Stand: 04.11.2022 09:31 Uhr Corona-News-Ticker: Impfempfehlung für vorerkrankte Kleinkinder

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Freitag, 4. November 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog vom Donnerstag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Hamburger Winterdom startet ohne Einschränkungen

Marner Karneval soll wieder wie gewohnt stattfinden

Sieben-Tage-Inzidenzen der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Norden: 396,9 in Niedersachsen , 316,4 in Schleswig-Holstein , 265,7 in Hamburg

Bestätigte bundesweite Neuinfektionen: 56.635, Inzidenz bei 290,1

Auftragseingang der Industrie wieder auf Vor-Corona-Niveau

Die Aufträge für Deutschlands Industrie sind im September weiter zurückgegangen. Der Rückgang betrug 4,0 Prozent zum Vormonat und fast elf Prozent zum September 2021, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Schon im Juli und August waren die Auftragseingänge im verarbeitenden Gewerbe gesunken. "Der Höhenflug der Auftragseingänge, der sich nach der Corona-Pandemie im Zuge von Nachholeffekten eingestellt hatte, scheint beendet zu sein", erklärte das Bundeswirtschaftsministerium. Die Auftragseingänge lägen wieder auf einem Niveau wie vor der Corona-Krise. Der Ausblick für die Industriekonjunktur bleibe angesichts der hohen Energiepreise, die immer stärker auf die Endverbraucher durchschlagen, eingetrübt, so das Ministerium weiter. Nach überraschend positiver Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im dritten Quartal drohe ein schwaches viertes Quartal. Beim Abarbeiten der Aufträge haben die Unternehmen nach wie vor Probleme - Gründe sind gestörte Lieferketten wegen des Ukraine-Kriegs und "anhaltende Verwerfungen durch die Corona-Krise", wie das Statistikamt mitteilte. Der Rückgang der Bestellungen führte nun dazu, dass im September erstmals seit Mai 2020 wieder mehr Aufträge abgearbeitet wurden als neue hinzukamen.

Bericht: Stiko empfiehlt Impfung für Kleinkinder mit Vorerkrankungen

Die Ständige Impfkommission (Stiko) will Kleinkindern unter fünf Jahren unter bestimmten Voraussetzungen eine Corona-Schutzimpfung empfehlen. "Die Stiko empfiehlt Kindern mit Vorerkrankungen im Alter von sechs Monaten bis vier Jahren bei erhöhtem Risiko für einen schweren Verlauf von Covid eine Grundimmunisierung", heißt es in einem Entschlussentwurf, über den die Zeitungen der Funke Mediengruppe (Freitag) berichten. Demnach will die Stiko "für immungesunde Kinder ohne Vorerkrankungen" desselben Alters derzeit keine Impfempfehlung abgeben. Zu den relevanten Vorerkrankungen gehören dem Bericht zufolge unter anderem Adipositas, Immunschwäche, Herzfehler, chronische Erkrankungen der Lunge oder Niere, Krebserkrankungen sowie Trisomie 21. Die Empfehlung befinde sich im so genannten Stellungnahmeverfahren, bei dem unter anderem die Gesundheitsministerien der Länder noch fachliche Einwände machen können. Die Europäische Arzneimittelbehörde hatte vor zwei Wochen Corona-Impfungen für Kinder auch im Säuglings- und Kleinkindalter empfohlen.

Marner Karneval soll wieder wie gewohnt stattfinden

Nach zweijähriger Corona-Pause kann in Marne (Kreis Dithmarschen) wieder Karneval gefeiert werden. "Es fühlt sich hervorragend an. Ich bin guter Hoffnung, dass alles so wird, wie wir es in den vergangenen Vor-Corona-Zeiten feiern durften", sagte der Präsident der Marner Karnevalsgesellschaft, Heiko Claußen. In der norddeutschen Karneval-Hochburg seien wieder einige Termine geplant, bereits an diesem Sonnabend soll das närrische Treiben beginnen. Am 11. November werde traditionell das Rathaus gestürmt. Das große Finale soll ein Rosenmontagsumzug mit Dutzenden Wagen und Tausenden Besuchern sein. In Marne bereite man sich derzeit auf einen "Riesenansturm" zu Karneval vor. Alle seien "hoch motiviert", endlich wieder feiern zu dürfen, sagte Claußen. Der närrische Tag "achtern Diek" gilt als Höhepunkt des Straßenkarnevals in Schleswig-Holstein.

Hamburger Winterdom startet ohne Einschränkungen

Heute beginnt in Hamburg der Winterdom. Beschränkungen wegen Corona gibt es für die Besucherinnen und Besucher nicht. Sollte sich die Corona-Lage dramatisch zuspitzen, sei man darauf vorbereitet, hatte Sören Lemke vom Dom-Referat im Vorfeld gesagt. Man könne reagieren, wenn zum Beispiel wieder eine Maskenpflicht umgesetzt werden müsse. Dafür ist Nachhaltigkeit ein Thema auf dem Winterdom: Neu ist der 0,5 Liter-Pfandbecher für alkoholische Getränke und Softdrinks. Beim Stromverbrauch wollen die Schaustellerinnen und Schausteller rund 20 Prozent des Stromverbrauchs einsparen.

VIDEO: Der Winterdom startet am Freitag (1 Min)

Jahrestagung der Protestanten beginnt in Magdeburg - erstmals wieder in Präsenz

Mit den Beratungen der lutherischen Landeskirchen beginnt heute die Jahrestagung der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in Magdeburg. Die Delegierten treffen sich erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie in Präsenz. Zunächst starten die Vertreter der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD) mit ihrer Generalsynode. Am Sonntag beginnt dann die EKD-Synodentagung mit einem zentralen Gottesdienst im Magdeburger Dom. Außerdem trifft sich am Montag die Vollkonferenz der Union Evangelischer Kirchen. Auf der Tagesordnung des Kirchenparlaments stehen Beratungen über den Haushalt, die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt und der kirchliche Klimaschutz.

Hamburg: Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 265,7

In Hamburg wurden laut RKI 1.004 neue Corona-Fälle registriert (Vortag: 1.610/ Vorwoche: 519). Die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner liegt den Angaben zufolge aktuell bei 265,7 (Vortag: 255,9/ Vorwoche: 285,8).

Niedersachsens Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 396,9

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Niedersachsen beträgt nach Angaben des RKI aktuell 396,9 (Vortag: 382,8/ Vorwoche: 552,3). Insgesamt wurden aus dem Bundesland 7.861 neue Corona-Fälle gemeldet (Vortag: 15.550/ Vorwoche: 7.215).

Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt leicht auf 316,4

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist leicht gestiegen. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche liegt nun bei 316,4, wie aus Daten der Landesmeldestelle hervorging. Am Vortag hatte die Inzidenz bei 298,4 gelegen, in der Vorwoche betrug sie noch 448,5. Es wurden 2.216 Neuinfektionen gemeldet (Vortag: 2.566/ Vorwoche: 2.149). 531 Patienten werden derzeit mit einer Corona-Infektion in einer Klinik behandelt. Eine Woche zuvor waren es 638. Auf Intensivstationen lagen 32 Patienten - sieben Tage zuvor waren es 41. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 7,19 - deutlich niedriger als eine Woche zuvor (12,08). Der Wert gibt an, wie viele Patienten pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche neu mit einer Corona-Infektion in Kliniken aufgenommen wurden. Zudem wurden neun weitere Todesfälle gemeldet.

RKI: Bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz fast unverändert

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Freitagmorgen mit 290,1 angegeben. Am Vortag hatte der Wert der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche bei 289,6 gelegen (Vorwoche: 464,1/ Vormonat: 374,0). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 56.635 Corona-Neuinfektionen (Vortag: 78.629/ Vorwoche: 61.492) und 233 Todesfälle (Vortag: 281/ Vorwoche: 184) innerhalb eines Tages.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Corona-Liveticker am Freitag startet

Freitag, 4. November 2022

