IFT-Nord in Kiel für die Krankenkasse bundesweit rund 18.000 Jungen und Mädchen der Klassen 5 bis 10 in insgesamt 13 Bundesländern. Die Ergebnisse wurden mit denen der Vorjahre verglichen.

Demnach berichten 29 Prozent aller Schulkinder von einem schlechteren Gesundheitszustand aufgrund der Pandemie. Bei den sozial benachteiligten Kindern und Jugendlichen sind dies mit 38 Prozent deutlich mehr. Im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit ist in der Gesamtheit aller Jungen und Mädchen der Anteil derjenigen, die mindestens einmal pro Woche Kopf- Bauch- oder Rückenschmerzen haben, um etwa ein Drittel gestiegen. In sozial schwachen Familien ist es ein Anstieg um fast die Hälfte. In Bezug auf Erschöpfung und Müdigkeit zeigt sich ein vergleichbares Bild: Bei den sozial benachteiligten Kindern fühlen sich 70 Prozent häufig müde und erschöpft – in der Gesamtheit sind es 57 Prozent.

Drese: Mit Auffrischungsimpfungen nicht bis Herbst warten

Angesichts der weiter steigenden Corona-Infektionszahlen in Mecklenburg-Vorpommern hat Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) ältere und vorerkrankte Menschen mit einer mehrere Monate zurückliegenden Impfung zu einer Auffrischungsimpfung aufgerufen. Eine erste oder zweite Auffrischungsimpfung schütze vor schweren Krankheitsverläufen. Drese riet heute den Risikopatienten auch ab, auf den für diesen Herbst angekündigten angepassten Impfstoff zu warten.

Lauterbach verteidigt neue Regelung bei Corona-Bürgertests

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat die neuen Regelungen für Corona-Bürgertests, die seit heute gelten, gegen Kritik verteidigt. "Die Tests sind wertvoll, sie sind wichtig", sagte Lauterbach im ZDF-"Morgenmagazin". Allerdings seien die Kosten für die Steuerzahler für die bisher kostenlosen Tests zu hoch. Außerdem müsse der Missbrauch durch Testcenter eingegrenzt werden. "Es gibt immer die Möglichkeit des Betrugs", räumte Lauterbach ein. Allerdings müssten die Teststellen nun dokumentieren, weshalb ein Test durchgeführt wurde. Über Stichproben sei es dann möglich, dies nachzuprüfen und so Missbrauch vorzubeugen, betonte der Minister.

Lauterbach dämpfte die Erwartungen an ein Gutachten des Sachverständigenrats zu den bisherigen Corona-Schutzmaßnahmen, das am Freitag vorgelegt wird. Dies sei "nur ein weiterer Baustein" und keine Blaupause für die Maßnahmen, die die Bundesregierung für den Herbst beschließen will, wenn nochmals mit deutlich steigenden Infektionszahlen zu rechnen ist. Dazu zähle er neben der neuen Testverordnung auch eine Impfkampagne für die verschiedenen verfügbaren Impfstoffe und Medikamente. Neue, auf die Omikron-Variante angepasste Impfstoffe "könnten sich verschieben in den späteren Herbst", sagte Lauterbach. Auch die statistische Erfassung der Corona-Patienten in den Krankenhäusern solle verbessert werden.

Nach Corona-Pause: Schützenfest in Hannover mit Anpassungen

Nach zweijähriger pandemiebedingter Zwangspause beginnt am Freitag das Schützenfest in Hannover - ohne Corona-Auflagen. Aber weil die Pandemie noch nicht vorbei ist, gibt es Anpassungen auf dem Festplatz. "Wir haben die Abstände zwischen den Fahrgeschäften vergrößert, die Laufwege sind breiter und es gibt viele offene Biergärten", sagte Schützenpräsident Paul-Eric Stolle vor dem Start. "Natürlich gibt es auch Festzelte." Jeder könne selbst entscheiden, ob er drinnen feiern wolle. Das zehntägige Volksfest in der niedersächsischen Landeshauptstadt lockte vor Corona jährlich etwa eine Million Besucherinnen und Besucher an. Nach dieser Durststrecke rechne man mit mindestens 800.000 Gästen, sagte Stolle.

KVSH rechnet nicht mit weniger Bürgertests in Schleswig-Holstein

Die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) hat die neue Verordnung für Bürgertests scharf kritisiert. "Wir gehen nicht davon aus, dass die Testmenge zurückgeht, weil die Anspruchsberechtigung, ein Ausnahmefall zu sein, letztlich von jedem Bürger geltend gemacht werden kann", sagte die KVSH-Vorstandsvorsitzende Monika Schliffke der Deutschen Presse-Agentur. "Die Testverordnung des Bundes ist intransparent, nicht vermittelbar und öffnet Manipulationen Tür und Tor."

Der Bund hatte entschieden, dass es ab Ende Juni keine kostenlosen Bürgertests in Teststellen und Apotheken mehr für alle geben soll. Gratis bleiben die Schnelltests nur für bestimmte Risikogruppen - in der Regel werden von heute an aber je drei Euro aus eigener Tasche fällig. Die Länder können den Drei-Euro-Bürgeranteil übernehmen, wenn sie sich dazu entscheiden. Schleswig-Holstein will das nicht tun. Im Juni wurden laut Kassenärztlicher Bundesvereinigung in Schleswig-Holstein bislang bereits knapp 1,5 Millionen Bürgertests gemeldet, nach knapp 2,4 Millionen im Mai. Die Kosten gab der Verband mit rund 17 Millionen Euro für Juni und 27,3 Millionen für Mai an.

Monitor-Recherchen: EU verhinderte faire Impfstoff-Verteilung

Die EU und Pharmahersteller hatten zu Beginn der Corona-Pandemie eine weltweit gerechte Verteilung der Impfstoffe versprochen. Interne Dokumente zeigen nun: Bei internen Diskussionen spielte dieses Versprechen praktisch keine Rolle. Vielmehr ging es vor allem darum, für die EU-Bevölkerung möglichst viel Impfstoff zu sichern. Gleichzeitig sollte im Interesse der europäischen Pharmaindustrie der Patentschutz auf Corona-Impfstoffe aufrechterhalten und ein Image-Schaden für die EU abgewendet werden. Das zeigen umfangreiche Dokumente und Sitzungsprotokolle, die das ARD-Magazin Monitor gemeinsam mit der belgischen Organisation Corporate Europe Observatory (CEO) ausgewertet hat. Die Dokumentation zu dieser Recherche wird heute Abend um 21.45 Uhr im Ersten ausgestrahlt und ist bereits jetzt vorab in der ARD-Mediathek zu sehen.

2.818 neue Corona-Fälle in Hamburg bestätigt

Auch für die Hansestadt Hamburg liegen die aktuellen Corona-Daten vor: Laut Robert Koch-Institut sind in Hamburg binnen 24 Stunden 2.818 Neuinfektionen registriert worden - das sind etwas mehr als gestern (2.722) und vor einer Woche (2.768). Die Sieben-Tage-Inzidenz wird mit 648,6 ausgewiesen - am vergangenen Donnerstag lag dieser Wert in Hamburg bei 531,3. Ein weiterer Mensch starb an oder mit Corona - die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Infektionen beträgt den Angaben zufolge 2.724.

Niedersachsen: Sieben-Tage-Inzidenz jetzt bei 965,8

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat für das Bundesland Niedersachsen heute früh folgende Corona-Zahlen veröffentlicht: Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz der bestätigten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner liegt zurzeit bei 965,8 - nach 917,8 gestern und 793,6 am vergangenen Donnerstag. Aktuell wurden 19.496 Neuinfektionen mit dem Virus registriert (Vortag: 18.450 / Vorwoche: 16.316). Mit sechs weiteren Todesfällen im Zusammenhang mit Corona-Erkrankungen stieg die Gesamtzahl in Niedersachsen seit Pandemie-Beginn laut RKI auf 9.684.

Neue Regeln für Corona-Bürgertests gelten von heute an

Für einen Corona-Schnelltest müssen die meisten Menschen ab heute selbst zahlen. Kostenlose Tests gibt es nur noch für Risikogruppen, für Menschen, die mit besonders gefährdeten Gruppen zu tun haben und für diejenigen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Das sieht eine neue Testverordnung vor. Weiterhin Anspruch haben etwa Frauen im ersten Schwangerschaftsdrittel, Kinder bis fünf Jahre, Haushaltsangehörige von Infizierten, pflegende Angehörige, Menschen mit Behinderung und deren Betreuer oder Bewohner und Besucher von Pflegeheimen, Kliniken oder Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. Für Tests anlässlich von Familienfeiern, Konzerten und anderen Innenveranstaltungen werden drei Euro Zuzahlung fällig. Das gilt auch bei roter Corona-Warn-App oder vor privaten Treffen mit Menschen ab 60 oder mit Vorerkrankung außerhalb von Kliniken oder Pflegeeinrichtungen.

Schleswig-Holstein: Sieben-Tage-Inzidenz wieder über 1.000

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt jetzt bei 1.032,8 (Vortag: 989,0). Binnen 24 Stunden neu gemeldet wurden landesweit 6.800 Fälle. Den höchsten regionalen Inzidenzwert im Land hat der Kreis Rendsburg-Eckernförde mit 1.604,0 (Vortag: 1.474,0). Es folgen die Stadt Kiel mit 1.555,8 (Vortag: 1.488,6) und der Kreis Plön mit 1.534,5 (Vortag: 1.335,1).

Vergleiche der Daten sind wegen des Testverhaltens, Nachmeldungen oder Übermittlungsproblemen nur eingeschränkt möglich. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen und Todesfälle deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

RKI registriert 132.671 neue Corona-Fälle - Inzidenz bei 668,6

Das Robert Koch-Institut (RKI) gibt die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz heute früh mit 668,6 an. Am Vortag hatte der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 646,3 gelegen (Vorwoche: 532,9 / Vormonat: 189,0). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen 24 Stunden 132.671 neue laborbestätigte Corona-Fälle (Vortag: 133.950 / Vorwoche: 119.360) und 83 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen aus den Ländern: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei Weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests aber fließen in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Corona-Live-Ticker am Donnerstag startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Heute - am Donnerstag, 30. Juni 2022 - wollen wir Sie wieder über Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Nachrichten von gestern finden Sie im Blog von Mittwoch zum Nachlesen.

