Corona-News-Ticker: Impfstart für Erzieherinnen in MV

Regierung und Parlament in Schwerin beraten über Corona-Kurs

Ab 10 Uhr live : Sondersitzung des Niedersächsischen Landtags

MV: Erste Lehrkräfte und Erzieherinnen werden geimpft

Schleswig-Holstein meldet 219 neue Fälle

Lockerungen in Vorpommern-Greifswald

Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz des Landkreises Vorpommern-Greifswald gestern den zehnten Tag in Folge unter 150 lag, gelten ab heute lockerere Corona-Regeln. Menschen aus anderen Kreisen dürfen wieder einreisen. Für die Schulklassen eins bis sechs gilt laut Landkreis freiwillige Präsenz. Auch für Abschlussklassen soll Präsenzunterricht ermöglicht werden. Zudem können Eltern, die nicht in systemrelevanten Berufen arbeiten oder von sonstigen Ausnahmen erfasst sind, ihre Kinder wieder zur Betreuung geben. Sie sind dennoch dazu angehalten, ihre Kinder möglichst zu Hause zu betreuen.

Niedersachsens Landtag berät über Corona-Maßnahmen

Niedersachsens Landtag kommt heute zu einer Corona-Sondersitzung zusammen. Zwei Tage nach dem Corona-Gipfel der Ministerpräsidentinnen und -präsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) debattiert das Landesparlament über die neuen Regeln und die angepeilten stufenweisen Lockerungen. Zudem soll in der Landtagssitzung die neue Gesundheitsministerin Daniela Behrens vereidigt werden. Sie tritt mitten in der Corona-Krise die Nachfolge von Carola Reimann (SPD) an, die am Montag ihren Rücktritt aus gesundheitlichen Gründen bekannt gegeben hatte. NDR.de überträgt ab 10 Uhr live.

MV: Erste Impfaktionen für Erzieherinnen und Lehrkräfte

In Mecklenburg-Vorpommern werden heute die ersten Erzieher und Erzieherinnen sowie Lehrkräfte gegen das Coronavirus geimpft. Im Impfzentrum in Ludwigslust sind rund 170 Erzieher aus der Region angemeldet. In einer Schule in Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) werden rund hundert Erzieherinnen, Lehrer und Betreuer aus Einrichtungen der Diakonie erwartet. Sie bekommen den AstraZeneca-Impfstoff, den die Landesregierung am Dienstag auf Drängen der Kommunen unter anderem für die nächste Gruppe von Impfberechtigten freigegeben hat, zu der auch Lehrkräfte sowie Erzieher und Erzieherinnen gehören.

Mit Auflagen: Einzelhandel in Schleswig-Holstein darf Montag wieder öffnen

In Schleswig-Holstein darf der Einzelhandel - unter Auflagen - vom kommenden Montag an wieder öffnen. Das kündigte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) gestern im Kieler Landtag an. Wie bereiten sich die Unternehmer in Lübeck darauf vor? Und haben sie Sorge, dass es zu einer Art "Einkaufstourismus" kommt und Kunden aus dem Umland oder gar aus Hamburg anreisen?

VIDEO: Schleswig-Holstein öffnet: Kommt ein Ansturm der Tagesgäste? (2 Min)

Mecklenburg-Vorpommern will weiteren Corona-Kurs abstecken

Mecklenburg-Vorpommerns Landtag und Landesregierung beraten heute über die Umsetzung der jüngsten Bund-Länder-Beschlüsse. Am Vormittag kommt das Parlament zu einer weiteren Sondersitzung zusammen. Für den Nachmittag ist erneut ein virtueller MV-Gipfelder Regierung mit Wirtschafts- und Kommunalverbänden geplant. Bund und Länder hatten am Mittwoch angesichts zuletzt wieder gestiegener Infektionszahlen vereinbart, den Lockdown bis zum 28. März fortzuführen, zugleich aber einen Stufenplan für Lockerungen beschlossen. Demnach dürfen Läden von Montag an wieder für Kunden öffnen, regional abgestuft nach Sieben-Tage-Inzidenz und vielerorts nur nach Anmeldung. Nach Einschätzung des Einzelhandelsverbandes übersteigt der erforderliche Aufwand für viele Händler den zu erwartenden Nutzen. Etwa 200 Betroffene wollen am Morgen vor dem Sitz des Landtags für weitergehende Öffnungsmöglichkeiten demonstrieren. Der Protest wird auch vom Tourismus- sowie vom Hotel- und Gaststättenverband mitgetragen, denen bisher konkrete Öffnungsperspektiven verwehrt blieben.

219 Corona-Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

Die Gesundheitsämter in Schleswig-Holstein haben bis gestern Abend 219 neue Corona-Fälle gemeldet. Eine Woche zuvor waren es 242, am Donnerstag 292. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt damit von 47,7 am Vortag auf 47,0 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Vor einer Woche lag der Wert bei 50,5. Die landesweit mit Abstand höchste Inzidenz weist nach wie vor die Stadt Flensburg mit 132,0 auf, die geringste die Kreise Dithmarschen (18,0) und Steinburg (17,6). Vier weitere Infizierte starben; die Gesamtzahl der Todesfälle liegt nun bei 1.321.

Die gemeldeten Neuinfektionen im Norden vom Donnerstag: 1.191 in Niedersachsen, 292 in Schleswig-Holstein, 268 in Hamburg, 191 in Mecklenburg-Vorpommern und 76 im Bundesland Bremen. Bundesweit: 11.912.