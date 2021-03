Stand: 25.03.2021 12:08 Uhr Corona-Ticker: Impfen im Norden - wer verbraucht was und wie schnell

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 25. März 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Mittwoch nachlesen.

549 neue Corona-Fälle in Hamburg registriert

In Hamburg wurden binnen eines Tage 549 neue Corona-Fälle gemeldet - 149 mehr als am Mittwoch und 160 mehr als vor einer Woche. Das teilte die Sozialbehörde mit. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gestiegen - auf nun 128,6 Fälle pro 100.000 Einwohner (Mittwoch: 20,2; Vorwoche: 105,4).

Entwurf: Testpflicht für alle Flug-Rückkehrer ab Freitag

Für alle Reisenden, die mit dem Flugzeug nach Deutschland einreisen wollen, soll von Freitag an vor dem Abflug eine Corona-Testpflicht gelten. Die Betroffenen müssten "vor der Abreise im Ausland dem Beförderer einen Nachweis" vorlegen, heißt es in dem Entwurf für eine entsprechende Verordnung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Der Entwurf befindet sich allerdings noch in der Ressortabstimmung. Mit der neuen Verordnung wird von der bisherigen Regelung abgewichen, dass nur für Rückkehrer aus Risikogebieten eine Testpflicht besteht. Auf die Neuerungen hatten sich Bund und Länder bei ihren Corona-Beratungen in der Nacht zu Dienstag geeinigt. Von ihr sind auch Mallorca-Reisende betroffen. Die Insel war wegen rückläufiger Infektionszahlen von der Liste der Risikogebiete gestrichen.

Bremen kündigt Corona-"Notbremse" an

Im Bundesland Bremen werden wegen steigender Infektionsraten ab kommender Woche voraussichtlich wieder schärfere Corona-Regeln in Kraft treten. "Wir müssen uns jetzt mit der Notbremse auseinandersetzen", sagte Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) dem Landesparlament in einer Regierungserklärung. Das sogenannte Terminshopping werde ausgesetzt, die erst vor Kurzem geöffneten Museen müssten wieder schließen, sagte er. Er forderte die Bevölkerung auf, über die Ostertage Kontakte möglichst zu vermeiden. In der Stadt Bremen war am Mittwoch ein Wert von 101,7 Infektionen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen ermittelt worden. Bovenschulte verwies auf den Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz von Anfang März: Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz drei Tage lang über 100 liegt, sollen als Notbremse bestimmte Lockerungen zurückgenommen werden. In Bremerhaven lag die Inzidenz am Mittwoch bei 193,6 und näherte sich der kritischen Marke von 200. Für diesen Fall hat der Magistrat vorsorglich nächtliche Ausgangsbeschränkungen beschlossen.

Handballer von Hannover-Burgdorf in Quarantäne - Spiel verlegt

Beim Handball-Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf ist ein Spieler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Club heute mit. Die für den Abend angesetzte Heimpartie gegen die Eulen Ludwigshafen wurde verlegt.

Basketball: Rostock Seawolves planen Heimspiel vor Zuschauern

Basketball-Zweitligist Rostock Seawolves will am 10. April gegen Science City Jena vor Zuschauern spielen. Im Gespräch sind rund zehn Prozent der Kapazität in der Stadthalle Rostock, also rund 450 Zuschauer. Das teilte der Verein mit. Das umfangreiche Hygienekonzept ist vom Gesundheitsamt Rostock bereits genehmigt worden. Vor dem Spiel müssen sich die Zuschauer Corona-Schnelltests unterziehen. Es besteht Maskenpflicht. Zudem setzen die Veranstalter auf die Luca-App zur schnellen Nachverfolgung bei möglichen Infektionen.

OVG Lüneburg lehnt Anträge zu Gastronomie und Beherbergungsverbot ab

Das niedersächsische Oberverwaltungsgericht (OVG) hat in Eilbeschlüssen Anträge gegen die Schließung der Gastronomie und gegen das Beherbergungsverbot abgelehnt. Die Corona-bedingte Schließung von Restaurants und das Verbot touristischer Übernachtungen in Hotels und Ferienwohnungen bleiben damit in Kraft, wie das Gericht mitteilte. Die Richter des 13. Senats in Lüneburg führten demnach als Begründung an, dass angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens die Voraussetzungen für die angeordneten Schutzmaßnahmen weiterhin erfüllt seien.

THW-Trainer Jicha schlägt Alarm: Terminhatz im Handball "schockierend"

Meistertrainer Filip Jicha vom THW Kiel ist "schockiert" angesichts einer Handball-Saison zwischen Quarantäne und Spielen am Fließband. Für die Spieler werde das schlimme Folgen haben: "Davon bin ich überzeugt", sagte er in einem NDR Interview.

Zwei Selbsttests wöchentlich für VW-Beschäftigte nach Ostern

Der Autobauer Volkswagen stellt allen Beschäftigten an seinen deutschen Standorten nach Ostern zwei Mal pro Woche einen Corona-Selbsttest zur Verfügung. Damit werde die bisherige Teststrategie um einen Baustein erweitert, teilte das Unternehmen in Wolfsburg mit. Die kostenlosen Schnelltests seien freiwillig und könnten unkompliziert selbst gemacht werden. Seit August 2020 hatte VW gemeinsam mit dem Klinikum Wolfsburg schon eigene PCR-Testkapazitäten an seinen deutschen Standorten eingerichtet.

MV: Fusion-Veranstalter wollen alle 70.000 Gäste testen

Sollte sich die Corona-Lage soweit entspannt haben, dass auch der Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern wieder erlaubt ist, will der Fusion-Veranstalter das Festival stattfinden lassen. Alle 70.000 Gäste sollen dafür auf Corona getestet werden.

Niedersachsen plant nächtliche Ausgangssperren bei hoher Inzidenz

Die niedersächsische Landesregierung plant das Einführen nächtlicher Ausgangssperren in Hochinzidenzregionen zur Eindämmung der Corona-Pandemie. In Landkreisen und großen Städten mit über 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen einer Woche solle die Ausgangssperre als eine Möglichkeit für verpflichtende Beschränkungen in die neue Corona-Verordnung aufgenommen werden, sagte der Chef der Staatskanzlei, Jörg Mielke. Ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 150 soll die nächtliche Ausgangssperre verpflichtend werden, aber nicht automatisch im gesamten Kreisgebiet.

Niedersachsen meldet 1.802 Neuinfektionen

Niedersachsen hat binnen 24 Stunden 1.802 labordiagnostisch bestätigte Corona-Neuinfektionen registriert (Mittwoch: 1.583; Vorwoche: 1.613). Zudem wurden 27 weitere Todesfälle gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt im Landesdurchschnitt weiter leicht an auf 102,5 Fälle pro 100.000 Einwohner (Vortag: 100,0).

NDR Data: Impftempo im Norden - wer verbraucht was und wie schnell

Manche Nord-Bundesländer verbrauchen die gelieferten Impfstoff-Dosen schneller als andere. Der Anteil der bereits verimpften Dosen unterscheidet sich auch je nach Hersteller. Der Anteil der verimpften Dosen beim AstraZeneca-Impfstoff ist zum Teil niedriger als bei den anderen Herstellern. Die Impfungen mit AstraZeneca waren zwischenzeitlich ausgesetzt worden, laufen jetzt aber weiter.

Impfzentren in Niedersachsen arbeiten auch Ostern

Nach einem schleppenden Start bei den Corona-Impfungen hat Niedersachsen an Tempo zugelegt - und belegt nicht mehr den bundesweit letzten Platz. Die Impfzentren sollen auch Ostern arbeiten.

Merkel will Unternehmen bei Corona-Tests in die Pflicht nehmen

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Wirtschaft dazu aufgefordert, Beschäftigten Corona-Tests anzubieten. In einer Regierungserklärung kündigte anderenfalls "regulatorische Maßnahmen" an. Zugleich rief Merkel die Bürger dazu auf, die angebotenen kostenlosen Corona-Tests stärker zu nutzen. Man ermögliche es, dass sich jeder Bürger mindestens einmal in der Woche testen lassen könne. "Ich fordere und bitte alle Bürgerinnen und Bürger, das in dieser augenblicklichen Situation auch zu tun." Wenn in Schulen und Betrieben nur 30, 40 Prozent der Testmöglichkeiten genutzt würden, dann helfe das nichts. Testen sei die Brücke, bis man die Impfwirkung sehe.

KfW-Sonderprogramm für die Wirtschaft verlängert

Das KfW-Sonderprogramm zur Unterstützung der Wirtschaft in der Corona-Krise ist bis Ende des laufenden Jahres verlängert worden. Zudem werden zum 1. April 2021 die Kreditobergrenzen erhöht, wie Bundeswirtschaftsministerium, Finanzministerium und die staatliche Förderbank KfW mitteilten. Das Programm startete am 23. März 2020 kurz nach Ausbruch der Corona-Pandemie in Europa. In einem Jahr wurden den Angaben zufolge dadurch insgesamt 49 Milliarden Euro an Unternehmensfinanzierungen zur Abfederung der Krise ermöglicht. Profitiert hätten vor allem kleine und mittelständische Unternehmen. Bislang war das Programm bis Ende Juni 2021 befristet.

Weiter im Lockdown - Enttäuschung in Theatern und Museen

Die Kultur- und Veranstaltungsbranche leidet. Seit einem Jahr herrscht Stille in den Theatern und Clubs. Viele Theater hatten mit der Öffnung zu Ostern gerechnet, doch das wird nichts. Reaktionen aus dem Norden.

Politologin Münch: Einfach nur so weiter - das funktioniert nicht

Die Politologin Ursula Münch hielte es nicht für sinnvoll, wenn die Bundeskanzlerin nach ihrer Kehrtwende zum Oster-Lockdown die Vertrauensfrage stellte. Gleichwohl müsse die Regierung jetzt klare Kriterien und eine Strategie für die Bewältigung der Corona-Krise aufzeigen. Verlorenes Vertrauen in die Politik lasse sich nur bedingt zurückgewinnen, sagte die Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing.

Merkel bekräftigt europäischen Weg bei Pandemie-Bekämpfung

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat den gemeinsamen europäischen Weg bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie gegen Kritik verteidigt. "Bei allen Beschwerlichkeiten glaube ich, dass sich in der Pandemie wieder gezeigt hat, dass es gut ist, dass wir diese Europäische Union haben", sagte Merkel in einer Regierungserklärung im Bundestag. Ausdrücklich nannte sie auch die Impfstoffbeschaffung. Wenn man sehe, dass selbst bei kleinen Unterschieden in der Verteilung große Diskussionen ausbrechen, wolle sie sich nicht vorstellen, was wäre, wenn einzelne EU-Staaten Impfstoff haben und andere nicht. "Das würde den Binnenmarkt in seinen Grundfesten erschüttern", sagte Merkel. Es gelte nun, eine Impfstoff-Produktion auf europäischem Grund sicherzustellen. Die Kanzlerin räumte auch Fehler ein: "Es gehört zu den Wahrheiten, dass diese Pandemie gezeigt hat, dass wir schonungslos analysieren müssen, wo unsere Schwächen liegen."

MV: Bußgelder für Stadtvertreter nach Masken-Verstoß?

Wegen des Verstoßes gegen die Maskenpflicht in einer Stadtvertretersitzung drohen einer Reihe von Kommunalpolitikern in Waren an der Müritz jetzt womöglich Bußgelder. "Wir prüfen, inwieweit bei der Sitzung am 17. März gegen die betreffende Landesverordnung verstoßen wurde", sagte eine Sprecherin des Kreises Mecklenburgische Seenplatte. Bei der Sitzung hatte es der Präsident der Stadtvertretung, Rüdiger Prehn (Linke), mit Blick auf niedrige Inzidenzzahlen Anwesenden und Stadtvertretern freigestellt, am Platz den Mund-Nasen-Schutz abzulegen. Nicht alle, aber das Gros der etwa 35 bis 40 Anwesenden folgte dem. In der Stadt lag die Wocheninzidenz bei 4,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Im Nachhinein räumte Prehn die Fehlinterpretation seinerseits ein und bat um Entschuldigung.

Weber: Unter allen Umständen Impf-Versprechen einhalten

"Wir müssen das Versprechen einhalten, dass alle Menschen bis Sommer ein Imfangebot erhalten", sagte der CSU-Europapolitiker Manfred Weber im NDR Info Interview. Daher müsse man auch über einen Ausfuhrstopp für Impfstoffe nachdenken.

Bremerhaven stellt sich auf Ausgangsbeschränkungen ein

In Bremerhaven bereitet die Kommunalpolitik angesichts der stark steigenden Corona-Infektionswerte nächtliche Ausgangsbeschränkungen vor. Dies berichtete die "Nordsee-Zeitung". Demnach entschied der Magistrat, dass Einwohner ab 22 Uhr abends nicht mehr draußen unterwegs sein dürfen, sollte die Sieben-Tage-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Schwelle von 200 überschreiten. Zuletzt hatte der Wert knapp darunter gelegen. Über ein vorläufiges Ende von Lockerungen im öffentlichen Leben wird in Bremerhaven demnach ebenfalls nachgedacht. "Wir wollten nicht sofort alles wieder zurücknehmen", sagte Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD). Dem Blatt zufolge sollen nun aber etwa Einkäufe mit vorheriger Terminreservierung wieder abgeschafft werden.

Niedersachsen: Mehr als 2.000 Arztpraxen und Apotheken bieten Tests an

Eine umfassende Teststrategie soll die Corona-Pandemie ausbremsen. In Niedersachsen wächst die Zahl kostenloser Teststellen. Betriebe sollen alsbald Testmöglichkeiten für Mitarbeitende schaffen.

Ullmann im Interview: Respekt für Merkel, aber wie geht es weiter?

Der FDP-Gesundheitsexperte Andrew Ullmann erwartet nach der Kehrtwende zum Oster-Lockdown im NDR Info Interview, dass neue Wege aus der Coronavirus-Pandemie aufgezeigt werden. Er zollte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) Respekt, dass sie einen Fehler eingestanden hat. Die Koalition müsse aber klären, ob Merkel noch die Richtige sei, um das Land aus der Krise zu führen.

Ausflüge in den Ferien? Corona-Verordnung soll in Niedersachsen Klarheit bringen

Nach monatelanger Schließung haben viele Zoos und Tierparks sowie einige Museen in Niedersachsen wieder geöffnet. Welche Freizeitaktivitäten in den Osterferien möglich sein werden, wird aber erst die neue niedersächsische Corona-Verordnung zeigen, die laut Landesregierung "zeitnah" angepasst werden soll. Die jetzige Fassung gilt bis kommenden Sonntag. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) kündigte bereits an, dass in Niedersachsen der regionale Wert weiterhin für Lockerungen der entscheidende bleibe. In sogenannten Hochinzidenzkommunen, in denen der Wert über längere Zeit über 100 liegt, bleiben dagegen Kultur- und Freizeiteinrichtungen in der Regel geschlossen.

MV: Ministerin Drese plant Lockerungen für Besuche in Heimen

Angesichts der vielen Corona-Schutzimpfungen in Alten- und Pflegeheimen plant Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) schrittweise Lockerungen der Besuchs- und Schutzregelungen. Diese sollen beginnend zu Ostern vorgenommen werden, wie Drese sagte. Die Zahl der Besuche über die Ostertage soll demnach aber beschränkt werden in den Einrichtungen. Die Lockerungen sollen an Voraussetzungen geknüpft sein. Dazu zählt Drese zufolge etwa, dass die Zweitimpfungen gegen das Coronavirus in der jeweiligen Einrichtung mehr als 14 Tage zurückliegen und kein Infektionsgeschehen besteht. Die verpflichtenden Tests für Besucher und Mitarbeiter sollen strikt beibehalten werden.

NDS: Ministerin Behrens fordert zügige Testmöglichkeiten in Betrieben

Nach dem Bund-Länder-Beschluss zu regelmäßigen Corona-Schnelltests in Betrieben pocht die niedersächsische Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) auf eine zügige Umsetzung. "Wir werden als Landesregierung die Betriebe in Niedersachsen mit Nachdruck auffordern, dieser Verpflichtung nachzukommen und Testmöglichkeiten zeitnah einzurichten", sagte Behrens der dpa. Mindestens einmal und bei Verfügbarkeit von genügend Tests zweimal die Woche sollte die Mitarbeiterschaft die Möglichkeit für einen kostenlosen Test haben. Das Unterbrechen der Infektionsketten am Arbeitsplatz sei wichtig zur Bekämpfung der Epidemie. "Wir setzen hier auf die Unternehmen, die auf den Betrieb angepasst und angemessene Testungen vornehmen und werden beobachten, ob diese Selbstverpflichtung greift", sagte die Ministerin. Sie setze darauf, dass die Firmen die Testmöglichkeiten zeitnah einrichteten, weil sie vom Willen der Arbeitgeber zum Schutz ihrer Angestellten überzeugt sei.

Bundesweit 22.657 Neuinfektionen und 228 neue Todesfälle

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 22.657 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Zudem wurden 228 neue Todesfälle verzeichnet. Das geht aus Zahlen des RKI vom Donnerstagmorgen hervor. Vor genau einer Woche hatte das RKI binnen eines Tages 17.504 Neuinfektionen und 227 neue Todesfälle verzeichnet. Zuletzt gab es am 14. Januar mehr Neuinfektionen. An diesem Tag wurden 25.164 registriert (1.244 neue Todesfälle). Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag heute Morgen bundesweit bei 113,3 - und damit höher als am Vortag (108,1). Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht vom Mittwochabend bei 1,00 (Vortag 1,04). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 100 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab.

Britische Mutante könnte andere Varianten verdrängen

Die Infektionszahlen schnellen zurzeit in die Höhe - jede Woche um rund 30 Prozent. Grund dafür ist eine höhere Ansteckungsrate durch die britische Virusvariante. Mittlerweile werden etwa 80 Prozent der Infektionen von B1.1.7 verursacht. Dieser Anstieg lässt sich nicht bremsen, sagt Datenwissenschaftler Cornelius Römer.

3.000 Impf-Startpakete für Hausarztpraxen in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommer sollen heute die ersten Hausarztpraxen mit Impfstoff versorgt werden. Dieser wird nach Angaben des Gesundheitsministeriums zunächst aber vor allem für die Impfung der Ärzte selbst und des Praxispersonals eingesetzt, um deren Schutz vor Ansteckungen sicherzustellen. Dafür nicht benötigte Dosen würden für Risikopatienten genutzt. Für die ersten Starterpakete stünden insgesamt 3.000 Dosen zur Verfügung, in der kommende Woche folgten weitere 3.000, hieß es aus dem Ministerium weiter. Landesweit könnten bis zu 1.700 Haus- und Fachärzte zu den Massenimpfungen eingesetzt werden, sobald ausreichend Impfstoff bereitstehe.

Sondersitzung des Landtags in Schwerin zur Corona-Pandemie

Der Landtag in Schwerin kommt am Mittag zu einer Sondersitzung zusammen, um über die jüngsten Entwicklungen und die weiteren Schritte des Landes in der Corona-Krise zu diskutieren. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will eine Regierungserklärung abgeben. Schwesig hat bereits eine Ausweitung der Tests angekündigt, um in der aktuellen, dritten Infektionswelle für ein Abflauen der Infektionszahlen zu sorgen. Schwesig hält es für geboten, in den kommenden Wochen 40 Prozent der Bevölkerung regelmäßig zu testen, um Infizierte schnell zu erkennen und Infektionsketten zu unterbrechen.

Schleswig-Holstein meldet 361 Neuinfektionen - Sieben-Tage-Inzidenz steigt wieder

In Schleswig-Holstein sind binnen eines Tages 361 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Am Donnerstag vor einer Woche waren es 338 bestätigte neue Corona-Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist binnen eines Tages von 58,4 auf nun 59,7 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner gestiegen. Die Zahl der Toten stieg um vier auf 1.419. Im Krankenhaus wurden 205 Corona-Patienten behandelt, 46 von ihnen intensivmedizinisch, 24 davon wurden beatmet.

Weitere Informationen Corona in SH: Inzidenz steigt leicht auf 59,7 Die Zahl der Menschen in Schleswig-Holstein, die sich nachweislich mit dem Virus angesteckt haben, erhöht sich auf 47.810. mehr

Ministerium erwartet bis zu 73,5 Millionen Impfdosen

Das Bundesgesundheitsministerium erwartet im zweiten Quartal zwischen 70,5 und 73,5 Millionen Corona-Impfdosen für Deutschland. Das geht aus Lieferprognosen hervor, die das Ministerium veröffentlichte. Im ersten Quartal sind es 19,8 Millionen Dosen. Im zweiten Quartal sollen dabei auch 10,1 Millionen Dosen des Impfstoffs des US-Herstellers Johnson & Johnson geliefert werden, von dem anders als bei den bisher eingesetzten Impfstoffen nur eine Dosis nötig ist. Sämtliche Prognosen sind nach Angaben des Ministeriums noch mit Unsicherheiten behaftet.

Für das gesamte Jahr 2021 rechnet das Ressort mit 323,7 Millionen Impfdosen für Deutschland. 100,7 Millionen dieser Corona-Impfdosen werden von dem deutschen Hersteller BioNTech und seinem US-Partner Pfizer erwartet, mindestens 78 Millionen Dosen von Moderna, 56,3 Millionen Dosen von AstraZeneca, 36,7 Millionen Dosen von Johnson & Johnson, 24,5 Millionen von Curevac und 27,5 Millionen von Sanofi/GSK. Die beiden letztere Impfstoffe müssen in Europa noch zugelassen werden.

Der Corona-Ticker am Donnerstag startet

Das Team von NDR.de wünscht einen guten Morgen! Auch am heutigen Donnerstag, 25. März, halten wir Sie über die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die bestätigten Corona-Neuinfektionen im Norden vom Mittwoch: 312 in Mecklenburg-Vorpommern, 253 in Schleswig-Holstein, 400 in Hamburg, 1.583 in Niedersachsen und im Bundesland Bremen 187.