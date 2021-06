Stand: 14.06.2021 06:59 Uhr Corona-News-Ticker: In Schleswig-Holstein gelten neue Regeln

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 14. Juni 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Was gestern geschah, können Sie im Blog von Sonntag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreise

29 Neuinfektionen in Niedersachsen - Inzidenz bleibt unter 10

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat 29 labordiagnostisch bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Niedersachsen gemeldet (Vortag: 87; Vorwoche: 54). Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt im Landesdurchschnitt auf 9,8 Fälle je 100.000 Einwohner (Vortag: 9,9; Vorwoche: 17,1). Landesweit gab es laut RKI innerhalb eines Tages zwei weitere Todesfälle. Die Gesamtzahl der Menschen, die in Niedersachsen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, liegt damit bei 5.701. Seit dem Beginn der Pandemie wurden in Niedersachsen 260.235 Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen.

Impfung in SH: Ab heute können sich alle registrieren

Auch Schleswig-Holstein hat die Impfpriorisierung aufgehoben. Ab heute können sich alle Impfwilligen um einen Termin für eine Corona-Impfung bemühen und im Impfzentrum ihrer Wahl anmelden. Auf www.impfen-sh.de startet ab heute eine weitere Registrierungsphase. Sobald Termine verfügbar sind, werden diese den Regiestrierten automatisch per E-Mail zugewiesen. Die Zuweisung erfolgt per Zufallsgenerator.

Spahn befürwortet Ende der Maskenpflicht

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich in der Debatte um ein Ende der Maskenpflicht zu Wort gemeldet. Der CDU-Politiker befürwortet einen Stufenplan: "Bei den fallenden Inzidenzen sollten wir gestuft vorgehen: In einem ersten Schritt kann die Maskenpflicht draußen entfallen", sagte Spahn den Zeitungen der "Funke Mediengruppe". "In Regionen mit sehr niedriger Inzidenz und einer hohen Impfquote nach und nach auch drinnen." Das Tragen von Masken sei aber auch ohne Pflicht weiter zu empfehlen, etwa bei Reisen oder Treffen in Innenräumen. Mehr Sicherheit gebe es nur, wenn alle Anwesenden geimpft oder regelmäßig getestet seien.

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte gestern einer Aufhebung der Maskenpflicht eine Absage erteilt.

RKI: Neuinfektionen erstmals seit September unter 1.000

Erstmals seit mehr als acht Monaten haben die Gesundheitsämter in Deutschland weniger als 1.000 Neuinfektionen binnen eines Tages an das Robert Koch-Institut (RKI) gemeldet. So registrierte das RKI 549 neue Fälle, wie aus Zahlen von heute Morgen hervorgeht. Zuletzt war die Zahl der Neuinfektionen pro Tag am 21. September mit 922 dreistellig. Vor einer Woche hatte der Wert bei 1.117 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI heute mit bundesweit 16,6 an (Vortag: 17,3, Vorwoche: 24,3). Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden zehn neue Todesfälle verzeichnet (Vorwoche: 22; gesamt: 89.844). Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.715.518 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2.

Neue Corona-Regeln in Schleswig-Holstein treten in Kraft

In Schleswig-Holstein sind seit heute wieder größere Veranstaltungen erlaubt. Die Richtschnur der neuen Corona-Landesverordnung lautet: Drinnen sind bis zu 500 Teilnehmer möglich, draußen bis zu 1.000. Das gilt für Sportveranstaltungen und Wettbewerbe, den Besuch von Konzerten, Theater und Kino sowie für Versammlungen und Gottesdienste, Flohmärkte und Messen. Außerdem können alle Schwimm-, Spaß- und Freibäder mit Hygienekonzepten öffnen. Bei Festen ohne feste Sitzplätze sind drinnen unter Auflagen bis zu 125 Personen erlaubt, draußen 250. Vor Einzelhandelsgeschäften und auf Parkplätzen entfällt die Pflicht zum Tragen einer Corona-Maske - in Schleswig-Holsteins Schulen bleibt sie aber bestehen.

Von heute Mittag an zusätzliche Impftermine in Hamburg buchbar

Hamburg erhält in dieser Woche kurzfristig zusätzliche Impfdosen - unter anderem 14.000 Einheiten von Biontech-Pfizer. Diese sollen rasch im Impfzentrum in den Messehallen verimpft werden. Von heute an kann man daher neue Termine für das Impfzentrum buchen, wenn man zu den Priorisierungsgruppen 1 bis 3 gehört. Das geht online über www.impfterminservice.de oder telefonisch über die Nummer des ärztlichen Bereitschaftsdienstes 116117. Laut Hamburgs Gesundheitsbehörde werden die neuen Termine ab 12 Uhr freigeschaltet. Auch von AstraZeneca kommt eine Sonderlieferung nach Hamburg: Die rund 9.600 Dosen sollen von mobilen Impfteams zunächst in Pflegeheimen verimpft werden.

Weitere Informationen Hamburg bekommt zusätzlichen Impfstoff - ab heute neue Termine 14.000 zusätzliche Biontech-Impfdosen sollen im Impfzentrum verimpft werden. Ab dem Mittag gibt es neue Termine. mehr

Vier neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen ist in Schleswig-Holstein weiter gesunken. Der Wert wird aktuell mit 8,9 angegeben, wie aus Daten der Landesmeldestelle in Kiel hervorgeht. Gestern hatte er noch bei 9,2 neuen Fällen pro 100.000 Einwohner in einer Woche gelegen. In Schleswig-Holstein kamen innerhalb eines Tages nur vier neu gemeldete Infektionen hinzu, am Montag vor einer Woche waren es noch 22.

NDR.de Corona-Live-Ticker am Montag startet

Guten Morgen! Wir halten Sie auch heute, am Montag, 14. Juni, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.