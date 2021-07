Stand: 03.07.2021 07:44 Uhr Corona-News-Ticker: Impfung mit Johnson & Johnson ohne Termin in SH

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, 3. Juli 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Freitag nachlesen.

Hamburg: Menschen halten sich an Alkoholverbot im Stadtpark

Die Hamburger Polizei hat am Freitagabend das Alkoholverbot im Stadtpark wie angekündigt konsequent umgesetzt. In der Spitze seien etwa 300 Menschen im Stadtpark gewesen, doch mit Beginn der Kontrollen wegen des Alkoholverbots um 21 Uhr habe sich der Park recht schnell geleert. Kurz vor Mitternacht sprach ein Polizeisprecher von einer "absoluten Null-Lage", es seien keine Menschen mehr dort. An den vergangenen Wochenenden hatte die Polizei den Stadtpark mehrfach geräumt. Mehrere Hundert überwiegend junge Männer hatten nach Angaben von Innensenator Andy Grote (SPD) nicht nur gegen Corona-Regeln verstoßen, sondern auch Straftaten wie Körperverletzungen, Landfriedensbruch und Sexualdelikte begangen.

49 Neuinfektionen in Niedersachsen - Inzidenz steigt leicht auf 3,4

Das Robert Koch-Institut hat 49 labordiagnostisch bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Niedersachsen gemeldet (Vortag: 52, Vorwoche 29). Landesweit gab es laut RKI innerhalb eines Tages keine weiteren Todesfälle. Die Gesamtzahl der Menschen, die in Niedersachsen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben sind, liegt damit weiterhin bei 5.769. Seit dem Beginn der Pandemie wurden in Niedersachsen 261.155 Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt im Landesdurchschnitt jetzt bei 3,4 Fällen je 100.000 Einwohner (Vortag: 3,3 Fälle).

RKI meldet niedrigste bundesweite Corona-Inzidenz seit fast einem Jahr

Erstmals seit rund elf Monaten ist die Corona-Inzidenz in Deutschland unter 5 gefallen. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den bundesweiten Wert heute früh mit 4,9 an (Vortag 5,0; Vorwoche 5,9). Zuletzt hatte der Wert am 30. Juli 2020 mit 4,8 unter der 5er-Schwelle gelegen. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten zudem binnen eines Tages 671 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren 592 Ansteckungen registriert worden. Deutschlandweit wurden nach diesen Angaben binnen 24 Stunden 16 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 68 gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3.730.353 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die Zahl der Menschen, die an oder mit einer nachgewiesenen Infektion mit dem Virus gestorben sind, stieg auf 91.023. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

SH: 17 Neuinfektionen gemeldet - Inzidenz bei 3,5

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein bleibt auf niedrigem Niveau. Nach Angaben der Landesmeldestelle liegt sie bei 3,5, also minimal höher als am Vortag (3,4). Die Zahl der Neuinfektionen wurde mit 17 angegeben (Vortag: 14). Vor einer Woche waren 14 Neuinfektionen registriert worden, die Inzidenz lag bei 3,3. Es wurden keine weiteren Corona-Toten gemeldet, die Gesamtzahl im Bundesland blieb daher bei 1.623. Im Krankenhaus wurden am Freitag den Angaben nach 14 Covid-19-Erkrankte behandelt, zwei weniger als am Vortag. Elf Patienten lagen auf der Intensivstation, acht wurden beatmet.

SH: Impfung mit Johnson & Johnson ohne Termin am Wochenende möglich

Heute und morgen ist in Schleswig-Holstein an bestimmten Orten eine Impfung mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson ohne Termin möglich. Das Land hat 25.000 Impfdosen für diese Aktion zur Verfügung gestellt. Bei dem Impfstoff des US-Konzerns Johnson & Johnson und seiner Tochterfirma Janssen aus Belgien handelt es sich um einen Vektor-Impfstoff. Im Unterschied zu den anderen Impfstoffen wird von diesem nur eine Spritze für den vollen Impfschutz benötigt. Das Vakzin ist für Personen ab 18 Jahren zugelassen, die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt es aber ab einem Alter von 60 Jahren.

Warnemünder Woche beginnt mit abgespecktem Programm

Mit einem im Vergleich zu den Vorjahren deutlich reduzierten Kultur- und Unterhaltungsprogramm beginnt heute Nachmittag um 14 Uhr die 83. Warnemünder Woche. Wegen der Corona-Pandemie können traditionelle Programmpunkte wie der Eröffnungsumzug "Niege Ümgang", der Trachtenumzug oder auch das gemeinsame Shanty-Singen nicht stattfinden. So bleibt die Eröffnungszeremonie im Kurhausgarten, an der die Bürgerschaftspräsidentin Regine Lück teilnimmt. Um 19 Uhr ist ein festliches Eröffnungskonzert in der Warnemünder Kirche geplant. Um die Hygienemaßnahmen einhalten zu können, ist die Zahl der Buden und Stände verkleinert worden.

Nord-Länder wollen Stiko-Empfehlung umsetzen

Die Bundesländer wollen die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) zu AstraZeneca schnell umsetzen. Sie sieht vor, nach einer Erstimpfung mit AstraZeneca als zweite Dosis eines der beiden mRNA-Vakzine von Biontech/Pfizer oder Moderna zu verwenden. Auch Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern kündigten gestern bereits entsprechende Maßnahmen an. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte nach Beratungen mit den Ländern am Freitag, eine derartige Kombination sei besonders wirksam. Sie biete einen sehr, sehr hohen Impfschutz. Spahn rief die Bürger auf, nicht auf die Zweitimpfung zu verzichten - vor allem mit Blick auf die besonders infektiöse Delta-Variante des Coronavirus. Je mehr Impfungen im Sommer, desto besser werde der Herbst, so der Gesundheitsminister.

NDR.de Live-Ticker am Sonnabend startet

NDR.de wünscht einen guten Morgen und einen schönen Start ins Wochenende! Wir halten Sie auch am heutigen Sonnabend, 3. Juli, über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.