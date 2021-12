Stand: 11.12.2021 07:39 Uhr Corona-News-Ticker: Indikatoren für den Norden im Überblick

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, 11. Dezember 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Freitag.

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz erneut gesunken

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner bei den Corona-Neuinfektionen ist erneut gesunken. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) liegt der Wert aktuell bei 402,9 - gestern waren es 413,7 - vor einer Woche 442,7. Wie das RKI unter Berufung auf Daten der Gesundheitsämter mitteilte, wurden binnen 24 Stunden 53.697 Neuinfektionen verzeichnet. Es habe 510 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gegeben. Die Hospitalisierungsinzidenz gab das RKI zuletzt bundesweit mit 5,71 an. Sie ist der entscheidende Maßstab für Corona-Maßnahmen. Der Wert gibt an, wieviele Menschen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen wegen einer Corona-Infektion ins Krankenhaus kamen. Ab einem Wert von drei gilt in einem Bundesland flächendeckend für Veranstaltungen die 2G-Regel.

Weil: Auch Jugendliche müssen unter 2G bald geimpft sein

Wo die 2G-Regel gilt, müssen in Niedersachsen voraussichtlich ab kommendem Jahr auch 12- bis 17-Jährige geimpft oder genesen sein - für sie soll keine Ausnahme mehr gelten. "Darauf wird es nach jetzigem Stand hinauslaufen", sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). "Wir brauchen gerade mit Blick auf die anstehenden Herausforderungen mit dem Omikron-Virus eine möglichst hohe Impfquote bei den Jugendlichen, bei denen wir derzeit hohe Infektionszahlen verzeichnen", sagte der Regierungschef. Bisher sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren von der 2G-Regel ausgenommen. Es sei bisher berücksichtigt worden, dass diese Altersgruppe erst deutlich später eine Impfempfehlung bekommen habe als die Erwachsenen, sagte Weil. Die Ständige Impfkommission (Stiko) hatte Mitte August eine Impfempfehlung für 12- bis 17-Jährige ausgesprochen. Die vergleichsweise hohe Inzidenz unter Jugendlichen könnte sich allerdings durch die häufigen Tests in den Schulen relativieren.

SH: Corona bleibt Risiko für für den Landes-Haushalt

Schleswig-Holstein kann laut Finanzministerin Monika Heinold einige Jahre früher ohne weitere neue Schulden auskommen als noch vor kurzem geplant. "Wenn wir die Umschuldung für die ehemalige HSH Nordbank und die Inanspruchnahme des Corona-Notkredits ausklammern, kommen wir voraussichtlich schon 2021 ohne Neuverschuldung über die Runden", sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur. Noch Ende Oktober ging die Regierung von 2025 als Zieljahr aus, doch dann kam die sehr positive November-Steuerschätzung. "Sie hat die Situation gedreht", sagte Heinold. "Das kann sich aber mit der nächsten Steuerschätzung wieder ändern, da wir nicht wissen, wie tief die vierte Corona-Welle in die Wirtschaft einschneidet und damit in unsere Einnahmen." Laut November-Steuerschätzung kann Heinold für 2021 mit 11,3 Milliarden Euro Steuereinnahmen rechnen, das sind 620 Millionen über Plan. Den Haushalt 2022 will der Landtag am Mittwoch beschließen.

Corona-Kennzahlen für die norddeutschen Bundesländer

Es ist in den vergangenen Monaten schwieriger geworden, die Frage zu beantworten, wo Norddeutschland in der Pandemie steht. Ausschließlich die Inzidenz der Neuinfektionen zu betrachten, greift angesichts der Impfquote zu kurz. Neue Indikatoren, die helfen sollen, die Gefahr durch die Pandemie besser einzuschätzen sind hinzugekommen. Teilweise sind sie recht ungenau, wie die Hospitalisierungsrate. Mittlerweile sind drei Indikatoren in der Kombination ausschlaggebend: die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner, die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-Patienten und die Zahl derjenigen, die mit einer Covid-Infektion in die Kliniken eingeliefert wurden, die Hospitalisierungsrate. An diesen drei Indikatoren richten sich die politischen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie aus. NDR.de hat sie zu einer Art "Kompass für Norddeutschland" zusammengestellt. Da es derzeit keine einheitlichen politischen Grenzwerte gibt, orientiert sich NDR.de an den Werten, die das RKI empfiehlt.

Niedersachsen: Ungeimpfte dürfen heute noch shoppen

Anders als ursprünglich geplant tritt die 2G-Regel im niedersächsischen Einzelhandel noch nicht heute, sondern erst morgen in Kraft. Ungeimpfte dürfen dann nur noch in Geschäften des täglichen Bedarfs einkaufen, etwa in Supermärkten und Drogerien. Göttinger Händler sind genervt vom Hin und Her.

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt auf 157,8

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist in Schleswig-Holstein weiter leicht gestiegen - von 156,9 auf auf 157,8 (Vorwoche: 148,3). am vergangenen Freitag 148,3. Laut Daten der Landesmeldestelle gab es 717 Neuinfektionen (Vortag: 837; Vorwoche: 660). Drei weitere Infizierte starben. 187 Patienten mit Covid-19 wurden im Krankenhaus behandelt, einer mehr als am Vortag. 54 (+4) lagen demnach auf Intensivstationen, 29 (-1) dieser Schwerkranken mussten beatmet werden. Die Hospitalisierungsinzidenz verharrte am Freitag bei 3,37. Die höchste Sieben-Tage-Infektions-Inzidenz verzeichnete der Kreis Stormarn mit einem Wert von 235,5. Es folgen Lübeck (225,6) und der Kreis Herzogtum Lauenburg (201,9). Am niedrigsten lag der Wert weiterhin im Kreis Nordfriesland (90,9).

Service: Inzidenzwert für Ihren Wohnort ermitteln

Die Sieben-Tage-Inzidenzen der Corona-Neuinfektionen sind auch in Norddeutschland in Bewegung. Wenn Sie wissen wollen, wie die Lage in Ihrer Stadt oder in Ihrem Landkreis ist, tippen Sie einfach hier Ihre Postleitzahl ein.

