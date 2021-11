Stand: 01.11.2021 13:38 Uhr Corona-News-Ticker: Impfzentren wieder öffnen? Kritik an Spahn

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 1. November 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Behrens kritisiert Spahns Forderung zur Wiedereröffnung von Impfzentren

Die Forderung des geschäftsführenden Bundesgesundheitsministers Jens Spahn (CDU) nach Wiedereröffnung der stationären Impfzentren ist bei seiner niedersächsischen Kollegin Daniela Behrens (SPD) auf Kritik gestoßen. Sie nannte Spahns Vorgehen "irritierend". Schließlich sei er es gewesen, der die Finanzierung der Impfzentren und die Belieferung der Länder mit Impfstoff zum 30. September eingestellt habe. Behrens sagte, Niedersachsen habe mit mobilen Impfteams eine neue Struktur geschaffen. Dabei gehe es vor allem um Auffrischungsimpfungen in Alten- und Pflegeheimen, aufsuchende Impfangebote an Schulen und Berufsschulen sowie niedrigschwellige, dezentrale Impfaktionen. "Die Hauptlast der Impfkampagne liegt nach der Schließung der großen Impfzentren aber bei den Praxen in Niedersachsen", sagte Behrens. Dort erwarte sie in den kommenden Wochen "einen deutlichen Aufwuchs bei den durchgeführten Impfungen".

Geesthachter Seniorenheim: Inzwischen 16 infizierte Bewohner

Die Zahl der mit Corona infizierten Menschen in einem Geesthachter Seniorenheim ist von zunächst 9 gemeldeten auf mittlerweile 16 Fälle gestiegen. Am Wochenende seien weitere sechs Bewohnerinnen und Bewohner positiv auf das Virus getestet worden, sagte ein Sprecher des Kreises Herzogtum Lauenburg. Außerdem seien auf Seiten des Personals nunmehr vier Menschen betroffen. In der vergangenen Woche waren sechs Bewohner, zwei Mitarbeiter und ein externer Dienstleister positiv getestet worden. Die Betroffenen zeigen nach Angaben des Sprechers nur leichte Symptome. Auch ein Heimbewohner, der zunächst wegen schwererer Symptome behandelt worden war, sei inzwischen auf dem Weg der Besserung.

317 neue Corona-Fälle in Hamburg gemeldet

Nach Angaben der Sozialbehörde sind am Montag 317 neue Corona-Fälle in Hamburg registriert worden. Das sind 6 Fälle weniger als am Sonntag, aber 166 Neuinfektionen mehr als am Montag vor einer Woche. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen stieg von 115,1 am Sonntag auf 123,8 am Montag. Vor einer Woche lag der Inzidenzwert bei 106,6. Es wurde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gemeldet. Auf Intensivstationen In Hamburg werden derzeit 39 Menschen mit einer Corona-Infektion versorgt.

Bad Doberan: Zahl der Todesfälle steigt auf 17

Nach dem Corona-Ausbruch in einer Pflegeeinrichtung in Bad Doberan hat sich die Zahl der Todesfälle auf 17 erhöht. Den anderen infizierten Bewohnern gehe es hingegen besser, sagte die Geschäftsführerin des Seniorenzentrums "Am Tempelberg", Jolanta Armbrecht. Die Lage entspanne sich langsam. Die Mehrzahl der 83 Bewohner der stationären Pflegeeinrichtung war seit Anfang Oktober positiv auf das Coronavirus getestet worden - fast alle von ihnen waren geimpft. Von den etwa 60 Pflegekräften waren 35 positiv getestet worden. Sie gelten nun als genesen, sagte Armbrecht. Das Haus stehe unter Quarantäne, es bestehe ein Betretungsverbot. Alle Mitarbeiter würden täglich vor dem Betreten des Hauses getestet.

Wiedereröffnung von Impfzentren empfohlen

Wegen der rasch steigenden Zahl der Corona-Neuinfektionen fordert der geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), die Impfzentren wieder zu öffnen. Die Bundesländer sollten die Einrichtungen wieder startklar machen, um so viele Auffrischungsimpfungen wie möglich anzubieten, sagte Spahn der "Rheinischen Post". Er schlug vor, zunächst Menschen über 60 Jahre schriftlich einzuladen. Ärztepräsident Klaus Reinhardt schloss sich Spahns Forderung im gemeinsamen Morgenmagazin von ARD und ZDF an. Die Booster-Impfung könne in den Impfzentren "geregelt und geordnet nach Alterskohorten" vorgenommen werden, sagte Reinhardt. Auch die Grünen-Fraktion im niedersächsischen Landtag forderte die Wiederaufnahme von Impfungen in einigen Impfzentren. "Niedersachsen sollte vorangehen und so schnell wie möglich zumindest teilweise die regionalen Impfzentren wieder öffnen", sagte die gesundheitspolitische Sprecherin der Fraktion, Meta Janssen-Kucz. Für die Wiedereröffnung der Impfzentren hatte sich vorher schon der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach ausgesprochen.

Dehoga berät über Hilfen für Niedersachsens Gastro-Betriebe

In Braunschweig beraten von heute an 250 niedersächsische Delegierte des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) auf einem dreitägigen Landesverbandstag. Die Branche hat stark unter den Folgen der Coronavirus-Pandemie gelitten. Bei dem Treffen soll über Förderungen und Unterstützung für die niedersächsischen Mitglieder beraten werden. Eine große Herausforderung für Gastronomie- und Hotelbetriebe ist der Mangel an Arbeitskräften und Auszubildenden, der durch die Corona-Krise noch verstärkt wurde.

Montgomery zu G20-Beschlüssen: "Es ist genug Impfstoff da"

Auf dem G20-Treffen der reichsten Länder der Welt haben sich die Teilnehmer dafür ausgesprochen, ärmeren Ländern mehr Corona-Impfstoff zur Verfügung zu stellen. Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery, sagte auf NDR Info, es sei machbar bis Jahresende mindestens 40 Prozent der Menschen in jedem Land der Welt zu impfen. Genug Impfstoff sei vorhanden. Das Problem sei eher die Verteilung - und dabei sehe er die WHO in der Pflicht.

AUDIO: Montgomery zu G20-Beschlüssen: "Es ist genug Impfstoff da" (5 Min) Montgomery zu G20-Beschlüssen: "Es ist genug Impfstoff da" (5 Min)

265 neue Fälle in Niedersachsen gemeldet

Für Niedersachsen hat das Robert Koch-Institut 265 labordiagnostisch bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner beträgt im Landesdurchschnitt 79,2 Fälle - gestern lag der Inzidenzwert bei 78,2. Weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus wurden in Niedersachsen nicht gemeldet.

Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 154,8

Der seit etwa zweieinhalb Wochen anhaltende Anstieg der 7-Tage-Inzidenz in Deutschland setzt sich fort. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche heute früh mit 154,8 an. Gestern hatte der Wert bei 149,4 gelegen, vor einer Woche bei 110,1. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 9.658 Neuinfektionen. Vor einer Woche hatte der Wert bei 6.573 Ansteckungen gelegen. Deutschlandweit wurden den Angaben zufolge binnen 24 Stunden 23 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verzeichnet.

Schleswig-Holstein: Keine Maskenpflicht mehr am Sitzplatz in Schulen

In Schleswig-Holstein entfällt von heute an die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung im Unterricht, wenn die Schülerinnen und Schüler am Sitzplatz sind. Die Testpflicht bleibt für Nicht-Geimpfte und Nicht-Genesene bestehen. "Damit gehen wir einen weiteren Schritt in Richtung Normalität", hatte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) im Vorfeld gesagt. Es sei deutlich, dass das Risiko an Schulen gegenüber sonstigen Aktivitäten von Kindern und Jugendlichen nicht erhöht ist.

Sollte es zu Infektionsfällen in Klassen kommen, gilt in der betroffenen Gruppe für fünf Tage wieder eine Maskenpflicht auch am Platz. Außerdem müssen sich alle Schüler der Klasse innerhalb dieser fünf Tage täglich testen.

Tägliche Tests zum Schulstart in Niedersachsen

Der Schulunterricht nach den Herbstferien in Niedersachsen startet heute mit weiterhin gültiger Maskenpflicht und regelmäßigen Schnelltests. Wie eine Regierungssprecherin in Hannover mitteilte, müssen die Schülerinnen und Schüler im Unterricht eine Maske tragen - mit Ausnahme der Jahrgänge eins und zwei. In der ersten Woche nach den Ferien gilt zudem: Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte müssen sich jeden Tag testen, wenn sie noch nicht vollständig gegen das Coronavirus geimpft oder nach einer Infektion genesen sind. So soll besser erkannt werden können, ob jemand mit einer Infektion aus den Ferien zurückkommt. Danach soll wieder dreimal wöchentlich getestet werden.

MV und Hamburg: Keine Lohnfortzahlung für Ungeimpfte in Quarantäne mehr

Ungeimpfte, die in Corona-Quarantäne müssen, erhalten von heute an auch in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern keine Lohnfortzahlung mehr. Diesen grundsätzlichen Beschluss hatten die Gesundheitsminister der Länder am 22. September gefasst. Ausgenommen davon sind Personen, für die keine Empfehlung für eine Impfung vorlag. Auch wenn eine Schutzimpfung aus medizinischen Gründen nicht durchgeführt werden kann, bleibt der Entschädigungsanspruch bestehen.

"Wer als gesunder erwachsener Mensch aus persönlichen Gründen eine Impfung ablehnt, hat keinen Anspruch auf Lohnersatzleistungen, die von der Gesamtgesellschaft getragen werden", teilte MV-Staatssekretär Nikolaus Voss mit. Alle Bürger hätten die Möglichkeit, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. "Überall im Land wird unkompliziert und oft ohne Voranmeldung geimpft", so Voss. In Niedersachsen gilt die Regelung bereits seit dem 11. Oktober, in Schleswig-Holstein sogar schon seit dem 1. Oktober.

Schleswig-Holstein: 118 neue Infektionen bestätigt

Die Sieben-Tage-Inzidenz in der Corona-Pandemie ist in Schleswig-Holstein weiter leicht gestiegen - auf 70,9. Am Vortag hatte die Zahl neuer Ansteckungen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen 69,6 betragen, vor einer Woche 57,6. Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand: 18.33 Uhr) wurden zuletzt innerhalb von 24 Stunden 118 neue Infektionen registriert - eine Woche zuvor waren es 74.

