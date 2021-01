Stand: 04.01.2021 07:52 Uhr Corona-News-Ticker: Impfzentren in SH nehmen Betrieb auf

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, den 4. Januar 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Prien will Schleswig-Holsteins Schulen zunächst nicht öffnen

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) will Schleswig-Holsteins Schulen bei einer Verlängerung des Lockdowns zunächst weiter geschlossen lassen. "Angesichts des Infektionsgeschehens und der unsicheren Datenlage bin ich Schulöffnungen im Präsenzunterricht zum 11. Januar gegenüber sehr skeptisch", sagte sie der "Bild"-Zeitung (Montagsausgabe). "Jetzt kommt es darauf an, die Fortschritte des digitalen Lernens auszuschöpfen." Es sei richtig, dass auch Schulen einen Beitrag leisten müssen, wenn der Lockdown verlängert werde. An den Schulen in Schleswig-Holstein soll es zum Start am Donnerstag und Freitag Distanzlerntage geben. Offen ist noch, in welchem Umfang und ab wann es nach den Ferien Präsenzunterricht geben wird.

9.847 Neuinfektionen und 302 neue Todesfälle gemeldet

Die deutschen Gesundheitsämter haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 9.847 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Außerdem wurden 302 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet, wie das RKI am Montagmorgen bekanntgab. Eine Interpretation der Daten bleibt weiter schwierig, weil um Weihnachten und den Jahreswechsel Corona-Fälle laut RKI verzögert entdeckt, erfasst und übermittelt wurden. Der Höchststand von 1.129 neuen Todesfällen war am Mittwoch (30. Dezember) erreicht worden. Bei den binnen 24 Stunden registrierten Neuinfektionen war mit 33.777 am 18. Dezember der höchste Wert gemeldet worden - darin waren jedoch 3.500 Nachmeldungen enthalten. Die Zahl der binnen sieben Tagen an die Gesundheitsämter gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag am Montagmorgen bei 139,4. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden.

Weil regt Überarbeitung von Schuldenbremse in Corona-Krise an

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) befürchtet, dass die Schuldenbremse öffentliche Investitionen auf dem Weg der wirtschaftlichen Erholung nach der Corona-Krise abwürgt. "Meine Sorge ist: Wir werden infolge von Corona und der Wirtschaftskrise in den nächsten Jahren deutliche Lücken in den öffentlichen Haushalten haben." In weiten Teilen des Landeshaushalts gebe es aber keine nennenswerten Spielräume für Konsolidierungsmaßnahmen. Das gelte etwa für Polizei, Schulen und Hochschulen. Dies seien aber gleichzeitig diejenigen Bereiche, die den Löwenanteil eines Landeshaushalts ausmachten. "Damit wächst das Risiko, dass gerade bei den Investitionen Abstriche zu machen sind", sagte Weil. Darum sei er dafür, die Schuldenbremse zu überarbeiten, "insbesondere was die rechtliche Situation für die Länder angeht".

Schleswig-Holstein: 15 von 29 Impfzentren öffnen

Die ersten 15 von insgesamt geplanten 29 Impfzentren in Schleswig-Holstein nehmen heute den Betrieb auf. Das teilte das Gesundheitsministerium des Landes mit. Pflegekräfte und über 80-Jährige können sich dort mit Termin gegen das Coronavirus impfen lassen. Die Impfzentren sind zunächst von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Sobald ausreichend Impfstoff verfügbar ist, sollen weitere Impfzentren geöffnet und die Betriebszeiten ausgeweitet werden. Impfberechtigte können unter der Rufnummer 116 117 oder online unter www.impfen-sh.de einen Termin buchen. In den anderen norddeutschen Bundesländern sollen die Impfzentren demnächst ebenfalls öffnen.

Chemiker erklären Corona-Ausbreitung mit Experimenten

Osnabrücker Chemiker zeigen Experimente zur Corona-Ausbreitung im Internet. Mit Tonic-Water und Creme wird zum Beispiel eine Schmierinfektion sichtbar.

211 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind 211 neue Corona-Fälle amtlich registriert worden. Gestern waren es 293, am Montag vor einer Woche 202. Über die Feiertage und zur Jahreswende wurde allerdings möglicherweise weniger getestet und nicht alle Gesundheitsämter meldeten das Infektionsgeschehen vollständig. Die Zahlen sind daher nur bedingt mit denen vor Weihnachten vergleichbar. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche bezifferte Schleswig-Holsteins Regierung auf 78,2.

Althusmann kritisiert Stand der Impfungen in Niedersachsen

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann hat die bisher relativ niedrige Zahl an Impfungen in seinem Bundesland kritisiert. Es habe "Kommunikationsprobleme zwischen den Landkreisen und dem Sozialministerium" von Carola Reimann (SPD) gegeben, sagte der CDU-Politiker der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Montagausgabe). "Diese Fehler werden noch aufzuklären sein", zitiert ihn das Blatt. Althusmann ist auch stellvertretender Ministerpräsident von Niedersachsen und CDU-Landeschef. "In der Koalition sind wir uns einig, dass wir jetzt schneller werden müssen", sagte er und regte an, die Impfstrategie zu überdenken. "Vermutlich ist es klüger, den vorhandenen Impfstoff schnell zu verimpfen und nicht die zweite Dosis zurückzuhalten." Außerdem sollten die Impfzentren aus seiner Sicht anders als geplant auch am Wochenende arbeiten.

NDR.de-Ticker am Montag startet

Auch heute, am Montag, 4. Januar 2021, hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Am Sonntag wurden in Niedersachsen 619 Neuinfektionen gemeldet, in Schleswig-Holstein 293, in Hamburg 212 und in Mecklenburg-Vorpommern 109