Corona-News-Ticker: Hotspot-Regeln in MV sind Geschichte

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Donnerstag, 28. April 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog von Mittwoch nachlesen.

Ende der letzten verbliebenen Hotspot-Regelungen in MV

Bestätigte Neuinfektionen im Norden: 5.470 in Schleswig-Holstein

Ende der Hotspot-Regeln in Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern gelten von heute an nur noch die Corona-Basisschutzmaßnahmen - wie in den meisten anderen Bundesländern schon seit Anfang April. Dazu zählen die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr sowie in Krankenhäusern und Pflegeheimen, wenn vulnerable Gruppen betroffen sind. Alle darüber hinausgehenden Einschränkungen fallen weg. Das sind beispielsweise die Testpflicht in Clubs und Diskotheken sowie die Maskenpflicht in Kinos, Theatern und Museen. Diese Regelungen waren über die sogenannte Hotspot-Regelung in MV rechtlich begründet.

Mit dem Ende der besonderen Corona-Maßnahmen im Bundesland müssen ungeimpfte Urlauber bei der Anreise auch keinen Test mehr vorlegen. Für Besucher in Pflegeheimen gilt nun die 3G-Regeln (geimpft, genesen oder getestet). Bisher hatten auch geimpfte und genesene Besucher einen tagesaktuellen Schnelltest vorlegen müssen.

Nach einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts in Greifswald waren am vergangenen Freitag bereits die Maskenpflicht beim Einkaufen und weitere Einschränkungen gefallen. Seit Montag muss auch in den Schulen keine Maske mehr getragen werden. Die Regierung empfiehlt aber weiterhin das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung, wenn sehr viele Menschen zusammenkommen.

5.470 Neuinfektionen in Schleswig-Holstein

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist weiter gesunken. Der Wert liegt aktuell bei 1.112,9, wie aus den Zahlen der Landesmeldestelle hervorgeht. Am Tag zuvor hatte die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen 1.247,4 betragen. Aktuell wurden in Schleswig-Holstein 5.470 Neuinfektionen gemeldet - am Vortag waren es 7.250. Die Zahl der mit einer Corona-Infektion in einem Krankenhaus liegenden Patienten sank auf 494 - 17 weniger als am Tag zuvor.

Der NDR.de Corona-Ticker startet

Guten Morgen! Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Donnerstag, 28. April 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Mittwoch nachlesen.

