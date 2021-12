Stand: 06.12.2021 16:56 Uhr Corona-News-Ticker: Impfstation im Zoo Hannover eröffnet

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Montag, 6. Dezember 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

639 Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern gemeldet

Die Behörden haben in Mecklenburg-Vorpommern 639 neue Corona-Fälle registriert (Vortag: 305; Vorwoche: 707). Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen auf 441 (Vortag: 440,2; Vorwoche: 402) und die Hospitalisierungsrate liegt bei 7,8. Sieben weitere Todesfälle wurden im Zusammenhang mit dem Coronavirus bestätigt.

EMA genehmigt Medikament RoActemra bei schwerer Covid-19-Erkrankung

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat den Einsatz des Roche-Medikaments RoActemra zur Behandlung von schweren Covid-19-Erkrankungen bei Erwachsenen gebilligt. Das Mittel könne demnach bei Patientinnen und Patieten eingesetzt werden, die unter anderem zusätzlichen Sauerstoff oder Beatmung benötigen. Das Roche-Medikament ist in der EU bereits für die Behandlung von Entzündungskrankheiten wie rheumatoide Arthritis zugelassen. In einer Studie hatte der Wirkstoff das Sterberisiko bei schweren Covid-Erkrankungen gesenkt, die Genesungszeit verkürzt und den Bedarf an Beatmungsgeräten verringert.

Impf-Anmeldungen in MV auch wieder über Online-Portal möglich

Impfwillige in Mecklenburg-Vorpommern können sich nun über ein Online-Portal über freie Impfaktionen informieren und auch Impftermine vereinbaren. Die Terminvergabe gelte sowohl für Erst- und Zweit-, als auch für Auffrischungsimpfungen, teilte das Gesundheitsministerium in Schwerin mit. Die Bestätigung erfolge per E-Mail. Die dritte Spritze gebe es in den Impfstützpunkten des öffentlichen Gesundheitswesens aber frühestens sechs Monate nach der letzten Covid-19-Impfung. In Arztpraxen erfolgt diese teilweise auch früher.



Wegen der gestiegenen Nachfrage waren die kommunalen Impfstützpunkte wieder hochgefahren und zusätzliche Impfstellen eingerichtet worden. Allerdings gab es Klagen, dass die zentrale Impfhotline (0385/20271115) zur Terminvergabe wegen Überlastung oft nur schwer erreichbar war. Das Online-Portal soll nun Abhilfe schaffen. Ex-Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) bemängelte, dass der Start des Portals mit einwöchiger Verzögerung erfolgt sei und es teilweise auch Probleme bei der Nutzung gebe.

Niedrigschwellige Impfangebote sollen aus der Krise helfen

Wohnungs- und obdachlose Menschen haben sich am Montag im Kontaktladen Mecki des Diakonischen Werkes Hannover gegen Corona impfen lassen. Bei der Aktion wurden bis zu 200 Impfdosen verimpft. In Neubrandenburg sind viele Menschen dafür, dass auch in Apotheken geimpft wird. Auch der Marburger Bund fordert mehr Impfangebote.

VIDEO: Corona: Politik möchte alle Bürger erreichen und schnell boostern (2 Min)

Mehr als 1.700 Menschen bei Aktion des Bistums Osnabrück geimpft

Bei einer Impfaktion des katholischen Bistums Osnabrück haben sich am Wochenende im Forum am Dom in Osnabrück mehr als 1.700 Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen. Rund 40 Helferinnen und Helfer aus dem Generalvikariat und dem Caritasverband hätten sich dabei ehrenamtlich engagiert, teilte das Bistum mit. Das medizinische Personal des Schmerztherapiezentrums Dr. Brau & Michel sei an neun Impfstraßen zum Einsatz gekommen. Auch in Gemeindehäusern und anderen kirchlichen Räumen wurde den Angaben zufolge in den vergangenen Tagen und Wochen geimpft. Bischof Franz-Josef Bode erneuerte seinen Aufruf zur Impfung: "Das Gebot der Nächstenliebe fordert uns zu beherztem Handeln auf. Also nutzen wir den Schutz der Impfung für uns und andere!"

Impfstation für Kinder und Erwachsene im Zoo Hannover eröffnet

Seit heute ist die Impfstation im Zoo Hannover geöffnet. Im ehemaligen Regenwald-Panorama wird montags bis freitags täglich zwischen 16.30 Uhr und 20 Uhr gegen das Coronavirus geimpft, wie die Region Hannover mitteilte. Das Angebot starte zunächst ohne Terminvergabe. Angeboten werden sollen sowohl Erst- als auch Zweit- und Booster-Impfungen. Von den insgesamt zehn geplanten Impfplätzen seien in Zukunft mindestens vier ausschließlich für Kinder zwischen fünf und elf Jahren vorgesehen. Aktuell warte man noch auf die Zulassung durch die Ständige Impfkommission (Stiko), teilte eine Sprecherin mit. Unter Zwölfjährige, die innerhalb der ersten vier Wochen nach der Impfstoff-Freigabe kommen, erhalten für sich und ihre Familien Freikarten für einen Zoobesuch in der laufenden Wintersaison. Das Regenwald-Panorama war Ende 2020 geschlossen worden. Es liegt außerhalb des Zoos. Wer sich impfen lassen möchte, muss keinen Zoo-Eintritt zahlen.

Corona-Ausbruch in JVA Hannover-Hainholz

Durch einen Corona-Ausbruch in der Haftanstalt Hannover-Hainholz sind zwölf Häftlinge infiziert worden. Bei einem 13. Häftling sei die Bestätigung der Infektion durch einen PCR-Test erwartbar, nachdem schon ein Schnelltest positiv ausgefallen sei, sagte heute der Leiter der Justizvollzugsanstalt (JVA), Matthias Bormann. Seit vergangenem Donnerstag seien 60 Gefangene einschließlich der Infizierten in einem Haus der Anstalt in Einzelquarantäne. Sie hätten keinen Kontakt untereinander. Dies werde voraussichtlich bis Anfang kommender Woche dauern. Andere Häuser seien nicht betroffen. Das Virus wurde laut Bormann durch einen externen Mitarbeiter der Gefangenenbetreuung eingeschleppt. Der Mann sei vollständig geimpft gewesen, es habe bei ihm einen Impfdurchbruch gegeben. Auch fünf der infizierten Gefangenen seien vollständig geimpft. Aufgrund der Impfung gebe es nur milde Verläufe.

Fachkräftemangel führt zu Schließungen von Intensivstationen

In Ostfriesland melden immer wieder Krankenhäuser ihre Notaufnahmen und Intensivstationen ab - weil sie voll sind. Der Grund dafür sei das fehlende Personal, heißt es von den Kliniken Aurich-Emden-Norden. Hinzu komme, dass es nach den drei Wellen der Corona-Pandemie immer schwieriger für die Krankenhäuser werde, Fachkräfte zu halten. Die Konsequenz: Rettungsdienste müssen dann weite Strecken bis zur nächsten freien Klinik fahren.

Fünf Tage "orange": Lockerungen in Schwerin und Nordwestmecklenburg

Weil sowohl im Landkreis Nordwestmecklenburg als auch in der kreisfreien Stadt Schwerin die Corona-Ampel mehr als fünf Tage infolge auf "orange" stand, treten dort nun wieder Lockerungen in Kraft. In allen anderen Kreisen und kreisfreien Städten in Mecklenburg-Vorpommern war die Warnampel hingegen keine fünf Tage am Stück "orange". Deshalb ändert sich dort nichts und es bleiben die "roten" Regelungen bestehen.

Nach den geltenden Corona-Regeln der Warnstufe "orange" wird die 2G-Plus-Regel auf Weihnachtsmärkten nun wieder durch eine 2G-Regel ersetzt. Das bedeutet, dass Geimpfte und Genesene ohne einen tagesaktuellen Corona-Test auf den Weihnachtsmarkt dürfen. In der Region ist jedoch der letzte große Weihnachtsmarkt in Wismar. In Innenbereichen wie der Gastronomie, in Fitnessstudios oder bei Veranstaltungen bleibt jedoch die 2G-Plus-Regel auch bei Warnstufe "orange" bestehen.

Zunahme von Impfungen in Arztpraxen in Niedersachsen

In niedersächsischen Arztpraxen haben sich in der vergangenen Woche deutlich mehr Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen als zuvor. Laut Kassenärztlicher Vereinigung Niedersachsen (KVN) waren es 393.000 Impfungen. Mit 330.000 waren demnach ein Großteil Auffrischungsimpfungen. In der Woche zuvor waren es den Angaben nach insgesamt fast 290.000 Corona-Schutzimpfungen in Arztpraxen, die Woche davor etwa 180.000.

Bremen: 2G-Regelung im Handel und Maskenpflicht in allen Schulen

Im Bundesland Bremen ist heute eine neue Corona-Verordnung mit mehreren Verschärfungen für Ungeimpfte in Kraft getreten. In der derzeitigen Warnstufe zwei dürfen nur Geimpfte und Genesene im Einzelhandel einkaufen (2G), davon ausgenommen sind Geschäfte des täglichen Bedarfs. In der Innenstadt wurden zur Kontrolle die Armbändchen genutzt, die auch für den parallel veranstalteten Weihnachtsmarkt ausgegeben werden. Ebenso sollten Armbändchen, die Geschäfte des Einzelhandels ausgeben, auf dem Markt und in anderen Stadtteilen anerkannt werden, um Mehrfachkontrollen zu vermeiden. "Selbstverständlich ist aber auch in den Geschäften eine 2G-Prüfung für das einmalige Betreten möglich", hieß es von der Wirtschaftsbehörde. Außerdem muss in den Schulen künftig in allen Jahrgängen Maske getragen werden; bislang waren die Grundschulen ausgenommen. Ungeimpfte dürfen sich nur noch mit dem eigenen Hausstand und zwei weiteren Personen eines anderen Hausstandes treffen.

Ausnahmen von Besuchsverboten: Niemand soll einsam sterben müssen

Wegen der Corona-Einschränkungen sind in der Vergangenheit Menschen einsam im Krankenhaus gestorben. Das wollen Ärzte und Patientenschützer jetzt verhindern - durch Ausnahmen von den Besuchsverboten. Denn wegen der erneut akuten Corona-Lage gelten in Niedersachsen unter anderem in der Region Hannover, in Göttingen und Braunschweig wieder Besuchsverbote in den Kliniken. Auf der Intensiv- oder Palliativstation gebe es aber Ausnahmeregelungen, sagte der Sprecher des Klinikverbunds Diakovere, Matthias Büschking. Es dürfe nicht wieder vorkommen, dass Menschen ohne jede Begleitung sterben, sagte er. Auch Patienten in Hospizen dürfen weiterhin Besuch bekommen - vorausgesetzt die Besuchenden sind geimpft oder genesen und weisen zusätzlich einen aktuellen negativen Corona-Test vor (2G-Plus).

"Rechtsextreme Ideologie" bei einem Teil der Corona-Maßnahmengegner

"Widerwärtig und unanständig", so nannte Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) den Fackelaufmarsch vor ihrem Privathaus in Grimma. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) fühlt sich an die dunkelsten Stunden der deutschen Geschichte erinnert. Der Corona-Protest radikalisiert sich zusehends. Der Soziologe Johannes Kiess von der Universität Leipzig sieht bei diesem Teil der Demonstranten "Wut, Agression und eine fest verankerte rechtsextreme Ideologie".

AUDIO: Interview: Wie radikal gehen Corona-Leugner und Impfgegner vor? (6 Min) Interview: Wie radikal gehen Corona-Leugner und Impfgegner vor? (6 Min)

FDP in Niedersachsen kritisiert 2G im Einzelhandel

Die 2G-Regel für den Einzelhandel stößt bei der FDP im Niedersächsischen Landtag auf Ablehnung. In den Geschäften im Land sehe man kein erhöhtes Infektionsgeschehen, sagte Fraktionschef Stefan Birkner. Mit FFP2-Masken sei das Einkaufen sicher, die bisherigen Corona-Regeln hätten sich bewährt. Der Ausschluss von Ungeimpften selbst mit Test entspreche vielleicht den Bedürfnissen in Sachsen und Bayern, müsse aber nicht in Niedersachsen gelten. "Da geht es gar nicht mehr um Infektionsschutz, sondern nur noch darum, den Leuten das Leben unbequem zu machen", kritisierte Birkner.

420 neue Corona-Fälle in Hamburg - Inzidenz steigt

Nach Angaben der Sozialbehörde sind am Montag 420 neue Corona-Fälle in Hamburg registriert worden. Das sind 151 Neuinfektionen weniger als am Sonntag, aber 151 mehr als am Montag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg von 237,5 auf 245,5. Am Montag vor einer Woche lag der Inzidenzwert bei 233,7.

Nur noch 100 Apotheken in SH bieten Schnelltests

Seit Mitte November sind die Corona-Schnelltests wieder kostenlos und werden aufgrund von 3G-, 2G- sowie 2G-Plus-Regelungen häufiger benötigt als in den Wochen zuvor. Doch gibt es auch in Schleswig-Holstein weniger Testanbieter, auch unter den Apotheken. Im Sommer beteiligten sich noch rund 600 Apotheken, dann wurden die Tests kostenpflichtig, die Nachfrage sank drastisch und viele Apotheken stellten ihr Angebot ein. Jetzt, wo die Nachfrage deutlich gestiegen ist, seien es nur noch knapp 100 Apotheken im Land, die die sogenannten Bürgertests anbieten, teilte die Apothekerkammer Schleswig-Holstein mit. Dabei schafft eine Apotheke zwischen 20 und 50 Abstrichen am Tag. Doch laut Kammer hakt es an einigen Stellen: Zum einen gibt es noch immer nicht ausreichend Antigen-Schnelltests auf dem Markt. Zum anderen ist das Testen für viele Apotheken sehr aufwendig. Und andere Aufgaben haben gerade Vorrang. So bereiten sich viele Filialen lieber auf ihr Impfangebot vor.

Hamburger Clubkombinat: 2G-Plus führt zu weniger Besuchern

Die seit dem Wochenende geltenden schärferen Corona-Regeln machen Hamburgs Musikclub-Betreibern schwer zu schaffen. "Insbesondere bei 2G-Plus-Veranstaltungen ist ein fortwährender Einbruch bei den Gästezahlen zu verzeichnen", sagte der Geschäftsführer des Clubkombinats, Thore Debor. Es mangele augenscheinlich an Test-Kapazitäten und Besuchervertrauen. "Viele Konzerte und Tourneen sind reihenweise abgesagt und das Veranstaltungsjahr 2021 nahezu vorzeitig gelaufen", sagte Debor. Die ersten Musikclubs stellten ihr Programm unter diesen Rahmenbedingungen inzwischen eigenständig ein und riskierten damit erneut einen Aderlass beim Personal. Seit Sonnabend gilt in Clubs und allen anderen Lokalen, wo getanzt wird: Nur Geimpfte oder Genesene kommen rein und müssen zusätzlich einen aktuellen negativen Corona-Test vorlegen.

Lauterbach soll Gesundheitsminister werden

Der Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach (SPD) soll neuer Bundesgesundheitsminister werden. "Die meisten Bürgerinnen und Bürger haben sich gewünscht, dass der neue Gesundheitsminister vom Fach ist und dass er Karl Lauterbach heißt", sagte der designierte neue Bundeskanzler Olaf Scholz heute bei der Vorstellung der SPD-Ministerriege in Berlin. Lauterbach bedankte sich für die Zustimmung und das Vertrauen. "Mit uns wird es keine Leistungskürzungen im Gesundheitswesen geben", kündigte Lauterbach an. Und: "Wir werden den Kampf gegen die Pandemie gewinnen." Für künftige Pandemien werde man zudem besser aufgestellt sein.

AUDIO: Interview: SPD benennt ihre Ministerinnen und Minister (9 Min) Interview: SPD benennt ihre Ministerinnen und Minister (9 Min)

Fernfahrer beklagen mangelnde Testmöglichkeiten

Lkw-Fahrer im internationalen Verkehr stellen die Corona-Bestimmungen oft vor große Herausforderungen. Der Pole Lukasz Szynkarek etwa ist bereits zweifach geimpft, mit Biontech. Auch einen digitalen Impfpass hat er, allerdings auf der Smartphone-App der polnischen Regierung. Nicht alle Firmen erkennen dieses Zertifikat an - manchmal braucht er dann noch einen zusätzlichen Schnelltest. Doch diese sind mitunter schwer zu bekommen. NDR Info hat Lkw-Fahrer auf Raststätten und Autohöfen an der A2 in Niedersachsen besucht.

AUDIO: Fernfahrer beklagen mangelnde Corona-Testmöglichkeiten (4 Min) Fernfahrer beklagen mangelnde Corona-Testmöglichkeiten (4 Min)

Nur wenig Verstöße gegen 2G- und 2G-Plus-Regeln in Hamburg

Seit Sonnabend gilt in Hamburg eine verbindliche 2G-Regel und Maskenpflicht etwa in Bars und Restaurants. In Clubs und Diskotheken gilt seitdem sogar 2G-Plus: Überall wo getanzt wird, müssen Besucherinnen und Besucher zusätzlich zu ihren Impf- oder Genesenen-Bescheinigungen einen negativen Corona-Test vorlegen. Die Polizei hat die Einhaltung der Regeln am Wochenende kontrolliert - zusammen mit dem Gesundheitsamt. Allerdings laut Polizei "mit Augenmaß". So blieb es häufig bei Ermahnungen. Das Ergebnis: Die meisten Feiernden sowie Betreiberinnen und Betreiber auf St. Pauli und in der Schanze haben sich an die neue Corona-Verordnung gehalten. Lediglich vereinzelt gab es Verstöße. So musste ein Kneipenwirt auf der Großen Freiheit die Hälfte der Gäste nach Hause schicken, weil der Laden zu voll war.

Illegale Party in Neubrandenburg aufgelöst

In Neubrandenburg hat die Polizei eine illegale Party aufgelöst. Die Feier mit knapp 100 Teilnehmern war nicht angemeldet und wegen der aktuellen Corona-Infektionslage im Kreis Mecklenburgische Seenplatte sind derartige Veranstaltungen auch nicht zulässig. Ein Zeuge hatte sich in der Nacht zu Sonntag bei der Polizei gemeldet und auf die Feier hingewiesen. Getroffen hatten sich die jungen Leute im Alter von 16 bis 21 Jahren in einer leer stehenden Baracke in einem Gewerbepark. Die Polizei beendete die Veranstaltung und nahm die Personalien des Organisators sowie der Teilnehmer auf.

Erster Tag mit 2G im Hamburger Einzelhandel: Besser als erwartet

Hamburgs Einzelhändlerinnen und -händler hatten große Sorge vor der 2G-Regel. Wenn nur noch Genesene und gegen Corona Geimpfte ins Geschäft dürfen, muss das kontrolliert werden - und führt eventuell zu längeren Schlangen. Nach dem Auftakt am Wochenende gibt es nun aber teilweise Entwarnung. Die Kundschaft kam trotzdem. Und die Wartezeit vor den Läden war dank manch guter Idee nicht sonderlich lang.

Kinos in MV fordern Umbau des Hilfsprogramms für Filmtheater

Angesichts eingebrochener Besucherzahlen infolge der 2G-Plus-Regel im Kultur- und Freizeitbereich fordert die Kinobranche vom Land Mecklenburg-Vorpommern den Umbau des im Sommer aufgelegten "Cinema-Contra-Corona-Programms". Der Geschäftsführer der gemeinnützigen Filmland Mecklenburg-Vorpommern GmbH, Volker Kufahl, sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Das Hilfsprogramm basierend auf verkauften Eintrittskarten ergibt in der aktuellen Situation keinen Sinn, dafür Soforthilfen für die Kinos." In Kultur- und Freizeitstätten in MV gilt seit vergangener Woche in Innenräumen die 2G-Plus-Regel. Das heißt, nur Geimpfte und Genesene mit einem zusätzlichen Negativtest haben Zutritt. In Theatern und Kinos gingen daraufhin die Besucherzahlen zurück. Viele Kinos spielten nur noch tageweise, berichtete Kufahl. Die Testinfrastruktur sei mangelhaft, wodurch sich potenzielle Kinogänger nicht "freitesten" könnten - selbst wenn sie wollten. Das von Bettina Martin (SPD) geführte Kulturministerium verwies auf eine Vielzahl von Hilfen für den Kulturbereich.

Sieben-Tage-Inzidenz in Niedersachsen leicht gestiegen

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat heute früh auch die aktuellen Corona-Zahlen für das Bundesland Niedersachsen veröffentlicht. Demnach wurden von den Gesundheitsämtern 1.053 Neuinfektionen registriert - am Vortag waren es 2.117, am Montag vor einer Woche 1.038. Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg binnen 24 Stunden leicht von 203,5 auf 204,6 (Vorwoche: 217,4). Es wurde ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion gemeldet, die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie beträgt in Niedersachsen jetzt 6.432.

Ärztevertreter fordern mehr Impfangebote an Wochenenden

Ärztevertreter fordern mehr Impfangebote an den Wochenenden. "Die Menschen haben am Samstag und Sonntag Zeit und würden sich auch in viel größerer Zahl boostern lassen, wenn sie dafür nicht stundenlang in der Kälte anstehen müssten", sagt Susanne Johna, Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Man dürfe jetzt keine Kosten und Mühen scheuen, um die Impfkampagne voranzubringen. Bis Weihnachten etwa 30 Millionen Impfungen zu erreichen könne nur gelingen, wenn die Verteilung des Impfstoffs besser funktioniere, weitere Impfzentren reaktiviert würden und "wir auch am Wochenende impfen, was das Zeug hält".

Weil schlägt erneut Kontaktbeschränkungen nach Weihnachten vor

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) will in der nächsten Bund-Länder-Runde am kommenden Donnerstag über Kontaktbeschränkungen auch für Geimpfte in der Zeit nach Weihnachten sprechen. In einem Interview in der "Welt" erneuerte er seinen Vorschlag einer Kontaktpause über Neujahr: "Klar ist, dass es über Weihnachten zahlreiche Familienkontakte geben wird. Die werden nach aller Erfahrung auch wieder für eine Reihe von Ansteckungen sorgen. Es ist also eine Überlegung wert, ob man die damit verbundene Infektionsdynamik nicht durch eine begrenzte Auszeit abmildern sollte." Schon Ende November hatte Weil in Interviews eine "verlängerte Weihnachtspause" ins Gespräch gebracht.

RKI meldet 27.836 neue Corona-Fälle bundesweit - Inzidenz bei 441,9

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist laut den heute früh veröffentlichten aktuellen Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) innerhalb von 24 Stunden leicht gestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche liegt demnach bei 441,9. Zum Vergleich: Gestern hatte der Wert bei 439,2 gelegen, vor einer Woche bei 452,4 (Vormonat: 183,7). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 27.836 Corona-Neuinfektionen. Vor genau einer Woche waren es 29.364 Ansteckungen gewesen. Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge 81 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Coronavirus-Infektion verzeichnet. Die Gesamtzahl stieg damit auf 103.121. Ein aktueller Wert für die Hospitalisierung, also die Zahl der in Kliniken aufgenommenen Corona-Patienten je 100.000 Einwohner, wird nach dem Wochenende erst voraussichtlich im Laufe des Vormittags veröffentlicht. Zuletzt lag er am Freitag bundesweit bei 5,52. Bei Überschreitung der Grenzwerte 3, 6 und 9 in den Bundesländern können dort jeweils schärfere Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie verhängt werden.

Universität Hamburg wechselt in 2G-Lehrbetrieb

Die Universität Hamburg wechselt angesichts steigender Corona-Zahlen heute in den 2G-Lehrbetrieb. Damit dürfen nur noch Geimpfte und Genesene an Präsenzveranstaltungen teilnehmen. Ungeimpften solle bei Bedarf aber ein Ersatzangebot gemacht werden, teilte die Hochschule mit. Den Lehrenden sei nach wie vor selbst überlassen, ob sie ihre Veranstaltungen in Präsenz, digital oder hybrid umsetzen wollen. Lehrveranstaltungen mit praktischen Anteilen, wie etwa Labortätigkeiten, können den Angaben zufolge vorerst weiter unter 3G-Vorgaben stattfinden - also geimpft, genesen oder frisch negativ getestet.

Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt leicht auf 143,7

Die Corona-Wochen-Inzidenz ist in Schleswig-Holstein wieder leicht von 142,1 auf jetzt 143,7 gestiegen. Zuvor war der Wert, der die erfassten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in einer Woche angibt, mehrere Tage in Folge gesunken. Im Vergleich der Bundesländer hat Schleswig-Holstein laut Robert Koch-Institut (RKI) noch immer die geringste Sieben-Tage-Inzidenz. Die Landesbehörden registrierten 246 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Am gleichen Tag vor einer Woche waren es 224 Neuansteckungen gewesen. Die Hospitalisierungsinzidenz beträgt weiterhin 3,26. Sie besagt, wie viele Corona-Kranke innerhalb einer Woche je 100.000 Menschen in Kliniken kamen. 184 Corona-Patienten wurden im Krankenhaus behandelt. Davon befanden sich 54 auf den Intensivstationen; 32 dieser Schwerkranken mussten beatmet werden.

Maßnahmen für viele Pflegeheime nicht ausreichend

Die Vorgaben der Politik reichen vielen Pflegeheimen nicht aus. Sie wünschen sich ein einheitliches Vorgehen der Behörden. Flächendeckende Tests für alle Bewohner und vorübergehende Besuchsverbote sind dabei selbstergriffene Maßnahmen, wie ein Blick nach Niedersachsen zeigt.

VIDEO: Pflegeheime weiten Corona-Schutzmaßnahmen freiwillig aus (4 Min)

