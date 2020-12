Stand: 07.12.2020 14:50 Uhr Corona-News-Ticker: Impfkommission legt Prioritätenliste vor

Todesfall im Kieler Alten- und Pflegeheim St. Nicolai

Nach einer Covid-19-Erkrankung ist eine 88-jährige Bewohnerin des Kieler Alten- und Pflegeheims St. Nicolai gestorben. Das teilte eine Sprecherin der Stadt mit. Den Angaben zufolge war in der vergangenen Woche bei 25 Bewohnern, zwölf Mitarbeitern und bei einer Person im privaten Umfeld das Coronavirus nachgewiesen worden.

Niedersachsen schließt Verschärfungen über Feiertage nicht aus

Die ins Auge gefassten Lockerungen der Corona-Kontaktbeschränkungen über Weihnachten und den Jahreswechsel sind in Niedersachsen noch nicht beschlossene Sache. Lockerungen seien abhängig vom weiteren Verlauf des Infektionsgeschehens, sagte Regierungssprecherin Anke Pörksen heute in Hannover. Kurz vor Ablauf der aktuellen Corona-Verordnung am 20. Dezember werde noch einmal sehr gewissenhaft geguckt, ob die Verordnung fortgeschrieben werde oder ob Veränderungen erforderlich seien. Pörksen: "Auch wir können nicht ausschließen, dass es dann nicht notfalls wieder zu Verschärfungen kommt."

Impfkommission legt Entwurf für Corona-Impfempfehlung vor

Für die geplante Priorisierung von Corona-Impfungen liegen nun konkretere Vorschläge vor. Die Ständige Impfkommission (Stiko) verschickte dazu heute einen Entwurf an Länder und medizinische Fachgesellschaften. Empfohlen wird demnach, Impfungen zunächst Personengruppen mit besonders hohem Risiko für schwere oder tödliche Krankheitsverläufe anzubieten - sowie Gruppen, die beruflich besonders exponiert sind oder engen Kontakt zu Risikogruppen haben. Dies betrifft demnach rund 8,6 Millionen Menschen. Konkret nennt die Empfehlung Bewohner von Senioren- und Altenpflegeheimen und Menschen über 80 Jahre. Zudem aufgeführt wird beispielsweise Personal mit besonders hohem Risiko in medizinischen Einrichtungen wie Notaufnahmen und in der Betreuung von Corona-Patienten.

MV: Wirtschaftsminister Glawe beantwortet Corona-Fragen

Ab 14 Uhr stellt sich Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe Hörer-Fragen bei NDR 1 Radio MV.

SPD fordert Mietenmoratorium bis zum Ende der Corona-Krise

Die schleswig-holsteinische SPD macht sich dafür stark, dass Menschen mit Mietrückständen wegen der Corona-Pandemie ihre Wohnung bis zum Ende der Krise nicht gekündigt werden darf. Dem Landtag in Kiel liegt ein entsprechender Antrag vor. Er soll nächste Woche beraten werden. Demnach soll die Landesregierung eine Bundesratsinitiative auf den Weg bringen: Das im Juni 2020 ausgelaufene Mietenmoratorium sowie der Aufschub von Zahlungsverpflichtungen an Energieversorger bei Corona-bedingten finanziellen Notsituationen sollten wieder in Kraft gesetzt werden - und so lange gelten, bis die Corona-Krise überwunden ist.

Geschäftslage in Tourismusbranche "miserabel"

Der aktuelle Lockdown in der Corona-Krise trifft die Tourismusbranche in Niedersachsen hart, nachdem es im Sommer zunächst eine Stimmungsaufhellung gegeben hatte. Das geht aus der neuen Saisonumfrage der Industrie und Handelskammern in Niedersachsen (IHKN) hervor. Knapp ein Drittel der befragten Unternehmen beklagt demnach Liquiditätsengpässe. "Die Geschäftslage ist in der Tourismusbranche miserabel - in der Reisebranche sagen fast 30 Prozent, dass die Betriebe von der Insolvenz bedroht sind", sagte IHKN-Hauptgeschäftsführer Hendrik Schmitt in Hannover. "Wir erleben den Teil-Lockdown wie einen Voll-Lockdown", sagte Bernhard Brons, Präsident der IHK für Ostfriesland und Papenburg. Im Geschäft an der Küste gebe es im November und Dezember Rückgänge um zwei Drittel. Bis Ostern wird nun auf eine Rückkehr zur Normalität gehofft.

Sankt Pauli Museum soll durch neue Stiftung gerettet werden

Wegen der Corona-Krise stand das private Sankt Pauli Museum zuletzt vor dem Aus. Der ehrenamtliche Vorstand des Betreibervereins musste aufgeben. Nun will Museumsgründer und Kiez-Fotograf Günter Zint das Museum mit einer Stiftung retten. "Es steht fest, dass es eine Stiftung geben wird. Das ist alles am Laufen. Wir hatten schon Gespräche mit der Kulturbehörde und mehrere Zusagen von Geldgebern", sagte Zint.

50 Impfzentren in Niedersachsen bis Mitte Dezember

In Niedersachsen hat der Aufbau von 37 Impfzentren bereits begonnen, bis Mitte Dezember sollen landesweit 50 Zentren für Impfungen gegen das Coronavirus bereitstehen. Das sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) heute bei einer Pressekonferenz in Hannover. Um den Jahreswechsel werde mit einem Start der Impfungen gerechnet. "Das hoffe ich sehr", sagte die Ministerin. Für Lagerung und Transport des Impfstoffes habe das Land einen Vertrag mit dem Postdienstleister DHL geschlossen. Von zwei Zentrallagern aus solle er in die Zentren geliefert werden. Der besonders kühlbedürftige Impfstoff wird laut Reimann von einem Lager in den Niederlanden aus angeliefert, übrige Impfstoffe von einem Lager in Hessen aus.

Zahl der Neuinfektionen in Hamburg bleibt hoch

Die Hamburger Gesundheitsbehörde meldet heute 231 Corona-Neuinfektionen. Das sind exakt so viele Fälle wie am Vortag und 81 mehr als am vergangenen Montag. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in einer Woche stieg deshalb von 112,9 auf 117,2 an. Seit Beginn der Pandemie wurden nach Angaben der Sozialbehörde insgesamt 27.086 Menschen in Hamburg positiv auf das Coronavirus getestet. Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts können davon inzwischen etwa 19.500 als genesen angesehen werden.

MV: Kammern und Ministerium wollen Fragen zu Hilfen klären

Die vielen Fragen zu "November- und Dezemberhilfen" für Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern sollen in einem Internetseminar am 8. Dezember beantwortet werden. Dazu laden die drei Industrie- und Handelskammern in Mecklenburg-Vorpommern sowie das Wirtschaftsministerium in Schwerin ein, wie die IHK in Neubrandenburg heute mitteilte. So sollen unter anderem die Voraussetzungen und die Höhe einer Förderung durch die staatlichen Hilfen an Firmen und Selbstständige zur Überbrückung des Teil-Lockdowns erörtert werden.

558 neue Fälle in Niedersachsen gemeldet

In Niedersachsen sind innerhalb eines Tages 558 neue Corona-Infektionen bestätigt worden. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes in Hannover von heute hervor (Stand 9 Uhr) - vor einer Woche waren es noch 475. Gerechnet auf 100.000 Einwohner gab es in den vergangenen sieben Tagen 81,0 Neuinfektionen - im Vergleich zum Vortag eine leichte Steigerung. Allerdings sind in den Zahlen von Montag Fälle der letzten vier Tagen aus dem Landkreis Vechta enthalten, da es dort ein technisches Übermittlungsproblem gab. Die Hotspots waren Delmenhorst mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 184,4 sowie Cloppenburg (181,0). Die Region Hannover ist mit 96,2 nur noch knapp unter der kritischen Marke von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Ansteckungen im Land betrug 78.132. Binnen eines Tages starben sieben Menschen in Niedersachsen an oder mit einer Sars-CoV-2-Infektion. Die Gesamtzahl stieg auf landesweit 1.271 Tote seit Ausbruch der Pandemie.

Lufthansa baut bis Jahresende 29.000 Stellen ab

Wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie lässt die Lufthansa viele Jets am Boden und baut massiv Jobs ab. Bis zum Jahresende werden 29.000 Stellen weggefallen sein, bestätigte eine Unternehmenssprecherin. Übrig bleiben demnach noch 109.000 Mitarbeiter. Im Ausland werden über 20.000 Jobs gestrichen. Zudem hat die Airline das Europageschäft der Catering-Tochter LSG mit 7.500 Mitarbeitern verkauft. Im nächsten Jahr sollen in Deutschland weitere 10.000 Stellen abgebaut werden. Unterdessen steige bei der Lufthansa die Nachfrage nach Flügen über Weihnachten und Silvester an, sagte die Sprecherin. Buchungen für die Kanareninseln Teneriffa und Fuerteventura hätten sich verdreifacht. Die Nachfrage nach Flugtickets nach Kapstadt in Südafrika und Cancún in Mexiko habe sich vervierfacht.

Über 500.000 Euro Corona-Bußgelder in Region Hannover

Mehr als ein halbe Million Euro hat die Region Hannover seit März an Bußgeldern wegen Verstößen gegen Corona-Verordnungen kassiert. Das berichtete heute die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" unter Berufung auf die Region. Es seien mehr als 8.000 Bußgeldverfahren eingeleitet worden. Die meisten Verfahren gab es wegen Verstößen gegen die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Verhängt wurden Bußgelder zwischen 100 und 150 Euro. Für Verstöße gegen Kontaktbeschränkungen verhängte die Region Bußgelder zwischen 100 und 400 Euro. Das bislang höchste Bußgeld musste der Betreiber einer Bar zahlen, der wiederholt gegen das Hygienekonzept verstoßen hat. Bei ihm wurden 6.000 Euro fällig.

Maskenpflicht in Zügen: Zusätzliche Kontrollen

Zusätzliche Sicherheitsteams der Deutschen Bahn und der Bundespolizei schauen anlässlich eines bundesweiten Aktionstages darauf, ob Fahrgäste ihre Mund-Nase-Bedeckung richtig tragen. Die Kontrollen gab es am frühen Morgen beispielsweise im Regionalexpress von Rostock nach Hamburg über Schwerin. Das ist die Strecke, auf der die meisten Fahrgäste in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs sind - der Zug bringt viele Pendler zur Arbeit.

Impfstoffe: Woopen fordert bessere Kommunikation

Christiane Woopen, Vorsitzende des Europäischen Ethikrats und Medizinethikerin an der Uni Köln, hat am Morgen im NDR Info Interview eine bessere Aufklärung über die Corona-Impfstoffe gefordert - zum Beispiel auch über mögliche Nebenwirkungen. Die Kommunikation mit der Bevölkerung sei ein zentraler Punkt, um Verunsicherung zu vermeiden. Die Impfungen würden viele Monate dauern. Geklärt werden müsse auch noch, wie lange der Impfschutz anhält, da seien gründliche Beobachtungen und Untersuchungen nötig.

Städte- und Gemeindebund zweifelt an Corona-Lockerungen

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund bezweifelt, dass die Kontaktbeschränkungen über die Feiertage wie geplant gelockert werden. Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg sagte in der "Rheinischen Post", weitere Kontakte und zusätzliche Reisen könnten dazu führen, dass die Zahl der Neuinfektionen weiter ansteigt. Er sprach sich dafür aus, die Entwicklung in den kommenden anderthalb Wochen zu beobachten und dann noch einmal darüber zu beraten.

Braun plädiert für weitere Verschärfungen vor Weihnachten

Kanzleramtschef Helge Braun hat sich für einen weiteren Bund-Länder-Gipfel zur Corona-Krise in dieser oder der kommenden Woche ausgesprochen. Der "Bild"-Zeitung sagte Braun, die derzeitigen Auflagen funktionierten auf Dauer nicht. Mindestens in den Brennpunkten müsse es deshalb noch einmal deutliche Verschärfungen geben. Man müsse unbedingt die Kontakte weiter reduzieren, forderte er. Braun schlug erneut vor, dazu in den Schulen den Unterricht ab der 8. Klasse entweder rein digitalen Unterricht oder Mischmodelle mit einem teilweisen Lernen zuhause zu organisieren.

Weil bleibt vorsichtig: "Noch jede Menge Arbeit vor uns"

Während Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) schon von einem Stufenplan zur Lockerung der Corona-Maßnahmen sprach, macht Stephan Weil (SPD) klar: Davon ist Niedersachsen noch weit entfernt. "Es wird sicherlich der Zeitpunkt kommen, an dem wir über Lockerungen reden können", sagte Niedersachsens Ministerpräsident am Sonntagabend im NDR Regionalmagazin Hallo Niedersachsen. Dann werde das wie im Frühjahr in Niedersachsen wieder stufenweise geschehen. "Aber bis dahin liegt noch jede Menge Arbeit vor uns."

VIDEO: Corona-Lockerungen: Wie geht es nach dem 10. Januar weiter? (4 Min)

Vorerst keine schärferen Corona-Regeln in Hamburg

Bayern hat angesichts schlechter Corona-Zahlen strengere Regeln angekündigt, Thüringen auch. In Hamburg ist eine Verschärfung zu den Feiertagen bisher kein Thema. Solche Überlegungen gebe es im Senat nicht, sagte Senatssprecher Marcel Schweitzer auf Anfrage von NDR 90,3. Auch was Lockerungen über die Feiertage angeht, bleibe Hamburg demnach vorerst bei seiner Haltung.

Beim Weihnachts-Shoppen ist Geduld gefragt

Weihnachts-Shopping unter erschwerten Bedingungen: In Hamburg mussten am Wochenende wegen der Corona-Beschränkungen viele Geschäfte kurzzeitig gesperrt werden.

RKI meldet 12.332 Neuinfektionen bundesweit

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus bleibt auf hohem Niveau, auch wenn die deutschen Gesundheitsämter dem Robert Koch-Institut (RKI) zum Wochenstart wieder vergleichsweise wenig neue Corona-Infektionen gemeldet haben. Innerhalb eines Tages wurden 12.332 neue Fälle übermittelt. Das sind über 1.000 Fälle mehr als am vergangenen Montag, als die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen bei 11.168 lag. Der bisherige Spitzenwert war am 20. November mit 23.648 Fällen erreicht worden. An Sonntagen und Montagen sind die erfassten Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird.

Schleswig-Holstein als letztes Bundesland über 50er-Marke

Schleswig-Holstein ist als letztes Bundesland in Deutschland in der aktuellen Infektionswelle zum Corona-Risikogebiet geworden. In den vergangenen sieben Tagen kamen auf 100.000 Einwohner im Schnitt 51,6 Infektionen, wie die Landesregierung mitteilte. Damit ist der Risikowert von 50,1 überschritten. Am Sonnabend hatte die Sieben-Tage-Inzidenz noch bei 48,9 gelegen. Die Landesregierung meldete am Sonntagabend 154 neue bestätigte Fälle. Vor einer Woche waren 71 Neuinfektionen registriert worden. In den Krankenhäusern werden den Angaben zufolge 114 Covid-19-Patienten behandelt, 24 von ihnen befinden sich in Intensivtherapie, 12 müssen beatmet werden.

Live auf NDR.de: Niedersachsens Krisenstab informiert

Bereits heute um 12 Uhr äußert sich der Krisenstab der niedersächsischen Landesregierung zur aktuellen Corona-Situation. Wie entwickeln sich die Infektionszahlen? Wie ist der Stand beim Aufbau der Impfzentren im Land? NDR.de überträgt die Pressekonferenz live und in voller Länge.

Bundesweiter Aktionstag zur Maskenpflicht in Bahnen und Bussen

Hunderte Bundespolizisten und Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn kontrollieren heute in ganz Deutschland schwerpunktmäßig die Einhaltung der Maskenpflicht in den Zügen. Vorgesehen sind nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums Schwerpunkt-Kontrollen auf bestimmten Strecken und an Bahnhöfen. Allein in Niedersachsen sollen heute Hunderte Bundespolizisten und Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn kontrollieren, ob die Maskenpflicht eingehalten wird. Die Länder wurden ebenfalls zu verstärkten Kontrollen in Bussen, U-Bahnen und Straßenbahnen aufgerufen. Schon vergangene Woche hatte die Bahn angekündigt, die Kontrollen im Dezember noch einmal verstärken zu wollen. Täglich soll in bis zu 50 Prozent der Fernzüge kontrolliert werden.

Die Infektionszahlen im Norden vom Sonntag: Niedersachsen meldete 874 neue Corona-Fälle, Schleswig-Holstein 234, Mecklenburg-Vorpommern 95, Hamburg 231 und das Bundesland Bremen 61.