Stand: 25.05.2021 06:16 Uhr Corona-News-Ticker: In Niedersachsen gelten neue Regeln

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 25. Mai 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die gestrigen Ereignisse können Sie im Ticker von Pfingstmontag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:

Neue Corona-Regeln in Niedersachsen - vor allem für den Einzelhandel

Weitere Corona- Lockerungen in MV treten in Kraft

80 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein registriert; bundesweit 1.911

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreise

RKI registriert 1.911 Neuinfektionen - Inzidenz sinkt auf 58,4

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 1.911Neuinfektionen gemeldet. Vor einer Woche hatte der Wert bei 4.209 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit bundesweit 58,4 an (Vortag: 62,5; Vorwoche: 79,5). An Feiertagen wie Pfingstmontag suchen weniger Menschen einen Arzt auf, wodurch auch weniger Proben genommen werden und es weniger Laboruntersuchungen gibt. Daher werden weniger Neuinfektionen gemeldet. Deutschlandweit wurden den Angaben nach binnen 24 Stunden 33 neue Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 221 Tote gewesen. Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht von Montagabend bei 0,84 (Vortag: 0,87). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 84 weitere Menschen anstecken. Der R-Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Altmaier sagt Wirtschaft Hilfen auch für Corona-Spätfolgen zu

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat den Unternehmen versprochen, die staatlichen Corona-Hilfen über den bislang geplanten 30. Juni hinaus zu verlängern. Solange es noch eine nennenswerte Zahl von Unternehmen gebe, die unter den Folgen der Corona-Einschränkungen litten, würden die Gelder weiter gezahlt, sagte Altmaier der "Bild". Über den konkreten Zeitraum der Überbrückungshilfen werde in der Bundesregierung noch diskutiert. Voraussetzung der Hilfe bleibe aber, dass der Umsatz eines Unternehmens mindestens 30 Prozent unter dem des Vorjahres liege.

Kritik an Spahn wegen Ziel einer Inzidenz unter 20

Aus FDP- und Linksfraktion kommt Kritik an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), weil er als Zielmarke für einen unbeschwerten Sommer eine Corona-Inzidenz von unter 20 genannt hat. "Die Intensivbetten leeren sich, die schweren Verläufe werden deutlich seltener. Die Gefährdungslage aus einer spezifischen Zahl, sei es 20, 35, 50 oder 100, ist inzwischen eine ganz andere, als das noch Anfang des Jahres der Fall war", sagte der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Michael Theurer der "Welt". Linksfraktionschefin Amira Mohamed Ali sagte: "Konkrete Problemlösung anstatt schwurbeliger Ankündigungen wäre jetzt dringend geboten." Als Probleme nannte sie ineffektive Testsituationen in Schulen, Wechselunterricht und Impfstoffmangel. Zurückhaltender äußerten sich die Grünen. "Allein auf die Inzidenz zu schauen, wird in den nächsten Wochen nicht reichen", sagte Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt. "Auch wenn eine Strategie der niedrigen Infektionszahlen grundsätzlich richtig ist." Spahn hatte der "Bild am Sonntag" zur Sieben-Tage-Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gesagt: "Im vergangenen Sommer lag sie unter 20. Das sollten wir wieder anstreben. Vorsicht und Umsicht gelten weiterhin."

Weitere Corona-Lockerungen in MV treten in Kraft

Heute werden die nächsten Corona-Regelungen in Mecklenburg-Vorpommern gelockert: Überall dürfen nun nach Angaben der Landesregierung die Anbieter "körpernaher Dienstleistungen" ihren Betrieb wieder aufnehmen. Dazu zählen etwa Kosmetik-, Nagel- und Sonnenstudios sowie Massagepraxen. Bislang durften nur Friseure Kunden empfangen. Wer diese Dienstleistungen in Anspruch nehmen möchte, benötigt einen negativen Corona-Test, der maximal 24 Stunden alt ist. Wer bereits seit mindestens zwei Wochen zweifach geimpft oder wer von einer Covid-Erkrankung genesen ist, braucht keinen Test. Außerdem dürfen Fahrschulen öffnen und viele weitere Geschäfte. In einigen Landkreisen war der Handel bereits vorher geöffnet worden, weil die Sieben-Tage-Inzidenz dort niedriger ist als in anderen Regionen. Auch die Gastronomie in MV ist seit dem Pfingst-Wochenende wieder geöffnet.

Einige neue Corona-Regeln in Niedersachsen

In Niedersachsen tritt heute eine neue Corona-Verordnung in Kraft. Die Änderungen betreffen hauptsächlich den Einzelhandel: Ein negativer Corona-Testnachweis vor dem Betreten eines Geschäfts ist nicht mehr notwendig, wenn der Laden in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt mit einer stabilen Inzidenz von weniger als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen liegt. Ist dies an mindestens fünf Werktagen in Folge der Fall, kann die Verwaltung per Allgemeinverfügung erklären, dass die Testpflicht im Handel entfällt. Liegt die Inzidenz längerfristig unter 35, fallen die flächenbezogenen Kunden-Obergrenzen in den Geschäften weg. Außerdem geht die neue Verordnung auf ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg ein. Nachdem die Richter bereits am 18. Mai die sogenannte Landeskinderregelung für Übernachtungen in Hotels, Ferienwohnungen und Pensionen in Niedersachsen außer Kraft gesetzt hatten, ist die Regelung jetzt auch in der neuen Verordnung gestrichen. Wo die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner unter 100 liegt, dürfen also Gäste aus ganz Deutschland übernachten. Vorgeschrieben sind allerdings Corona-Tests.

80 weitere Corona-Fälle in Schleswig-Holstein registriert

Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Schleswig-Holstein ist auf 29,9 gesunken. Das geht aus Daten des Kieler Gesundheitsministeriums hervor. Vor einer Woche hatte der Wert bei 33,3 gelegen. Die Behörde meldete 80 bestätige Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 73. Wegen der zurückliegenden Pfingst-Feiertage ist der Vergleich der Zahlen aber womöglich nur begrenzt aussagekräftig.

MV berät über Öffnungsschritte in der Kultur

Mecklenburg-Vorpommerns Regierung will heute mit Vertretern des Kulturlebens über Öffnungsschritte in der Kultur beraten. Es werde verlässliche Öffnungsperspektiven geben, hatte die zuständige Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) vergangene Woche angesichts sinkender Corona-Infektionszahlen versprochen. Zuvor hatten führende Kulturverbände massive Kritik geübt. Während in den meisten Bundesländern Ausstellungen wieder öffnen könnten und Einzel-Musikunterricht möglich sei, herrsche im Nordosten weiter Perspektivlosigkeit - MV bilde das Schlusslicht. Am Sonnabend hatte die Landesregierung Öffnungsschritte im Sport verkündet. Vom 1. Juni an darf in Sportvereinen und Fitnesscentern, Yogastudios und Tanzschulen wieder trainiert werden. Nach dem heutigen Kultur-Gipfel soll es morgen um die nächsten Öffnungsschritte im Tourismus gehen.

Corona-Live-Ticker am Dienstag startet

Guten Morgen! Die NDR.de-Redaktion hält Sie auch heute, am Dienstag, 25. Mai, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.