Corona-News-Ticker: Impfpflicht im Gesundheitswesen tritt in Kraft

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Mittwoch, 16. März 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog von Dienstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Bundestag beschäftigt sich mit Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen

Begleitet von Kritik aus Bundesländern und von Ärzten befasst sich Bundestag heute mit den Plänen der Ampel-Koalition für künftige Corona-Schutzmaßnahmen. Ein von der Bundesregierung erarbeiteter Entwurf sieht vom 20. März an generell nur noch wenige allgemeine Schutzregeln mit Masken- und Testvorgaben in Einrichtungen für gefährdete Gruppen vor. Für regionale "Hotspots" sollen aber weitergehende Beschränkungen möglich sein, wenn das Landesparlament für sie eine besonders kritische Lage feststellt. Angesichts steigender Infektionszahlen gibt es Rufe nach mehr allgemeinen Schutzregeln. Beschlossen werden soll der Entwurf schon an diesem Freitag. Am Donnerstag wollen die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) die Lage beraten. Die meisten Länder wollen den Großteil der Auflagen weiter gelten lassen - zunächst bis zum Ablauf einer Übergangsfrist am 2. April.

Inzidenz in Niedersachsen steigt auf neuen Höchstwert

Das Robert Koch-Institut (RKI) meldet für Niedersachsen 25.185 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner innerhalb von sieben Tagen, steigt von 1.478,6 am Dienstag auf 1.522,1 heute. Binnen eines Tages registrierte das RKI 29 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Die Zahl der Todesfälle seit Beginn der Pandemie liegt damit landesweit bei 7.744.

RKI registriert 262.593 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz steigt auf 1.607,1

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat bei der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz erneut einen Höchstwert gemeldet. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Mittwochmorgen mit 1.607,1 an. Am Vortag hatte der Wert bei 1.585,4 gelegen; vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1.319,0. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 262.593 Corona-Neuinfektionen. Gestern waren es 198.888, vor einer Woche 215.854 Ansteckungen. Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 269 Todesfälle verzeichnet.

Corona-Impfpflicht im Gesundheitswesen gilt jetzt

Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Gesundheits- und Pflegeberufen gilt seit heute die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht. Bis gestern hatten sie Zeit, Nachweise als Geimpfte oder Genesene vorzulegen - oder ein Attest, dass sie nicht geimpft werden können. Ungeimpften Beschäftigten im Gesundheitssektor könnten jetzt Konsequenzen drohen. Die Ämter dürfen Bußgelder, Tätigkeits- und Betretungsverbote verhängen. Doch die Umsetzung der Teil-Impfpflicht für Pflegekräfte wird in den Bundesländern unterschiedlich gehandhabt werden:

In einigen Regionen Deutschlands sollen die Gesundheitsämter genau prüfen, ob die Menschen in Heimen und Krankenhäusern noch versorgt werden können, wenn ungeimpfte Beschäftigte ein Betretungsverbot bekommen.

Außerdem soll künftig ein geringerer Corona-Arbeitsschutz gelten. Dazu will das Kabinett eine Verordnung des Sozialministeriums beschließen. Demnach sollen die Arbeitgeber weitgehend selbst bestimmen können, wie sie das Risiko einschätzen und welche Auflagen im Betrieb noch gelten sollen. Morgen wird im Bundestag zudem erstmals über Anträge zu einer allgemeinen Impfpflicht diskutiert.

VIDEO: Stichtag für einrichtungsbezogene Impfpflicht (1 Min)

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein erreicht erneut Höchststand

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt weiter an. Die Landesmeldestelle gibt die Zahl neuer Infektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen aktuell mit 1.417,9 an - sie ist damit so hoch wie noch nie seit Pandemie-Beginn. Tags zuvor hatte sie noch 1.341,5 und vor einer Woche 1.020,6 betragen. Die Zahl neuer Ansteckungen an einem Tag beträgt den Angaben zufolge landesweit 9.104 - auch das ist eine Zahl, die noch nie so hoch war. 7.336 waren es am Vortag, 6.665 vor einer Woche. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus liegen aktuell 500 Patienten in den Kliniken, 26 mehr als am Vortag. 46 von ihnen werden auf einer Intensivstation behandelt und unverändert 23 dort beatmet. Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Corona-Erkrankten je 100.000 Menschen binnen einer Woche - die Hospitalisierungsinzidenz - stieg laut den Angaben von 4,19 auf jetzt 4,33. Die Gesamtzahl der im Zusammenhang mit Corona-Infektionen gemeldeten Verstorbenen in Schleswig-Holstein seit Beginn der Pandemie stieg um 3 auf 2.202.

NDR Info Redezeit zur geplanten Lockerung der Schutzmaßnahmen

Die Sieben-Tage-Inzidenz erreicht in Deutschland und auch in den norddeutschen Bundesländern neue Höchststände, trotzdem sollen Ende dieser Woche die meisten Corona-Maßnahmen fallen. Dabei geben die meisten Expertinnen und Experten aus Virologie und Medizin noch keine Entwarnung. Der geplante Wegfall vieler Corona-Regeln ab kommendem Sonntag verstärkt aber das Gefühl, die Pandemie sei vorbei. Wie passt das zusammen? Ist dieser Schritt in der aktuellen Lage vertretbar oder zu riskant? Über diese und weitere Fragen diskutierten gestern Abend in der NDR Info Redezeit Expertinnen und Experten mit Hörerinnen und Hörern.

AUDIO: NDR Info Redezeit: Weniger Schutz trotz höherer Infektionszahlen? (71 Min) NDR Info Redezeit: Weniger Schutz trotz höherer Infektionszahlen? (71 Min)

