Corona-News-Ticker: Impfzentren in Niedersachsen spritzen ohne Termin

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 5. Juli 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Einige Impfzentren in Niedersachsen impfen ohne Termin

Debatte um mögliche Strafen für Impfschwänzer geht weiter

Niedersachsen meldet neun bestätigte Neuinfektionen, Schleswig-Holstein sechs

RKI: Bundesweit 212 neue Corona-Fälle - Sieben-Tage-Inzidenz bleibt bei 5,0

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Niedersachsen: Einige Impfzentren machen spontanes Impfen möglich

Die Zeit der Warteliste für einen Impftermin in den niedersächsischen Impfzentren hat ein Ende: Viele Landkreise haben nun ausreichend Corona-Impfstoff - und versuchen möglichst viele Menschen zum Impfen zu motivieren. Im Impfzentrum in Uelzen (Stadthalle) etwa bekommen erwachsene Impfwillige von heute an montags bis freitags zwischen 13 und 15.30 Uhr auch ohne Termin eine Spritze gegen Corona - wenn genug Impfstoff vorhanden ist. Ein ähnliches Angebot gibt es bereits in Braunschweig. In Lüneburg impfen Stadt und Landkreis noch heute und morgen Menschen aus dem Kreisgebiet ohne Termin in den Räumen einer Kirchengemeinde. Auch die Verantwortlichen im Landkreis Verden gehen davon aus, dass sie ab Mitte Juli kurzfristige Impftermine vergeben können.

Stiko-Chef: Sinn von Schüler-Massentests zweifelhaft

Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission (Stiko), Thomas Mertens, zweifelt an der Sinnhaftigkeit von Massentests für Schüler. "Ich frage mich, wie wichtig es tatsächlich ist, jedes symptomlos infizierte Kind durch Testung zu entdecken", sagte Mertens der "Schwäbischen Zeitung". "Würde es möglicherweise reichen, jedes Kind mit Symptomen frühzeitig zu identifizieren und zu isolieren? Das mag zwar ketzerisch klingen, aber man sollte darüber nachdenken." Mertens betonte, alle Maßnahmen zum Infektionsschutz an Schulen sollten "auch hinsichtlich ihrer spezifischen Wirksamkeit" überprüft werden. Diese solle man "möglichst sinnvoll" einsetzen.

Ablehnende Haltung der Kommunen zu möglichen Strafen für Impfschwänzer

In der durch Äußerungen aus der schwarz-roten Koalition in Gang gekommenen Debatte über mögliche Bußgelder für Impfschwänzer haben sich kommunale Spitzenverbände klar positioniert: Sie lehnen Konsequenzen für Menschen, die ihre Impftermine verstreichen lassen, ab. "Anstatt über Strafen nachzudenken, sollten wir uns überlegen, was wir tun können, um die Impfbereitschaft weiterhin hochzuhalten", sagte der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager, der "Welt". Der Präsident des Deutschen Städtetages und Leipziger Oberbürgermeister, Burkhard Jung, bezeichnete Sanktionen demnach als "zweitbeste Lösung". Auch der Vize-Vorsitzende der FDP, Wolfgang Kubicki aus Schleswig-Holstein, spricht sich gegen entsprechende Überlegungen aus.

Inzidenz-Wert in Niedersachsen unverändert bei 3,7

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts von heute früh liegt der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert in Niedersachsen wie am Vortag bei 3,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Am Montag vor einer Woche war er mit 3,1 niedriger angegeben worden. Neun laborbestätigte Neuinfektionen wurden registriert (Vortag: 53 / Vorwoche: 11). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion wird für Niedersachsen unverändert mit 5.769 angegeben.

"Dreist" und "unsolidarisch" - Hamburg diskutiert über Impfschwänzer

Immer mehr Menschen lassen ihre bereits gebuchten Impftermine verstreichen. Gleichzeitig warten viele Menschen noch auf ihre Erstimpfung. Deshalb wird jetzt über ein Bußgeld für Impfschwänzer diskutiert.

Kassenärzte-Chef will baldiges Ende der Corona-Maßnahmen für Geimpfte

Der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, hat das Ende aller Corona-Maßnahmen für vollständig Geimpfte gefordert. "Spätestens September wird für jeden Impf-Willigen ein Impfangebot verfügbar sein, dann müssen eigentlich nahezu alle Corona-Maßnahmen weg", sagte er der "Bild"-Zeitung. "Jeder kann dann immer noch individuell entscheiden, ob er oder sie weiter Maske tragen will - Pflicht sollte es dann aber nicht mehr sein." Der Wegfall der Maßnahmen sei auch wichtig, um die Impfmoral der Bundesbürger hochzuhalten. "Mancher wird sich sonst fragen: Warum sollte ich mich impfen lassen, vielleicht zwei Tage Kopfweh oder andere Impfnebenwirkungen in Kauf nehmen und etwas für die Herdenimmunität tun, wenn ich weiterhin Maske tragen muss, nur weil sich 20 bis 30 Prozent der Leute weigern."

RKI registriert 212 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz bei 5,0

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 212 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das geht aus Zahlen vom Montagmorgen hervor, die den Stand des RKI-Dashboards von 4.40 Uhr wiedergeben. Zum Vergleich: Vor einer Woche hatte der Wert bei 219 Ansteckungen gelegen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gab das RKI mit bundesweit 5,0 an (Vortag: 5,0; Vorwoche: 5,6). Deutschlandweit wurde den Angaben zufolge binnen 24 Stunden ein Todesfall verzeichnet. Vor einer Woche waren es acht Tote gewesen.

Schleswig-Holstein: Sieben-Tage-Inzidenz nun bei 3,7

In Schleswig-Holstein sind innerhalb von 24 Stunden sechs positive Corona-Tests gemeldet worden. Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt leicht von 3,6 auf 3,7. Somit erhöht sich der Wert am fünften Tag in Folge. Die niedrigste Inzidenz im Land weist weiterhin der Kreis Dithmarschen mit 0,8 auf.

Traditioneller Hamburger Fischmarkt startet - ganz anders

Nach fast anderthalb Jahren Corona-Zwangspause hat es am Sonntag erstmals wieder den Fischmarkt im Hamburger Hafen gegeben. Aber ganz anders als in alter Tradition: ohne Marktschreier und mit viel weniger Buden. Nicht jeder kann sich mit dem abgespecktem Fischmarkt anfreunden.

VIDEO: Hamburger Fischmarkt öffnet wieder - mit leisen Tönen (2 Min)

