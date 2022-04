Stand: 30.04.2022 06:52 Uhr Corona-News-Ticker: "Hotspot"-Aus - In Hamburg fällt die Maske

Im Live-Ticker informiert NDR.de Sie auch heute - am Sonnabend, 30. April 2022 - aktuell über die Folgen der Coronavirus-Pandemie für Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Die Meldungen von gestern können Sie im Blog von Freitag nachlesen.

Das Wichtigste in Kürze:



Tabellen und Grafiken: So läuft die Impfkampagne im Norden

Karte: Neuinfektionen in den norddeutschen Landkreisen

Hamburg ist kein Corona-"Hotspot" mehr

In Hamburg endet heute der von der Bürgerschaft beschlossene Status als Corona-"Hotspot". Damit entfallen - wie schon in allen anderen Bundesländern - Corona-Beschränkungen wie die Maskenpflicht in Innenräumen. Der Großteil der Bevölkerung sei durch Impfung oder Genesung gegen einen schweren Krankheitsverlauf geschützt, sodass sich Hamburg am Übergang zu einer neuen Phase der Pandemie-Eindämmung befinde, schrieb der Senat in einer Pressemitteilung. Während beim Einkaufen in Hamburg die Corona-Maske von heute an nicht mehr vorgeschrieben ist, hält der Senat im öffentlichen Nahverkehr an der Maskenpflicht fest. Auch in medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern sowie in Pflegeeinrichtungen bleibt die Maskenpflicht bestehen. Auch Unternehmen können mindestens bis Ende Mai noch eine Maskenpflicht für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verhängen.

VIDEO: Sozialsenatorin im Interview zum Ende der Corona-Maßnahmen (4 Min)

RKI registriert 87.298 Corona-Neuinfektionen - Inzidenz sinkt auf 717,4

Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist weiter gesunken. Das Robert Koch-Institut (RKI) gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Samstagmorgen mit 717,4 an (Vortag 758,5; Vorwoche: 821,7; Vormonat: 1.663,0). Allerdings liefert die Inzidenz kein vollständiges Bild der Infektionsentwicklung, auch weil die offiziellen Meldedaten vom Testverhalten der Bevölkerung abhängen. Das RKI analysiert deshalb regelmäßig - aber nicht tagesaktuell - weitere Parameter. So gingen die Experten in ihrem am Donnerstag erschienenen Wochenbericht unter anderem davon aus, dass die Kennzahlen zu Krankenhauseinweisungen weiter abgenommen haben. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI zuletzt 87.298 Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages, wie aus Zahlen von heute hervorgeht, die den Stand des RKI-Dashboards von 05.02 Uhr wiedergeben (Vorwoche: 135.079 registrierte Ansteckungen). Zwischen den einzelnen Wochentagen schwanken die Werte deutlich, da insbesondere am Wochenende einige Bundesländer nicht ans RKI melden. Deutschlandweit wurden nach den neuen Angaben binnen 24 Stunden 159 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 234 Todesfälle. Auch diese Zahl schwankt sehr von Tag zu Tag, da dem RKI am Wochenende nur wenige Daten dazu gemeldet werden.

Newsletter-Mail: Nachrichten für den Norden

Ob Corona oder Klimawandel, ob Wahlumfrage oder Werftenkrise: Mit dem NDR Newsletter bleiben Sie auf dem Laufenden. Wir bündeln die wichtigsten Ereignisse des Tages aus Nordsicht. Politik und Zeitgeschehen gehören ebenso dazu wie das Neueste aus Sport, Kultur und Wissenschaft. Der kostenlose Newsletter wird per E-Mail von montags bis freitags immer am Nachmittag verschickt.

Weitere Informationen Abonnieren Sie den NDR Newsletter Mit dem NDR Newsletter sind Sie immer gut informiert über die Ereignisse im Norden. Das Wichtigste aus Politik, Sport, Kultur, dazu nützliche Verbraucher-Tipps. mehr

Schleswig-Holstein: 4.361 Neuinfektionen registriert

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in Schleswig-Holstein ist weiter gesunken. Der Wert liegt aktuell bei 985,7, wie aus den Zahlen der Landesmeldestelle hervorgeht. Am Tag zuvor hatte die Zahl 1.030,9 betragen. Es wurden 4.361 Neuinfektionen gemeldet, am Vortag waren es 5.291. Den Angaben zufolge liegen 443 Patienten mit einer Corona-Infektion in Kliniken - drei weniger als am Tag zuvor.

Weitere Informationen Corona in SH: Inzidenz sinkt auf 985,7 Innerhalb eines Tages wurden 4.361 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet. Die Hospitalisierungsrate sinkt auf 5,84. mehr

Live-Ticker zur Corona-Lage am Sonnabend startet

Guten Morgen! Mit unserem Live-Ticker wollen wir Sie auch heute - am Sonnabend, 30. April 2022 - über die Auswirkungen der Corona-Pandemie in Norddeutschland informieren. Hier finden Sie alle wichtigen Nachrichten und außerdem Inhalte aus den NDR Hörfunk- und Fernseh-Sendungen. Die Ereignisse von gestern können Sie im Blog von Freitag nachlesen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitsvorsorge Gesundheitspolitik Coronavirus