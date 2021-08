Stand: 20.08.2021 15:14 Uhr Corona-News-Ticker: Warnung vor Beschuldigter im Impfskandal Schortens ignoriert?

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 20. August 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg.

Das Wichtigste in Kürze:



Impfskandal Schortens: DRK soll Warnung vor Beschuldigter ignoriert haben

Der Skandal um nur mit Kochsalz gefüllte Impfspritzen im niedersächsischen Schortens im Kreis Friesland weitet sich aus. Eine Zeugin aus dem Impfzentrum behauptet laut dem Magazin "Spiegel", sie habe ihre Vorgesetzten vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) bereits fünf Tage vor Bekanntwerden der Vorgänge gewarnt, dass ihre Kollegin eine Impfgegnerin und Verschwörungsgläubige sein könnte. Doch habe niemand darauf reagiert.



Der Kreisgeschäftsführer des DRK, Carl-Martin Köhler, sagte dem epd, die Zeugin habe zwar am 19. April der Teamleitung mitgeteilt, sie erhalte von der später Beschuldigten "merkwürdige Chats". Doch sei nicht deutlich geworden, dass es sich um impfkritische Nachrichten gehandelt habe oder die Beschuldigte eine Impfgegnerin sei. Trotzdem habe er darum gebeten, diese Chats sammeln. Er selbst habe die Chats erst einige Tage später erhalten. Die Polizei habe das Handy der Beschuldigten im Übrigen ausgewertet und die Posts als "harmlos" eingestuft, sagte Köhler weiter.



Der etwa 40-jährigen examinierten Krankenschwester wird vorgeworfen, am 21. April in mindestens sechs Fällen im Impfzentrum Schortens-Roffhausen Impfstoff gegen eine Kochsalzlösung ausgetauscht zu haben, weil ihr eine Ampulle mit dem Vakzin zerbrochen sei. Weil die Ermittler nicht ausschließen können, dass die Frau bereits zuvor mehrfach ausschließlich Kochsalz verwendet hat, müssen jetzt mehr als 10.000 Menschen nachgeimpft werden.

Norwegen schickt Ungeimpfte aus Deutschland in Quarantäne

Ungeimpfte aus Deutschland müssen bei der Einreise nach Norwegen künftig in Quarantäne. Außerdem wird von Montag an vor und nach der Einreise ein Corona-Test verlangt, wie die norwegische Regierung mitteilte. Wer eine Infektion überstanden hat oder geimpft ist, muss nicht in Quarantäne. Hintergrund ist, dass die EU-Gesundheitsbehörde ECDC die Bundesrepublik seit Kurzem nicht mehr als grünes, sondern als orangefarbenes Gebiet einstuft.

Chaotischer Start: Pangea-Festival 2021 als Pilotprojekt

Die Festivalfans hatten sich lange auf eine große Feier gefreut. Doch dann verbrachten viele den ersten Tag des Pangea-Fests in Mecklenburg-Vorpommern fast nur in Warteschlangen. Eigentlich sollte der Einlass auf das Gelände des Pangea-Festivals 2021 auf dem ehemaligen Flugplatz in Pütnitz, einem Ortsteil von Ribnitz-Damgarten, am Donnerstagvormittag beginnen. Allerdings seien dann Scanner ausgefallen, mit denen die Tickets überprüft werden, hieß es von Mitarbeitenden des Festivals. Zu weiteren Verzögerungen kam es nach Angaben eines Besuchers, weil das PCR-Test-Zentrum in Rostock erst mit zwei Stunden Verspätung geöffnet wurde. In der langen Schlange vor der Ticketregistrierung erzählten Musikfans, dass sie bis zu zwölf Stunden warten mussten. Eine Sprecherin der Veranstaltung sagte der Deutschen Presse-Agentur, dass das Rostocker Testzentrum mittlerweile nach Pütnitz verlagert wurde, um dort nun doppelte Kapazitäten zu haben. Nach ersten Anschein klappte am zweiten Festivaltag die Anreise besser. Ankommende schätzten nun, dass sie am Einlass nur rund 30 Minuten brauchten - inklusive Corona-Test.

Bericht der Verbraucherzentralen: Kritik an Reiseveranstaltern

2020 hat das Thema Reisen die Verbraucherzentralen in Niedersachsen so stark beschäftigt wie kein anderes. Im Bericht, den Ministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) vorstellte, werden die Reiseveranstalter kritisiert. Diese hätten ihre Kundinnen und Kunden in der Pandemie teils unter Druck gesetzt, zügig Reisegutscheine zu akzeptieren, obwohl die Reisenden ein Recht auf Rückerstattung des Geldes gehabt hätten. Darüber hinaus seien in vielen Fällen ungerechtfertigt Stornogebühren erhoben worden.

Niedersachsen startet Impfaktion für Kinder und Jugendliche

Niedersachsen startet am 30. August eine landesweite Impfaktion für junge Menschen ab zwölf Jahren. "Teils wird weiter in den Impfzentren, teils in Freizeitheimen, Innenstädten und anderen Orten geimpft. Genau dort, wo sich die jungen Menschen aufhalten", sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) heute in Hannover. Nachdem die Ständige Impfkommission die Impfung auch für 12- bis 17-Jährige empfehle, hätten bislang unschlüssige Eltern und Kinder mehr Sicherheit, erläuterte die Ministerin. An rund 50 Orten und in 36 Impfzentren sind bis zum 6. September Impfungen - teils mit, teils ohne Termin - möglich, hieß es. Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) sagte, er freue sich, dass sich viele Schulen beteiligen. Die Jugendlichen seien sich auch klar darüber, dass eine hohe Impfquote bei den ab 12-Jährigen helfe, den Präsenzunterricht sowie Freiheiten in Freizeit, Sport und Kultur zu sichern. In Niedersachsen sind bereits 32,2 Prozent der Altersgruppe ein erstes Mal geimpft. Die Ministerien wiesen darauf hin, dass die Minderjährigen nur mit Zustimmung der Sorgeberechtigten geimpft werden könne. Diese müssten auch bei den Aufklärungsgesprächen während der Impftermine dabei sein. In Niedersachsen liege die Inzidenz aktuell bei 35,5. Mit 46,3 Prozent sei sie aber bei den noch vielfach nicht geimpften 12- bis 17-Jährigen besonders hoch, sagte die Sprecherin des Sozialministeriums, Stefanie Geisler.

Spahn: "Die große Mehrheit hat sich in die Freiheit zurückgeimpft"

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) warnt vor den Auswirkungen der vierten Corona-Welle. Die Lage verschärfe sich gerade wieder. "Auf den Intensivstationen gehen die Covid-19-Zahlen erneut hoch. Dort liegen zu 90 Prozent Nichtgeimpfte", sagte Spahn dem "Mannheimer Morgen". Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) hat die vierte Welle bereits begonnen. Spahn schloss dennoch einen pauschalen weiteren Lockdown aus. "Drei von vier Erwachsenen in Deutschland haben sich für eine Impfung entschieden. Für sie wird es keine zusätzlichen Kontakt- und Ausgangssperren geben", sagte er. Das sei geltende Rechtslage. "Die große Mehrheit hat sich in die Freiheit zurückgeimpft." Der Gesundheitsminister fordert weiter eine konsequente Anwendung der 3G-Regel. "Geimpft, genesen, getestet, das ist eine einfache Regel für die Innenbereiche. Und die Maske werden wir noch eine Weile tragen müssen, etwa in der Bahn oder im Supermarkt", sagte Spahn.

Bundesverfassungsgericht will im Herbst über Bundesnotbremse entscheiden

Das Bundesverfassungsgericht will voraussichtlich im Oktober oder November über mehrere Verfassungsbeschwerden zur sogenannten Bundesnotbremse entscheiden.

Insgesamt wurden den Angaben zufolge bis Ende Juli 301 Verfahren in Karlsruhe registriert, in denen es entweder um einzelne Vorschriften - etwa die Ausgangsbeschränkungen - oder um alle Regelungen des sogenannten vierten Bevölkerungsschutzgesetzes geht. Darunter seien 281 Verfassungsbeschwerden, größtenteils verbunden mit Anträgen auf Eilentscheidung, und 20 isolierte Anträge auf den Erlass einstweiliger Anordnungen, teilte das Gericht weiter mit. Mehrere solcher Eilanträge lehnte das Gericht in den vergangenen Monaten bereits ab. 139 Verfassungsbeschwerden seien außerdem nicht zur Entscheidung angenommen worden. Über "mehrere ausgewählte Hauptsacheverfahren" wolle der Erste Senat aber im Herbst entscheiden. Er habe Sachverständige etwa aus der Infektiologie, der Epidemiologie und der Bildungsforschung um Stellungnahmen gebeten, hieß es weiter. Das strittige Gesetz war am 23. April in Kraft getreten. Es regelt bundesweit, was geschieht, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Neuinfektionen stabil über 100 liegt. Ende Juni lief die Bundesnotbremse aus, sie könnte aber reaktiviert werden.

Inzidenz in Hamburg sinkt auf 87,3

Die Behörden haben in Hamburg 239 neue Corona-Fälle registriert (Vortag: 224; Vorwoche: 256). Damit sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz in der Hansestadt im Vergleich zum Vortag auf 87,3 (Vortag: 88,2; Vorwoche: 82,4). Es wurden keine weiteren Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Auf Intensivstationen werden noch 36 Covid-19-Patientinnen oder -Patienten behandelt.

Steigende Inzidenz bei Jüngeren

Aus dem jüngsten Wochenbericht des Robert Koch-Instituts (RKI) geht hervor, dass derzeit vor allem jüngere Menschen von Infektionen betroffen seien. In den Altersgruppen der 10- bis 49-Jährigen steige die Inzidenz seit Anfang Juli. "Damit zeigt sich nun deutlich der Beginn der vierten Welle, die insbesondere durch Infektionen innerhalb der jungen erwachsenen Bevölkerung an Fahrt aufnimmt", heißt es. Das RKI schätzt eine Gefährdung für die Gesundheit der noch nicht oder erst einmal geimpften Bundesbürger insgesamt weiterhin als hoch ein. Für vollständig Geimpfte stufen die Forscher sie als moderat ein.

Tourismus in Hamburg legt etwas zu - auf niedrigem Niveau

Der Tourismus in Hamburg scheint sich langsam zu erholen, ist aber von Vor-Corona-Zeiten weit entfernt. So stieg die Zahl der Gäste im Juni auf 214.000, wie das Statistikamt Nord mitteilte. Das sind im Vergleich zum Vorjahresmonat zwar 2,5 Prozent mehr, aber nicht einmal ein Drittel der Gästezahl des Corona-freien Junis 2019. Die Zahl der Übernachtungen stieg nach Angaben der Statistiker im Juni im Vergleich zum Vormonat um 3,3 Prozent auf 470.000 - nach 1,43 Millionen im Juni 2019. Im Halbjahresvergleich lag die Zahl der Übernachtungen in Hamburg 2019 bei 7,17 Millionen, 2020 bei 3,2 Millionen und 2021 bei 1,31 Millionen. Im Juni 2021 erreichte das Übernachtungsaufkommen von Gästen aus Deutschland 413.000 Nächte und stieg damit im Vergleich zum Vormonat um 0,7 Prozent. Ausländische Besucherinnen und Besucher buchten 57.000 Nächte, was einem Plus von 27,4 Prozent entspricht. Ihr Anteil an allen Gästen machte 10,5 Prozent aus, wobei die meisten von ihnen aus Dänemark, den Niederlanden, der Schweiz, Österreich und Frankreich kamen.

Tourismus in Schleswig-Holstein erholt sich

Das Tourismusgeschäft in Schleswig-Holstein hat im Frühjahr wieder angezogen. Im Juni zählten die größeren Häuser und die Campingplätze im Land zwischen den Meeren 846.000 Übernachtungsgäste und damit 3,1 Prozent mehr als im gleichen Vorjahresmonat, wie das Statistikamt Nord berichtete. Die Zahl der gebuchten Übernachtungen stieg um 10,5 Prozent auf 4,28 Millionen. Damit wurde im Juni fast das Niveau aus dem Vergleichsmonat im Vor-Corona-Jahr 2019 mit 4,34 Millionen Übernachtungen erreicht, noch nicht aber das bei der Gästezahl (1,1 Millionen).

Historisch wenige Verkehrstote im ersten Halbjahr 2021

Die Pandemie sorgt weiter für historische Tiefstände bei der Zahl der Verkehrsunfälle mit Toten und Verletzten in Deutschland. In den ersten sechs Monaten 2021 kamen 1.128 Menschen im Straßenverkehr ums Leben, wie das Statistische Bundesamt unter Berufung auf vorläufige Ergebnisse mitteilte. Der Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum - der nur teilweise von der Pandemie geprägt war - beträgt demnach 12,6 Prozent. Die Zahl der Verletzten sank um 10 Prozent auf knapp 134.800. Noch nie seit der Wiedervereinigung im Jahr 1990 seien von Januar bis Juni weniger Menschen bei Verkehrsunfällen getötet oder verletzt worden, erklärte das Bundesamt. Grund sei, dass wegen Corona weiterhin deutlich weniger Verkehrsteilnehmer unterwegs seien. Mit durchschnittlich vier Verkehrstoten pro eine Million Einwohner sei das Risiko, tödlich zu verunglücken, in Hamburg am niedrigsten gewesen.

Weiteres Musik-Festival startet heute in MV

Heute starten die Veranstalter des Fusion-Festivals mit der ersten Ausgabe ihrer dreiteiligen Veranstaltungsserie "Planet C". An drei Wochenenden sollen jeweils bis zu 10.000 Besucher kommen und zur Musikmischung von Elektro bis Folk oder Hiphop auf dem ehemaligen russischen Militärflugplatz an der Mecklenburgischen Seenplatte feiern. Die Veranstalter haben ein eigenes PCR-Labor eingerichtet. Alle Gäste benötigen ein negatives Testergebnis, wenn sie auf das Festivalgelände wollen.

Sommerfest auf Schloss Bellevue für Engagierte in der Krise

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender veranstalten heute Abend ein Gartenfest für Menschen, die in der Corona-Krise besonders großes Engagement gezeigt haben. Zu der Veranstaltung im Park des Schlosses Bellevue sind laut Präsidialamt Bürgerinnen und Bürger eingeladen, "die sich in der schwierigen Zeit der Corona-Pandemie in besonderer Weise in ihrem Beruf oder im Ehrenamt engagieren". Unter ihnen ist auch Claudia Schünemann von der TU Braunschweig. Sie hat während der Pandemie die "Lernbuddys" ins Leben gerufen, damit Lehramtsstudierende trotz Kontaktbeschränkungen Praktika absolvieren konnten.

UV Nord und IHK: Lieferengpässe könnten Bauprojekte verteuern

Der Unternehmensverband Nord (UV Nord) und die Industrie- und Handelskammer (IHK) sorgen sich: Besonders bei Lieferungen aus Asien komme es derzeit zu Problemen. Das liegt demnach vor allem an der strengen Corona-Politik in China. Bauprojekte könnten sich so weiter verteuern.

Lauterbach erwartet Zunahme von Impfdurchbrüchen

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach rechnet mit einer deutlichen Zunahme von sogenannten Impfdurchbrüchen. "Durchbruchinfektionen ereignen sich bei Personen, deren Corona-Impfung länger als sechs Monate zurückliegt", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Bei allen Corona-Vakzinen steige das Risiko eines Impfdurchbruchs nach sechs Monaten. In der Regel sei die Erkrankung dann aber nicht so gefährlich wie bei Ungeimpften. Besorgt zeigte sich Lauterbach über mögliche Langzeitfolgen: "Laut einer neuen Studie kommt es bei 19 Prozent der Menschen mit Impfdurchbrüchen zu einem Long-Covid-Problem." Zudem seien diejenigen, die sich nach einem Impfdurchbruch infizierten, genauso ansteckend wie Ungeimpfte, wenn auch nicht so lange.

SPD-Kanzlerkandidat Scholz gegen neuen Lockdown

Obwohl es immer mehr Neuinfektionen gibt, hat sich SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz gegen einen erneuten Lockdown ausgesprochen. "Aus meiner Sicht darf es keinen neuen Lockdown geben. Der wäre angesichts der Impfquote schwer begründbar", sagte er der "Rheinischen Post". "Wer sich schützen will, kann sich impfen lassen. Wer auf diesen Schutz verzichtet, kann nicht erwarten, dass die gesamte Gesellschaft noch einmal solch einschneidende Maßnahmen mitträgt", fügte der ehemalige Hamburger Bürgermeister hinzu. Schulöffnungen nur noch für 2G-Schüler, also geimpfte und genesene Schüler, schloss Scholz aus. "Es gibt die Schulpflicht - und das Recht auf Bildung. Nach den langen Schulschließungen, nach Wechsel- und Fernunterricht, bin ich ein klarer Verfechter von Präsenzunterricht an Schulen. Die Schulen müssen offen bleiben."



Scholz warb für das Impfen. "Ich verstehe die Skepsis, die mancher anfangs vor der Impfung hatte. Doch angesichts von mehr als 100 Millionen Impfungen allein in Deutschland zeigt sich doch, dass die Sorge vor den Folgen der Impfungen unbegründet ist. Die Impfung schützt. Wer nicht geimpft ist, riskiert seine Gesundheit und sein Leben."

Jugendliche wollen besser über Impfung aufgeklärt werden

NDR Schleswig-Holstein hat mit elf Jugendlichen aus Reinbek (Kreis Stormarn) über das Thema Corona-Impfung an Schulen gesprochen. In einem waren die Schülerinnen und Schüler sich einig: Sie wollen mehr Austausch über das Pro und Contra von Impfung und vor allem wollen sie mehr Aufklärung. Gerne auch im Unterricht.

Inzidenz in Niedersachsen steigt auf 35,5

In Niedersachsen sind 665 labordiagnostisch bestätigte Neuinfektionenmit dem Coronavirus gemeldet worden (Vortag: 631; Vorwoche: 396). Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz auf 35,5 (Vortag: 31,5; Vorwoche: 22,1). Das Robert Koch-Institut meldet einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

191 bestätigte Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

In Schleswig-Holstein sind binnen eines Tages 191 neue Corona-Infektionen registriert worden. Das sind 26 weniger als vor einer Woche und 89 weniger als gestern. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt leicht von 51,2 auf 50,0 (Vorwoche: 47,8).

Ab heute gilt Maskenpflicht für Schüler in Schwerin

Von heute an müssen Kinder an Schweriner Schulen wieder einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Hintergrund ist die risikogewichtete Stufenkarte des Landes Mecklenburg-Vorpommern, auf der Schwerin gestern den dritten Tag in Folge auf Orange stand. Von Montag an müssen zudem negative Tests beim Friseurbesuch, im Innenbereich von Gaststätten und für Besucher im Krankenhaus vorgewiesen werden. Das gilt nicht für Geimpfte und Genesene. Diese Testpflicht gilt ab Montag auch in Rostock. Dort müssen Schüler schon seit Mittwoch wieder Masken tragen.

9.280 Neuinfektionen bundesweit - Inzidenz nun bei 48,8

Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Corona-Neuinfektionen steigt weiter an. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von heute Morgen liegt sie bei 48,8 - gestern hatte der Wert 44,2 betragen, vor einer Woche 30,1. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 9.280 Corona-Neuinfektionen. Vor einer Woche waren es 5.578 Ansteckungen. Binnen 24 Stunden wurden 13 weitere Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 19 Todesfälle gewesen.

RKI: Vierte Welle nimmt Fahrt auf

Nach Einschätzung des Robert Koch-Instituts (RKI) hat in Deutschland eine "vierte Welle" in der Pandemie begonnen. Der Anteil der positiven Proben unter den PCR-Tests in Laboren sei innerhalb einer Woche bis Mitte August von vier auf sechs Prozent gestiegen, heißt es im jüngsten Wochenbericht des Instituts. "Damit zeigt sich nun deutlich der Beginn der vierten Welle." Von Infektionen betroffen seien vor allem jüngere Altersgruppen. Bereits seit Anfang Juli komme es in Deutschland wieder zu einem Anstieg der Inzidenz vor allem in den Altersgruppen der 10- bis 49- Jährigen, heißt es in der RKI-Analyse.

Impfaktion beim Heimspiel von Hannover 96

Stadt und Region Hannover bieten beim Heimspiel von Hannover 96 heute eine Impfaktion an. Nach Angaben eines Sprechers sind zwei mobile Teams auf dem Nord- und dem Südvorplatz des Stadions unterwegs. Geimpft wird von 17 bis 21 Uhr mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson, von dem nur eine Dosis nötig ist, um als vollständig geimpft zu gelten. Interessierte müssen Personalausweis oder Reisepass mitbringen.

Unternehmer wünscht sich Impf-Auskunftspflicht

Unternehmer Torsten Wagner aus Langenhagen bei Hannover weiß offiziell nicht, wer von seinen Mitarbeitern gegen Corona geimpft ist und wer nicht. Er möchte das gerne wissen und sagt, "das würde uns helfen Mitarbeiter vor Ansteckungen zu schützen". Thorsten Gröger von der Gewerkschaft IG Metall sieht das anders. Er befürchtet eine Zweiklassengesellschaft der Beschäftigten. Juristisch ist die Sache klar: Ob geimpft oder nicht, geht den Arbeitgeber nichts an - außer man arbeitet in medizinischen Berufen oder in der Pflege.

