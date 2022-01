Stand: 04.01.2022 06:21 Uhr Corona-News-Ticker: In SH gelten strengere Kontaktbeschränkungen

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute am Dienstag, 4. Januar 2022, aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Zum Nachlesen: der Blog vom Montag.

Ab heute verschärfte Kontaktbeschränkungen in Schleswig-Holstein

Zahl der Neuinfektionen und Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein auf neuem Höchstwert

Hamburger Senat berät über weitere Maßnahmen

Coronavirus-Update : Neue Folge mit Virologe Drosten

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 2.209 in Schleswig-Holstein, bundesweit 30.561

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

GEW-Chefin fordert Verkürzung der Quarantäne für Lehrkräfte

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) plädiert für eine Verkürzung der Corona-Quarantäne für Lehrkräfte. "Vor den Ferien befanden sich an einigen Schulen eine hohe Anzahl der Beschäftigten in Quarantäne, weswegen teilweise Distanzunterricht stattfinden musste", sagte die GEW-Vorsitzende Maike Finnern dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Daher würde sie es begrüßen, wenn geimpfte und genesene Beschäftigte ohne Symptome die Quarantäne durch einen PCR-Test verkürzen könnten.

Unter dem Druck steigender Omikron-Zahlen wollen Bund und Länder am Freitag unter anderem über eine Verkürzung von Quarantänefristen beraten. Heute soll der Expertenrat der Bundesregierung die Lage erörtern. In seiner ersten Stellungnahme hatte er vor Weihnachten vor einer "explosionsartigen Verbreitung" von Omikron und "hohen Risiken für die kritische Infrastruktur" gewarnt, wenn sehr viele Beschäftigte, die für die Grundversorgung nötig sind, gleichzeitig in Quarantäne seien.

RKI meldet 30.561 Neuinfektionen - Inzidenz steigt auf 239,9

Das Robert Koch-Institut meldet binnen 24 Stunden 30.561 Corona-Neuinfektionen. Das sind 9.481 Fälle mehr als am Dienstag vor einer Woche, als 21.080 Positiv-Tests gemeldet wurden. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 239,9 von 232,4 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 356 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen eines Tages auf 112.579. Insgesamt wurden in Deutschland bislang mehr als 7,23 Millionen Corona-Infektionen registriert. Das RKI weist darauf hin, dass zum Jahreswechsel weniger getestet wird und demnach vermutlich weniger Fälle gemeldet werden.

Schleswig-Holstein verschärft ab heute Corona-Regeln

Schleswig-Holstein hat angesichts der sich ausbreitenden Corona-Variante Omikron die Schutzregeln verschärft. Bei Veranstaltungen ist laut neuer Landesverordnung die Teilnehmerzahl von heute an auf maximal 50 in Innenbereichen beziehungsweise 100 im Freien begrenzt. Die Kontaktbeschränkung für Geimpfte oder Genesene auf maximal zehn Personen gilt nicht mehr nur in der Wohnung, sondern auch im öffentlichen Raum. Vereinbart wurde von den Koalitionsspitzen außerdem, dass Tanzveranstaltungen grundsätzlich den Behörden angezeigt werden müssen. Zur Einhaltung der 2G-Plus-Regel in Diskotheken und Bars gilt künftig nur noch ein PCR-Test, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. In Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe gilt für Besucherinnen und Besucher eine FFP2-Maskenpflicht.

VIDEO: Corona: Neue Landesverordnung ab dem 4. Januar (7 Min)

Hamburger Senat berät über weitere Maßnahmen

Vor dem Hintergrund von Rekordwerten bei den Corona-Zahlen berät der Hamburger Senat heute über mögliche weitere Einschränkungen zur Eindämmung der Pandemie. Ein Punkt soll dabei nach Angaben von Senatssprecher Marcel Schweitzer auch eine von der Sportbehörde ins Gespräch gebrachte Ausweitung des 2G-plus-Modells auf den Breitensport sein. Demnach könnte beim Hallensport neben einem Impf- oder Genesenen-Nachweis auch ein aktueller Corona-Test nötig werden. Laut Sportbehörde könnten aber Geboosterte von der Testpflicht ausgenommen werden. Auch sei eine weitere Begrenzung der Zuschauerzahl beim Profisport möglich.

Bestätigte Neuinfektionen und Inzidenz in Schleswig-Holstein auf Höchststand

Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen und die Sieben-Tage-Inzidenz haben in Schleswig-Holstein Höchstwerte erreicht: Binnen 24 Stunden wurden 2.209 Neuinfektionen gemeldet, wie aus den Daten der Landesmeldestelle vom Montagabend hervorgeht. Damit wurde der bisherige Höchstwert vom 30. Dezember - 1.675 - deutlich überschritten. Die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte auf 295,5 (Vortag: 244,3). Der Wert steht für die Zahl der erfassten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Der starke Anstieg könnte durch Nachmeldungen zustande gekommen sein: Experten und Politik hatten darauf hingewiesen, dass die amtlichen Corona-Zahlen rund um die Feiertage am Jahresende nur bedingt aussagekräftig und eher zu niedrig sind - etwa weil wegen des Personalmangels in den Gesundheitsämtern in jenem Zeitraum weniger Testergebnisse weitergemeldet werden.

Coronavirus-Update: Drosten spricht über Omikron-Wachstum

In der neuen Folge des NDR Info Podcasts Coronavirus-Update erklärt Christian Drosten heute die aktuelle Entwicklung rund um die Omikron. Mit Wissenschaftsredakteurin Beke Schulmann spricht der Chefvirologe der Berliner Charité unter anderem über das "versteckte" Wachstum der neuen Virusvariante, die Diskussion um möglicherweise mildere Verläufe bei Omikron-Infektionen und die Debatte um die Verkürzung von Quarantäne und Isolation. Die neue Folge wird am Nachmittag veröffentlicht.

