Stand: 06.10.2022 08:32 Uhr Corona-News-Ticker: Immunologin Falk sieht Bevölkerung gut gerüstet

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 6. Oktober 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Ereignisse des gestrigen Tages können Sie im Blog von Mittwoch nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Immunologin Falk: Großteil der Menschen mit guter Abwehr gegen Omikron-Variante

Werder Bremen will Corona-Maßnahmen wieder verschärfen

Sieben-Tage-Inzidenzen der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner im Norden: 423,3 in Schleswig-Holstein | 185,3 in Hamburg | 462,4 in Niedersachsen

RKI registriert bundesweit 132.494 Neuinfektionen - Inzidenz 462,4

Hamburger Sozialbehörde: Inzidenzwert deutlich gestiegen

Nach Angaben der Hamburger Sozialbehörde ist der Inzidenzwert in der Hansestadt in den vergangenen sieben Tagen deutlich gestiegen. Er liegt demnach jetzt bei 263,1. Vor einer Woche betrug er noch 213,3. Die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen wird mit 5.010 angegeben - in der Vorwoche waren es noch 4.063.

Die Hamburger Sozialbehörde stellt nur noch einmal wöchentlich ihren Bericht zur Corona-Entwicklung in der Stadt vor. Der Wert für die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen weicht dabei oft deutlich von dem des RKI ab, das die Zahlen täglich meldet.

Immunologin Falk: Großteil der Menschen mit guter Abwehr gegen Omikron-Variante

Christine Falk, Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie, sieht die Bevölkerung gegen neue Varianten des Coronavirus gut gerüstet: "Das Virus mag sich verändern, am Ende bleibt es aber immer der gleiche Erreger", sagte die Immunologin dem Magazin "stern". Gegen die vorherrschenden Omikron-Varianten weist der Expertin zufolge ein großer Teil der Menschen eine solide Immunabwehr auf. "Fast alle der etwa 40 Mutationen, mit denen sich das Virus bislang noch einmal optimiert hat, um noch effektiver in unsere Zellen zu gelangen, haben sich im vorderen Teil des Spike-Proteins gebildet", so Falk. "Der hintere Teil sieht dagegen noch fast genauso aus wie beim ursprünglichen Virus." Durch die Impfungen hätte unser Immunsystem auch Antikörper und T-Zellen gegen diesen Teil gebildet. Die könnten das Virus zwar nicht neutralisieren oder daran hindern, in die Zelle zu kommen. Trotzdem würden sie helfen, das Immunsystem zu aktivieren. Wie viele Impfungen das Immunsystem benötigt, um eine schwere Erkrankung zu verhindern, hänge jedoch unter anderem vom Alter ab. So gebe es gute Gründe, dass die vierte Corona-Impfung vor allem den älteren Altersgruppen empfohlen wird, sagt Falk, die auch Mitglied des Corona-Expertenrats der Bundesregierung ist: "Ohne diesen Immunschutz haben sie ein höheres Risiko, schwer zu erkranken."

Werder will Corona-Maßnahmen wieder verschärfen

Wegen der wieder steigenden Corona-Zahlen will Werder Bremen seine Maßnahmen verschärfen. "Wir hatten zuletzt auch einen Austausch mit dem Gesundheitsamt und werden in der kommenden Woche entscheiden, wie wir da weiter vorgehen", sagte Bremens Fußball-Chef Clemens Fritz. "Wir werden uns in den nächsten Tagen auch noch einmal mit der medizinischen Abteilung austauschen", betonte Fritz. Seitens der Deutschen Fußball Liga gebe es aktuell keine besonderen Vorgaben, erklärte der Ex-Profi. In der Fußball-Bundesliga hatte es zuletzt wieder mehrere Corona-Fälle gegeben. Unter anderem waren die beiden Bayern-Profis Joshua Kimmich und Thomas Müller sowie die Erstliga-Trainer Daniel Farke (Mönchengladbach), Urs Fischer (Union Berlin) und Christian Streich (Freiburg) positiv auf das Coronavirus getestet worden. "Das Thema nervt, aber wir werden nicht müde, die Spieler weiter zu sensibilisieren", sagte Fritz. "Wir werden sicherlich noch die eine oder andere Sache verschärfen, um sicher durch den Herbst und den Winter zu kommen."

Hamburg: RKI meldet 269 Neuinfektionen

Für Hamburg hat das Robert Koch-Institut (RKI) zuletzt 269 Corona-Neuinfektionen verzeichnet. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist demnach auf 185,3 gesunken (Vortag: 226,9).

Niedersachsen: Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 501,3

Für Niedersachsen hat das Robert Koch-Institut heute eine Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner von 501,3 gemeldet. Das ist ein deutlicher Anstieg - gestern lag der Wert bei 429,9. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen wird mit 14.461 angegeben.

RKI: Bundesweit 132.494 Neuinfektionen - Inzidenz bei 462,4

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz am Morgen mit 462,4 angegeben (Vortag: 414,0 / Vorwoche: 409,9). Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 132.494 Corona-Neuinfektionen (Vorwoche: 78.863) und 97 Todesfälle (Vorwoche: 94) innerhalb eines Tages. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 33.652.255 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2.

Schleswig-Holstein: Inzidenz steigt auf 423,3

In Schleswig-Holstein wurde eine Corona-Inzidenz von 423,3 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen einer Woche registriert. Damit ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Wochenvergleich deutlich gestiegen - vor einer Woche hatte sie noch bei 350,7 gelegen. Nach oben ging auch die Zahl der Menschen, die aktuell auf Intensivstationen des Bundeslandes im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion behandelt werden: Dort liegen 50 Patienten mit einer Corona-Infektion, eine Woche zuvor waren es knapp halb so viele. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen im Land betrug 4.100. Eine Woche zuvor waren es 2.250 gewesen. Seit Beginn der Pandemie sind in Schleswig-Holstein 2.906 Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben - binnen einer Woche gab es 16 neue Todesfälle.

Anmerkung zu den aktuellen Zahlen: Die Inzidenzwerte liefern kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen von einer hohen Zahl nicht vom RKI erfasster Fälle aus - vor allem, weil nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests fließen aber in die offiziellen Statistiken ein. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen. Generell schwankt die Zahl der registrierten Neuinfektionen deutlich von Wochentag zu Wochentag, da insbesondere am Wochenende viele Bundesländer nicht ans RKI übermitteln und ihre Fälle im Wochenverlauf nachmelden.

Corona-Liveticker am Donnerstag startet

Guten Morgen aus der NDR.de Redaktion! Auch heute - am Donnerstag, 6. Oktober 2022 - wollen wir Sie mit unserem Liveticker wieder über die Auswirkungen von Corona in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie montags bis freitags (außer an Feiertagen) alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Was sich gestern ereignet hat, können Sie im Blog vom Mittwoch nachlesen.

