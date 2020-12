Stand: 27.12.2020 11:02 Uhr Corona-News-Ticker: Impfungen im Norden gestartet

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Alle Informationen zum Sonnabend finden Sie im Blog von gestern.

Das Wichtigste in Kürze:



In Niedersachsen , Schleswig-Holstein , Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg starten die Corona-Impfungen

Bestätigte Neuinfektionen: Schleswig-Holstein 229, Niedersachsen 445; bundesweit 13.755

Erste Pflegeheim-Bewohner in Hamburg geimpft

In Hamburg sind die ersten Menschen gegen das neuartige Coronavirus geimpft worden. Die erste Impfdosis bekam eine 84 Jahre alte Bewohnerin des Hospitals zum Heiligen Geist in Hamburg-Poppenbüttel. Insgesamt sollten am Sonntag rund 500 Menschen - sowohl Pflegeheimbewohner als auch Mitarbeiter - jeweils eine Spritze gegen das Virus verabreicht bekommen.

Weitere Informationen Erste Hamburgerin bekommt Corona-Schutzimpfung In Hamburg sind am Sonntag die ersten Menschen gegen das neuartige Coronavirus geimpft worden. Die erste Impfdosis bekam eine 84-Jährige. mehr

Niedersachsen meldet 445 Neuinfektionen

Das Land Niedersachsen hat im Vergleich zum Vortag 445 Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 registriert, die meisten im Landkreis Osnabrück (+109). Vor einer Woche waren es landesweit noch 1.344 neue Fälle gewesen. Allerdings wird über die Weihnachtstage nicht so viel getestet wie an normalen Wochentagen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung stieg nach Angaben des Landesgesundheitsamtes um 21 auf nun 1.796. Der Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen liegt für ganz Niedersachsen nun bei 100,1.

MV hat in Güstrow mit Impfungen begonnen

Heute hat das Impfen gegen das Coronavirus Sars-Cov-2 in Mecklenburg-Vorpommern begonnen. In einer Pflegeeinrichtung in Güstrow (Landkreis Rostock) bekamen am Morgen die ersten Bewohner eine Spritze. Insgesamt 58 ältere Menschen sollen heute dort geimpft werden. "Wir beginnen behutsam und vorsichtig", sagte Landkreissprecher Michael Fengler NDR 1 Radio MV. Knapp 1.000 Impfdosen waren am frühen Morgen im Impfzentrum in Laage eingetroffen. Auch Rostock hatte rund 1.000 Dosen bekommen.

Weitere Informationen Corona-Impfung in Mecklenburg-Vorpommern begonnen Heute hat das Impfen gegen das Coronavirus in MV begonnen. Die ersten Impfdosen waren gestern eingetroffen. mehr

Erklärvideo: Der neue Impfstoff

Heute starten die Corona-Schutzimpfungen im Norden mit dem Serum von Biontech/Pfizer. Wie der Impfstoff funktioniert, erfahren Sie in diesem Video:

MV: Weihnachts-Ausnahme für Kontakte beendet

Die dreitägige Ausnahmeregelung für Besuche über die Weihnachtsfeiertage ist beendet. Von heute an gelten in Mecklenburg-Vorpommern wieder die weitergehenden Corona-Kontaktbeschränkungen. Laut Verordnung dürfen sich Mitglieder eines Haushaltes nur mit Personen eines weiteren Haushalts treffen. Dabei darf in der Öffentlichkeit und im privaten Bereich die Zahl von fünf Personen nicht überschritten werden, Kinder bis 14 Jahre nicht mitgerechnet.

RKI registriert 13.755 neue Corona-Fälle

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) 13.755 Neuinfektionen mit dem Coronavirus innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Die Zahl der bestätigten Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung stieg um 356. Vor einer Woche waren 22.771 Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet worden.

Impfstart im Norden

Nach der bundesweiten Verteilung der ersten Coronavirus-Impfdosen starten heute auch die Nordländer mit den Impfungen. Gemäß der zuvor festgelegten Reihenfolge werden in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Bremen als erstes Bewohnerinnen und Bewohner von Alten- und Pflegeheimen sowie Medizinpersonal die schützende Impfung erhalten.

Weitere Informationen Corona: Impfungen beginnen heute in Niedersachsen Start ist in den Landkreisen Osnabrück und Cloppenburg. Die erste Charge umfasst knapp 10.000 Impfdosen. mehr

Schleswig-Holstein meldet erneut 229 Neuinfektionen

In Schleswig-Holstein sind 229 weitere Corona-Infektionen gemeldet worden, dieselbe Zahl wie am Vortag. Am Sonntag vor einer Woche waren es 431. Die Angaben sind allerdings schwer vergleichbar, weil wegen der Feiertage vermutlich weniger getestet wird und viele Gesundheitsämter neue Corona-Fälle später als gewöhnlich melden. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner gibt Schleswig-Holsteins Regierung mit 85,4 an. Sieben weitere Menschen starben an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung.

32 Corona-Fälle in Flüchtlingsunterkunft in Hamburg-Harburg

In einer Flüchtlingsunterkunft in Hamburg-Harburg ist es zu einem Corona-Ausbruch gekommen: 32 Menschen wurden positiv getestet. Die Feuerwehr brachte die Infizierten sowie 25 Familienangehörige zur Isolation in eine Unterkunft im Hamburger Stadtteil Rahlstedt. Die Einrichtung steht unter Quarantäne.

Der NDR.de Ticker am Sonntag startet

Auch am Sonntag, den 27. Dezember hält das Team von NDR.de Sie über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie heute alle wichtigen Nachrichten, außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernsehsendungen.

Am Sonnabend wurden in Niedersachsen 964 Neuinfektionen registriert, 229 in Schleswig-Holstein, 297 in Hamburg und 102 in Mecklenburg-Vorpommern. Das Bundesland Bremen meldet über die Feiertage keine Zahlen. Bundesweit wurden 14.455 neue Fälle bestätigt.