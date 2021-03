Stand: 16.03.2021 08:40 Uhr Corona-News-Ticker: Impf-Verzögerungen nach AstraZeneca-Aussetzung

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Dienstag, 16. März 2021 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die gestrigen Ereignisse sind im Blog von Montag zu finden.

Deutschland setzt AstraZeneca-Impfungen aus - WHO berät

Gesundheitssenatorin: Hamburg versucht alle Impf-Termine ab morgen einzuhalten

Stadt Osnabrück verschärft Maßnahmen - auch Zoo muss wieder schließen

"Coronavirus-Update": Am Nachmittag neue Podcast-Folge mit Virologe Christian Drosten

118 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein gemeldet

RKI: Bundesweit 5.480 neue Corona-Fälle registriert - Inzidenz-Wert steigt weiter

Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Ärztekammer: Jeder zweite Arzt bereit für Corona-Impfungen

Die Ärztekammer Niedersachsen wirbt weiter mit Nachdruck dafür, die Arztpraxen flächendeckend in die Corona-Impfungen einzubeziehen. "Wer das Virus ernsthaft bekämpfen und in den Griff bekommen will, muss impfen, impfen, impfen und nicht immer neue bürokratische Hürden schaffen", sagte die Präsidentin der Kammer, Martina Wenker, der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Etwa die Hälfte der gut 13.000 niedergelassenen Ärzte im Land könne von heute auf morgen mit dem Impfen beginnen. Hinzu kämen weitere 4.500 Ärztinnen und Ärzte, die ihre Bereitschaft erklärt hätten, in den Impfzentren zu helfen - beispielsweise Mediziner im Ruhestand. Der flächendeckende Impfstart in den Hausarztpraxen ist aber dem 19. April vorgesehen. In Niedersachsen läuft seit Anfang des Monats ein Test in ein paar Praxen.

RKI: Bundesweit 5.480 neue Corona-Fälle registriert

Der Inzidenz-Wert in Deutschland steigt weiter: Nach einem Sieben-Tage-Wert von 82,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gestern liegt er heute bei 83,7. Das meldet das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin. Die Zahl der binnen 24 Stunden neu gemeldeten Corona-Neuinfektionen beträgt bundesweit demnach 5.480. Vor einer Woche waren deutlich weniger gewesen (4.252). Zudem wurden laut RKI in Deutschland 238 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung registriert - insgesamt gibt es seit Beginn der Pandemie vor gut einem Jahr nun 73.656 bestätigte Todesopfer. Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert liegt aktuell bei 1,15 (Vortag: 1,19). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 115 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab - liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Leonhard: "Es wird leider noch langsamer und zäher"

Hamburgs Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) rechnet angesichts des vorläufigen Impfstopps mit dem AstraZeneca-Präparat mit Verzögerungen bei den Corona-Impfungen. Auf NDR Info sagte sie, ursprünglich seien in den kommenden Wochen in Hamburg 23.000 Impfungen mit diesem Vakzin geplant gewesen. Durch das Aussetzen des Impfstoffs sei nun Geduld gefragt, da das Impf-Tempo "leider noch langsamer und zäher" werde. Schon ab morgen sollen aber, so hofft Leonhard, alle diejenigen mit anderen Impfstoffen geimpft werden, die bereits einen Termin in der Hansestadt haben. Aufgabe der Politik sei es auch, weiter für Vertrauen in den AstraZeneca-Impfstoff zu werben.

"Coronavirus-Update": Heute Nachmittag neue Podcast-Folge mit Virologe Drosten

Immer dienstags veröffentlicht NDR Info eine neue Folge des Podcasts "Coronavirus-Update". Heute Nachmittag handelt es sich bereits um Ausgabe Nummer 80. Der Virologe Christian Drosten von der Charité in Berlin wird zu neuen Erkenntnissen und Entwicklungen in der Coronavirus-Pandemie Auskunft geben. Mehr zum erfolgreichen Podcast - zum Beispiel alle bisherigen Folgen als Audio oder Text - finden Sie hier:

WHO-Experten beraten über AstraZeneca-Impfstoff

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) will heute über den Corona-Impfstoff von AstraZeneca beraten. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus teilte mit, das Expertenteam der Organisation habe die verfügbaren Daten des Vakzins geprüft. Es stehe außerdem in engem Austausch mit der Europäischen Arzneimittelagentur EMA. Diese will übermorgen zu Beratungen zusammenkommen. Beide Organisationen hatten gestern erklärt, vorerst weiter an ihren Bewertungen des Impfstoffs von AstraZeneca festzuhalten. Die Vorteile des Vakzins würden die Risiken überwiegen, hieß es von der EMA. Mehrere Staaten hatten die Impfungen mit AstraZeneca vorerst gestoppt - darunter Deutschland und Frankreich. Hintergrund sind eine Reihe von Fällen schwerer Blutgerinnsel. Australien und Thailand hingegen wollen das Vakzin weiter einsetzen.

MV: 2,2 Millionen Euro für Künstler-Überbrückungsstipendien

Künstlerinnen und Künstler in Mecklenburg-Vorpommern haben bislang insgesamt rund 2,2 Millionen Euro als Überbrückungsstipendium bewilligt und ausgezahlt bekommen. Dies entspreche rund 1.100 Anträgen, wie das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur in Schwerin auf Anfrage mitteilte. Bislang seien 1.340 Anträge eingegangen. Bei den Stipendien handelt es sich den Angaben zufolge um eine einmalige Zahlung in Höhe von 2.000 Euro. Die Landesregierung hatte das Stipendium im vergangenen Jahr aufgelegt, auch in diesem Jahr können es Künstlerinnen und Künstler beantragen. Es richtet sich an freischaffende Künstler und Solo-Selbstständige, die durch Absagen von Engagements im Zuge der Corona-Pandemie in Existenznot geraten sind. Laut Landesregierung können noch bis Ende März Anträge beim Landesförderinstitut eingereicht werden. Die Linksfraktion sprach sich statt des Stipendiums für eine monatliche Pauschale in Höhe von 1.200 Euro aus.

Stadt Osnabrück verschärft Maßnahmen - auch Zoo muss wieder schließen

Nach dem Überschreiten der 100er-Inzidenz muss der Zoo Osnabrück in der Corona-Krise von morgen an wieder vorerst dicht machen. "Es tut sowohl im Herzen als auch im Geldbeutel weh, die Kinder freuen sich so sehr", sagte Sprecherin Lisa Simon. Die Stadt verfügt wegen der hohen Infektionszahlen Schließungen im Einzelhandel, von Kultureinrichtungen und des Zoos. Gleichzeitig appellierte die Stadt an das Land, sinnvolles und risikoarmes Öffnen zu ermöglichen. Dazu gehöre auch eine Öffnung des Tierparks. Dort seien die Gäste unter freiem Himmel und könnten Abstand halten, solange die Besucherzahlen begrenzt werden. "Es geht für uns langsam auch ums Überleben", sagte Fritz Brickwedde, Präsident der Zoogesellschaft Osnabrück. Aktuell sei man einmal mehr auf Spenden angewiesen, um zumindest einen Teil der Kosten zu decken. Nach viermonatiger Schließung hatten die ersten niedersächsischen Zoos und Tierparks erst vergangenen Montag öffnen dürfen. Nach der neuen Corona-Verordnung ist das in Landkreisen und kreisfreien Städten möglich, in denen die Inzidenz von 100 nicht überschritten wird. Im Zoo Osnabrück wurde das Online-Terminangebot sehr gut angenommen, wie die Sprecherin des Tierparks sagte. Die Tageskapazität von 2.000 Besuchern sei annähernd erreicht worden.

118 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein registriert

In Schleswig-Holstein sind 118 weitere Corona-Fälle amtlich registriert worden. Am Vortag waren 87 Neuinfektionen gemeldet worden, vor einer Woche 83. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner gibt das Land aktuell mit 51,1 an. Am höchsten ist der Wert derzeit im Kreis Segeberg (87,3), am niedrigsten im Kreis Plön (22,5).

Tausende Impftermine mit AstraZeneca im Norden abgesagt

In Norddeutschland werden Tausende geplante Impftermine mit dem Mittel von AstraZeneca verschoben. Hintergrund ist die bundesweite Aussetzung der Impfungen mit dem Vakzin, bis geklärt ist, ob es für Blutgerinnsel bei Geimpften verantwortlich ist. Allein in Hamburg wurden rund 25.000 Impftermine vorerst abgesagt. Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) sagte, die Entscheidung des Paul-Ehrlich-Instituts, die Impfungen auszusetzen, sei nachvollziehbar und richtig. "Das wirft uns in der Impfkampagne aber natürlich wieder ein Stück zurück", so Behrens. In Schleswig-Holstein teilte das Gesundheitsministerium mit, die Betroffenen würden per Mail informiert. In Mecklenburg-Vorpommern sollten allein morgen etwa 800 Menschen mit AstraZeneca geimpft werden. "An den anderen Tagen sieht es in dieser Woche ähnlich aus. Deshalb die Bitte, diese Termine in den Impfzentren nicht wahrzunehmen", sagte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU).

Hilft Corona gegen die Klimakrise?

Selbst wenn der Corona-Lockdown anhielte, würde die Energie-Einsparung nicht ausreichen, um die Klimaziele zu erreichen, meint Professor Hans von Storch von der Universität Hamburg. Der Klimaforscher ist Initiator der Deutschen Klimatagung, die gestern in Hamburg begann.

Corona-Ticker am Dienstag startet

Guten Morgen! Auch am heutigen Dienstag, 16. März, hält Sie das Team von NDR.de über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland auf dem Laufenden. Im Live-Ticker finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen.

Die bestätigten Corona-Neuinfektionen im Norden vom Montag: 415 in Niedersachsen, 268 in Hamburg, 87 in Schleswig-Holstein, 67 in Mecklenburg-Vorpommern, 54 im Bundesland Bremen, bundesweit 6.604.